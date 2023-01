Rasprave oko njemačke turneje Rogera Watersa

Ovogodišnja turneja bivšeg basiste Pink Floyda Rogera Watersa, barem što se tiče pet najavljenih koncerata u Njemačkoj, se nalaze u znaku sve glasnijih poziva da se Watersu otkažu nastupi u Njemačkoj. Glavni razlog je Watersova aktivna podrška pokretu BDS koji poziva na bojkot države Izrael. U aktivnu podršku BDS-u spada i Rogersovo vrijeđanje svih glazbenika koji nastupaju u Izraelu. Na meti bivšeg basiste Pink Floyda su se našli i takvi glazbenici poput Nicka Cavea i Thoma Yorka iz Radioheada. I Cave i Yorke su odbrusili Watersu poručili mu da se ne igra javnog cenzora i da prestane vršiti pritisak na kolege. I Cave i Yorke su objasnili da u Izraelu nastupaju za one koji se protive službenoj politici Jeruzalema: "Ja sam protiv politike Donalda Trumpa pa ipak nastupam u SAD-u. Isto je i sa Netanjahuom i Izraelom", rekao je tada Yorke.

Frontman Radioheada Thom Yorke jedan od Watersovih ciljeva

Svinja s Davidovom zvijezdom

Programi njemačkog javnog servisa ARD su još prije nekoliko godina odbili prikazati Watersove koncerte. Sam Waters se, kao i većina pobornika BDS-a brani tvrdnjama da ne kritizira Židove nego državu Izrael. No neke akcije poput puštanja balona u obliku svinje na kojoj je iscrtana Davidova zvijezda na svojim koncertima, govore dovoljno same za sebe. Kao i suradnja BDS-a s Hamasom koji se u Europskoj uniji nalazi na listi terorističkih organizacija.

Kao da jedna kontroverza Watersu nije dovoljna, od početka rata u Ukrajini je zauzeo i jasnu poziciju podrške Kremlju. 79-godišnji Waters je prvo davao izjave kako je „Putin prelukav da bi započeo rat". Kada je rat počeo, svim je silama pokušao okriviti Zapad, prije svega SAD za rat a Joea Bidena optuživao da je ratni zločinac. U jednom je intervjuu opet tvrdio kako Putin ima jako dobre razloge za rat što je izazvalo val ogorčenja u Ukrajini ali podršku Moskve, konkretno samog Dmitrija Medvjedeva.

BDS aktivisti u Berlinu

Njemački političari su „dio izraelskog lobija"

U studenom prošle godine Waters se preko svoje internetske stranice odlučio obračunati i s njemačkim političkim vodstvom nazivajući ga „dijelom izraelskog lobija". Njemačkom kancelaru Olafu Scholzu i „kompletnoj njemačkoj političkoj vodećoj klasi" je poručio da pročita Opću povelju o ljudskim pravima. Čitav tekst je popraćen fotografijom spaljivanja knjiga nakon dolaska nacionalsocijalista 1933. na vlast i Watersa i njegove supruge na grobu Sophie i Hansa Scholla (boraca protiv Hitlerovog režima).

U raspravu oko Watersovih političkih stavova su se sad umiješale i njemačko-židovske udruge diljem Njemačke koje od organizatora traže otkazivanje koncerata. Neke dvorane, poput Frankfurtskog sajma se pozivaju na nemogućnost ukidanja već potpisanih ugovora. Frankfurtsko političko vodstvo, bez obzira na stranačku pripadnost, se izjasnilo za otkazivanje nastupa. Povjerenik vlade savezne pokrajine Hessen Uwe Becker kritizirao je Watersa da „sve agresivnije" zastupa stavove BDS-a. „Waters je primjer za agresivni i protiv Izraela okrenuti antisemitizam i zbog toga mu u Hessenu ne bi trebali davati umjetničku platformu", rekao je Becker.

Koncertni promotor Scorpio iz Hamburga, koji organizira Watersovu njemačku turneju, tvrdi kako su Watersovi politički stavovi postali dio javne rasprave nakon što su potpisani ugovori o turneji koje je sada navodno nemoguće poništiti. „Mi jasno osuđujemo aktivnosti BDS-a i ruski napad na Ukrajinu“, poručeno je iz Scorpia a kako prenosi Frankfurter Allgemeine Zeitung. Tako da će, po svoj prilici, Waters ovog proljeća s gotovo 80 godina publici opet prikladno poručivati "we don't need no education”.

