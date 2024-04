Rat u Gazi: koliko je još jak Hamas?

Između predstavnika Izraela i Sjedinjenih Američkih Država je tijekom video konferencije, održane u ponedjeljak, bilo dogovoreno kako bi Izrael trebao napasti Hamas i u gradu Rafahu na jugu Pojasu Gaze kako bi ga vojno porazio. "Oni (predstavnici obje države, nap. ured.) su se složili oko zajedničkog cilja, poraza Hamasa u Rafahu", navodi se u priopćenju obje strane koje je objavljeno nakon konferencije. "Američka strana je izrazila zabrinutost zbog različitih pristupa u Rafahu. Izraelska strana je pristala tu zabrinutost ‚uzeti u obzir‘ ."

Priopćenje ukazuje na to da Hamas još nije vojno poražen i nastavlja borbu s izraelskom vojskomnakon gotovo pola godine rata. Koliko će ovo trajati, nije jasno. Koliko je snažan Hamas?

Teško provjerljivi brojevi

Britanski politički analitičar Hisham Hellyer s Kraljevskog ujedinjenog instituta za obranu i sigurnosne studije (Royal United Services Institute for Defence and Security Studies) u Londonu kaže da je teško točno odgovoriti na ovo pitanje. Obje strane imaju interes naglasiti svoje uspjehe. "Naravno, Hamas želi reći da nije ozbiljno poražen, da ima odlično oružje ili slično", kaže Hellyer. "S druge strane, Izraelci žele istaknuti da su bili vrlo uspješni u svojim ciljevima. U tom pogledu, vjerojatno je mnogo propagande s obje strane. Međutim, pretpostavljam da ju Izraelci više koriste, jer su uključeni u mnogo više operacija koje su isto tako uzrokovale mnogo više žrtava.”

Izraelski tenk na granici s Pojasom Gaze Foto: Ariel Schalit/AP/picture alliance

Očiti i opipljivi efekti

Gil Murciano, izvršni direktor trusta mozgova "Institute for Regional Foreign Policies” kaže da su efekti vojne intervencije itekako primjetni. Broj ispaljenih raketa iz Pojasa Gaze prema Izraelu značajno je opao, kako u području Tel Aviva, tako i uzduž granice Izraela s Pojasom Gaze. "U ovom području broj ispaljenih raketa i izazvani gubici gotovo su potpuno nestali." Također, operacija izraelske vojske u srednjem dijelu Gaze dovela je do uništenja glavnih proizvodnih linija za moderno naoružanje, rakete, bespilotne letjelice i drugo oružje. "To predstavlja značajnu štetu za vojne sposobnosti koje je Hamas gradio tijekom mnogo godina."

Michael Milshtein, bivši član izraelske vojne obavještajne službe i sada istraživač na Moshe Dayan centru Sveučilišta u Tel Avivu smatra da je uništeno oko 70 do 80 posto Hamasovog raketnog arsenala. To je, kako kaže, djelomično zbog nedostatka dijelova. "Veći dio odgovarajućih zaliha dolazio je ranije kao krijumčarena roba preko graničnog prijelaza Rafah. Međutim, sada se taj prijelaz vrlo pažljivo kontrolira. Zbog toga Hamas gotovo ne dobiva više zalihe." Problemi za izraelsku vojsku i dalje predstavljaju tuneli, kaže Milshtein. "Pretpostavljam da Hamas još uvijek posjeduje barem 50 posto svojih tunela." To otežava predvidljivost njihovih pokreta i pruža zaštitu njihovim borcima.

Hamas: značajni ljudski gubici

Prema navodima vojnog analitičara Kobi Michaelua iz izraelskog Instituta za nacionalne sigurnosne studije, Hamas je pretrpio značajne gubitke u ljudstvu. Izraelska vojska je uništila 20 od oko 24 bataljuna Hamasa, izjavio je Kobi sredinom ožujka na web stranici Instituta. Također su uspješno neutralizirani strateški ciljevi i vojne proizvodne lokacije Hamasa. Ipak, grupa će se moći regenerirati čak i sa smanjenim kapacitetima. Iako će vojni ogranak i dalje moći pružati otpor izraelskim snagama, "to će biti bez modernog raketnog arsenala koji je korišten tijekom ovog rata."

Gil Murciano također dijeli slično mišljenje. Hamas još uvijek može djelovati u malim grupama koristeći gerilske taktike. Međutim, na razini većih postrojbi više nije funkcionalan. U gradu Rafahu, djeluju još samo četiri bataljuna. "Iako su oslabljeni tijekom akcija izraelske vojske, još uvijek su funkcionalni."

Izrael se suočava s izazovom, kaže Michael Milshtein. Iako je vojska ubila oko trećine od oko 30.000 članova ove milicije, trenutno raspolažu samo s oko 20.000 boraca. Međutim, Hamas bi ovu prazninu mogao brzo popuniti. "Jer za to mora samo regrutirati mlade Palestince. To im vjerojatno neće predstavljati problem, jer u Gazi ima mnogo mladih Palestinaca koji se žele pridružiti Hamasu."

Laka regrutacija novih pripadnika Hamasa - uništeni dijelovi Gaze Foto: Ashraf Amra/Anadolu/picture alliance

Nejasna prijetnja

"Tako će Izrael vjerojatno još neko vrijeme biti suočen s kontinuiranim oružanim otporom Hamasa, navodi se u izvještaju ureda direktora nacionalne obavještajne službe. "Vojska će biti zauzeta neutraliziranjem podzemne infrastrukture Hamasa." To će Hamasu omogućiti da se skriva, oporavlja i ponovo iznenadi izraelske snage.

Ipak, Hamas vjerojatno više neće predstavljati takvu prijetnju kao prije nekoliko mjeseci, kaže Hisham Hellyer. "Ne vjerujem da Hamas ima sposobnost izvršiti sličan napad kao što je bio 7. listopada. U tom smislu, vjerojatno je pretrpio veliki udarac."

Međutim, Gil Murciano kaže da je neophodna politička kampanja. "Za Pojas Gaze je potrebna politička alternativa. Ako to ne postignemo, vojni uspjesi na kraju neće značiti ništa. Potrebno je spriječiti nastanak političke praznine u Pojasu Gaze. Jer će se odmah ponovo popuniti vojno."