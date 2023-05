Rat u Ukrajini: flert s neprijateljem u službi domovine

Kada su ruski vojnici prije godinu dana napali i okupirali Herson na jugu Ukrajine, kada su razarali, pljačkali i ubijali, Katja je željela pomoći. Ova osamnaestogodišnjakinja, čije je pravo ime poznato redakciji, odlučila je zajedno sa svojim prijateljicama prikupljati informacije o ruskim vojnicima.

Za to je koristila takozvane „dating platforme" i aplikacije poput Telegrama kako bi uspostavila kontakt sa oko stotinu ruskih vojnika. Navela je da je Ruskinja kojoj se sviđaju vojnici. Ponekad je mjesecima stjecala njihovo povjerenje u elektronskom dopisivanju kako bi iz njih izvukla informacije.

Katja je te informacije potom davala ukrajinskim tajnim službama, koje su ih sa zadovoljstvom primale.

„Prvi online rat"

Andrij Jusov iz obavještajne službe ukrajinskog Ministarstva obrane naglašava da se informacije poput Katjinih pažljivo preispituju i da su često „zaista korisne“. I ukrajinske tajne službe skeniraju sve chatove, aplikacije i mobilne podatke koji mogu sadržavati važne informacije o ratu.

Službena aplikacija „Diia" služi olakšanju svakodnevnog života ukrajinskih građana i za prikupljanje informacija o neprijatelju Foto: Sergii Kharchenko/NurPhoto/picture alliance

„Rat Rusije protiv Ukrajine se označava kao prvi online rat“, kaže Jusov. U to spadaju i portali za upoznavanje. On kaže da bi “bilo čudno kada Ukrajina ne bi koristila sve instrumente da se zaštiti od genocidnog rata Rusa". On objašnjava da tisuće Ukrajinki i Ukrajinaca šalju vlastima fotografije i snimke.

Radi se o velikoj količini podataka, pa je Ministarstvo za digitalnu transformaciju prošle godine napravilo softver za analizu tih informacija.

Aplikacija za digitalno dostavljanje podataka o ratu

Taj softver je integriran u službenu aplikaciju vlade „Diia". Tu je registrirano skoro 19 milijuna korisnika. Aplikacija je u upotrebi od 2020. i omogućava građanima korištenje elektronskih umjesto fizičkih dokumenata pomoću svojih pametnih telefona.

Nakon početka ruske invazije vlada je aplikaciji dodala tu softversku komponentu. „Ljudi tako mogu na jednostavan način dostaviti informacije o kretanju neprijatelja, o njihovim zrakoplovima, pozicioniranju opreme i drugim stvarima", kaže Mstislav Banik iz ukrajinskog Ministarstva za digitalnu transformaciju.

Mstislav Banik iz ukrajinskog Ministarstva za digitalnu transformaciju Foto: Ministry of digital transformation of Ukraine

Ministarstvo je na temelju tako dobivenih informacija sastavilo 500.000 izvještaja o mogućim vojnim ciljevima. To pomaže ukrajinskoj vojsci kod planiranja operacija.

„Potrebe oružanih snaga Ukrajine su konstantne. Stalno traže da aktualiziramo informacije", kaže on i dodaje da postoje upiti i o konkretnim mjestima i ciljevima, kao što su ruski radarski uređaji.

Veza sa okupiranim krajevima

I Viktorija ukrajinskim vlastima dostavlja informacije o ruskim vojnicima. Ona je novinarka u Mikolajivu na jugu Ukrajine. Sakupljala je informacije od sugrađana kada je bila na samoj crti bojišnice. „U principu, mi smo bili jedina veza između ljudi pod okupacijom i tajnih službi kojima smo prosljeđivali te podatke", kaže ona.

Civili se stalno izlažu opasnosti sakupljajući takve informacije, naročito na okupiranim područjima. Ruski vojnici i plaćenici važe kao brutalni. U međuvremenu su otkrivene brojne sobe za mučenje, vjerojatno za ukrajinske civile. Uz to, kako kaže Viktorija, nitko nije znao kome može vjerovati.

„U Mikolajivu je bilo mnogo suradnika okupatora i špijuna. Bilo je zastrašujuće“, kaže ona. Unatoč tome smatrala je da je dužna pomoći i upotrijebiti svoje novinarske istraživačke vještine.

Mikolajiv, studeni 2022. Foto: Daniel Ceng Shou-Yi/ZUMA/IMAGO

Strah od granatiranja

Iz sela Blahodatne u Hersonskoj oblasti stanovnici su za vrijeme okupacije također tajno davali informacije ukrajinskoj vojsci. Plašili su se da ih ne otkriju, ali i da ne budu izloženi napadima.

„Jednom smo zamolili naše ljude da ne odaju točan položaj Rusa, jer smo shvatili da su njihovi položaji jako blizu i da možemo i mi biti pogođeni ako naši budu gađali Ruse", priča mještanka Ira.

No ona vjeruje da bi bez informacija koje su došle iz sela ono još uvijek bilo pod okupacijom. Dodaje da je dan oslobođenja bio njezin najsretniji dan.

Nužno zavaravanje

Katja priželjkuje takav dan za cijelu Hersonsku oblast, čiji su dijelovi još uvijek pod ruskom okupacijom, a neki su izloženi žestokoj vatri. Ona se nada da će se uskoro vratiti u zavičaj u kojem će vladati mir.

Katja ne zna koje od njenih informacija su dovele do direktnog napada na Ruse. Ali ona je pomogla, to joj je važno. Učinila je to što je mogla da uljeze protjera iz svoje domovine.

