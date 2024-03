Putinovi statisti: AfD-zastupnici kao 'izborni promatrači'

Zamoljen da iznese svoje viđenje predsjedničkih izbora u Rusiji, koji su u očima zapadnih eksperta bili inscenirani, Andreas Jurca, ne razmišlja dugo. „Ima stvari koje se mogu kritizirati, međutim, one su više tehničke prirode. Osobno mislim da je bilo čak i previše transparentnosti", kaže zastupnik desno-ekstremne Alternative za Njemačku (AfD) u bavarskom parlamentu i dodaje: „U Njemačkoj bi to bilo neuobičajeno."

Političar AfD-a, zajedno sa svojom stranačkom kolegicom Elenom Roon odgovara na pitanja voditelja u studiju RT DE - propagandne televizije bliske Kremlju, čije je emitiranje u Njemačkoj prije nekoliko godina zabranjeno od strane Agencije za medijski nadzor. AfD-političari su se rado odazvali pozivu i prenose iskustva koja su stekli kao tzv. promatrači izbora - na poziv Rusije.

Jurca naglašava na početku intervjua da je put u Rusiju bio njihova odluka. A Elene Roon pojašnjava da su prihvatili poziv „čak i u sadašnjoj situaciji", jer je „njegovanje mirovnih odnosa sa Rusijomu skladu s politikom AfD-a".

"Poslušni parlamentarci iz desničarskog miljea"

I Elene Roon je, odgovarajući na pitanje novinara, hvalila izbore: „Organizacija je bila odlična, bilo je koncerata, čak i hrane i pića, sve je bilo dobro organizirano kako bi birači bili motivirani."

Stručnjaci, međutim, to ocjenjuju potpuno drugačije. Koncerti, lutrije i slične aktivnosti u blizini izbornih mjesta služili su samo jednom cilju, objašnjava Gerhard Mangott, profesor međunarodnih odnosa na Sveučilištu u Innsbrucku: „Cilj je bio povećati izlaznost na izbore, ali ne iz demokratskih ambicija, već da bi se ljudi izašli na izbore, za koje mnogi ne vjeruju da su slobodni i pošteni."

Strogo kontrolirani izbori u Rusiji Foto: Dmitri Lovetsky/AP/picture alliance

Elene Roon je ta, koja u drugom videu demonstrira prednosti ruskih izbornih jedinica. Snimka u kojoj ona poput reporterke prolazi kroz izborno mjesto u Vladivostoku, hvaleći „potpuno prozirne" glasačke kutije ili pristupačne izborne kabine, izgleda kao promotivni video Kremlja. Kasnije, u televizijskom studiju, političarki AfD-a ne padaju na pamet bitnije razlike između izbora u Njemačkoj i Rusiji. Ona ponovo spominje transparentno-prozirne izborne kutije, činjenicu da su birači bili zadovoljni i videozapise, koji su se pravili u svakoj izbornoj prostoriji: „Ljudi nemaju problema s tim, razgovarali smo s nekoliko birača."

Profesor Mangott, međutim, s tim u vezi ima nekoliko pitanja. Na primjer, zašto su glasačke kutije bile bez nadzora noću, tijekom tri dana izbora. Također dodaje: „U tim izbornim jedinicama malo je promatrača iz opozicije. Zato su vrata širom otvorena, kako bi se protokoli o prebrojanim glasovima mogli po želji manipulirati".

Njemu je potpuno jasno da su zastupnici AfD-a svojim putovanjem i naknadnim izjavama ispunili sve što ruskom rukovodstvu treba. Na kraju su, kako ispada, „zapadni promatrači" potvrdili demokratski karakter izbora, iako nisu pozvani pripadnici OESS-a, „već samo poslušni parlamentarci iz desničarskog miljea", kaže Mangott.

Nema jasne linije AfD-a

Čak ni savezni odbor AfD-a nije bio oduševljen ovim putovanjem, preporučivši zastupnicima putem e-maila da ne idu u Rusiju. Odbor stranke tvrdi da odluke o vanjskopolitičkim pitanjima AfD-a leže isključivo na saveznom rukovodstvu. Sumnja da bi zastupnici AfD-a mogli biti instrumentalizirani od strane Rusije, dolazi u nezgodno vrijeme za ovu stranku. Nedavno je minhenski dnevnik Süddeutsche Zeitung (SZ) izvijestio o internom izvještaju Saveznog ureda za zaštitu ustavnog poretka (obavještajne službe koja djeluje u unutrašnjosti Njemačke), po kojem bi sestranka mogla klasificirati kao „provjereno desničarsko- ekstremistička".

Izbori su održani i na teritorijama Ukrajine koje su okupirali Rusi Foto: Alexander Reka/TASS/dpa/picture alliance

Prema SZ-u, kao novu tačku obavještajna služba navodi sada i „odnos prema Rusiji". Nesigurnost u vezi s tim možda je razlog zašto AfD još uvijek nema jasan kurs prema Rusiji nakon navodne pobjede Putina na predsjedničkim izborima.

Tako je Bernd Baumann, parlamentarni voditelj poslova u Klubu poslanika AfD u Bundestagu, na konferenciji za štampu izjavio da Rusija „nije demokracija prema zapadnim standardima" - što zvuči drugačije od iskustava, koja su iz Rusije donijeli bavarski zastupnici. Zanimljivo je da ni on, ni drugi političari AfD-a, nisu čestitali Putinu na pobjedi.

Dopredsjednik Tino Chrupalla, na upit novinara, nije želio izraziti čestitke Rusiji prije sjednice Kluba poslanika AfD-a u Bundestagu. Na internet platformi X, ipak, poziva predsjednika Njemačke Franka-Waltera Steinmeiera da preispita svoju odluku da ne čestita Putinu pobjedu na izborima u Rusiji.

No, Chrupallu je preduhitrio jedan njegov partijski kolega. I to ne bilo tko, već utjecajni Hans-Thomas Tillschneider, koji je bio dio vodstva službeno raspuštenog desničarskog ekstremističkog krila AfD-a. Trenutno je Tillschneider zamjenik predsjednika AfD-a u njemačkoj pokrajini Saska-Anhaltu. „Čestitke njemu i ruskom narodu", piše on na svojim društvenim medijima - kako na njemačkom, tako i na ruskom jeziku.

jr/ARD