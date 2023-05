Putin ima samo jedan interes u BiH

Ista cijena plina, podrška i razumijevanje, ugroženost Dejtonskog sporazuma, dan "D", ekonomska suradnja, teme su o kojima je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Razgovaralo se i o konačnom statusu RS-a ako se, kako kaže Dodik, "i dalje bude narušavao Dejtonski mirovni sporazum", ali i o sankcijama koje "Bosna i Hercegovina nije uvela Rusiji zbog Republike Srpske".

Korist za Sarajevo

„Te sankcije ne funkcioniraju i mi nismo dozvolili da to ide. Tako da Bosna i Hercegovina zadržava to što je Rusija uspostavila jedan sustav prijateljskih i neprijateljskih država, odnosno onih koje uvode sankcije i one kojih ih nisu uvele", rekao je Dodik, ističući da tu korist najviše osjete građani Sarajeva, koji prošlu i ovu godinu plaćaju istu cijenu plina.

Međutim, u BiH ali i u EU-u ne gleda se blagonaklono na posjet Dodika Moskvi, s obzirom na sankcije koje su predstavnici zemalja EU-a u posljednjih godinu dana uveli Rusiji zbog rata u Ukrajini. Šef Delegacije EU-a u BiH Johann Sattler, poručio je da EU od BiH kao saveznika očekuje uvođenje sankcija Rusiji, a ne da političari idu u Moskvu. Ističe ipak da ne treba kažnjavati cijelu državu, ako se samo Dodik odlučio na ovaj čin.

„Rekao bih da to nije mudar potez jer time sami sebe izolirate. Doprinosite daljnjoj izolaciji zemlje što svakako nije u interesu građana. I zbog toga kažem da nije mudar potez", rekao je Sattler.

Nije dugo trebalo čekati ni na reakciju američkog veleposlanstva u BiH. Od tamo poručuju da je Dodikova odluka da se sastane s Putinom - kratkovidna.

Dodik i Putin u Sočiju 2018. godine Foto: Reuters/Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin

Preko Bruxellesa ili Moskve?

„Odluka predsjednika Dodika da se sastane s Putinom dok Rusija ignorira osnovne zakone međunarodnog poretka, kao i njegova odluka da oda počast Putinu ranije ove godine, kratkovidna je i ne služi interesima građana Republike Srpske", poručuju iz američkog veleposlanstva u BiH, podsjećajući da budućnost BiH vodi preko Bruxellesa, a ne Moskve.

„Skretanje predsjednika Dodika s ovog puta je kontraproduktivno i štetno", priopćavaju iz veleposlanstva SAD-a. S druge strane, Dodik kaže da ih ne zanima njihov stav.

„Veleposlanstvo SAD-a nije to koje može, niti će određivati što je interes Republike Srpske. Njihov rat protiv Rusije nije i neće biti rat Republike Srpske. Put kojim žele da ide Republika Srpska odredili su birači, koji su podržali SNSD i ne znam što američko veleposlanstvo ima s tim", odgovara Dodik.

Odlazak Dodika u Moskvu ranije je komentirao i Europski povjerenik za proširenje EU-a Olivér Várhelyi, rekavši da se mora povući crta između saveznika i onih koji to nisu.

„Naši saveznici ne idu u Rusiju. Tko hoće biti naš saveznik, ne ide u Rusiju", poručio je Várhelyi tijekom nedavnog posjeta Sarajevu.

Kremlj zahvalan na neutralnosti

Kremlj je nakon sastanka priopćio da se odnosni Rusije i Republike Srpske uspješno razvijaju.

„Svjestan sam zanimanja naših partnera u Republici Srpskoj za rad s našim velikim kompanijama u različitim oblastima. Nadam se da će tako biti. Imamo odgovarajuće alate koji su namijenjeni da se koriste kako bi se postigli još bolji rezultati", rekao je Putin, a priopćio Kremlj.

Naveli su također da su zahvalni na neutralnom stavu o događajima u Ukrajini te da samo takav stav može dovesti do bilo kakve pozitivne odluke.

Njemački politolog Bodo Weber smatra da je ovo nastavak dugogodišnje politike savezništva s Putinom, kao i slanje provokativnih poruka zapadu. Dodik ovim također, kaže Weber, minira imidž novog Vijeća ministara BiH (vlade BiH), koji bi trebao zemlju gurati naprijed prema Europskoj uniji.

Sergej Lavrov i Milorad Dodik 2020. godine Foto: Elvis Barukcic/AFP

„Najveća politička korist Putina je da ima jednog saveznika u dvorištu EU-a, čime ima simboličku pobjedu. Na drugoj strani, Rusija na Balkanu ne gaji dublje strateške interese osim jednog - da spriječi širenje NATO-saveza. Tu je Dodik dosljedan da spriječi put BiH prema članstvu u NATO-u", rekao je Weber za BHT.

Orden

„Putin je zaslužan za razvijanje i učvršćivanje suradnje i političkih i prijateljskih odnosa Republike Srpske i Rusije. Ima zasluga na polju javnih djelatnosti kojima se doprinosi sveukupnom i obostranom političkom, ekonomskom, društvenom i privrednom rastu i razvoju", rekao je predsjednik RS-a Milorad Dodik, obrazlažući razloge koji su ga naveli da početkom godine predsjednika Ruske Federacije Putina izabere za dodjelu ordena najvišeg reda RS-a. Svečanost je održana u sklopu obilježavanja 9. siječanja Dana RS-a, a nakon četiri mjeseca Dodik je uručio orden Putinu u Moskvi. Zauzimanje strana na ovaj način je guranje prsta u oko Europskoj uniji, rekla je tada za DW analitičarka Tanja Topić.

„Odlikovanje Putinu veliki je šamar predstavnicima Europske unije i svima onima koji su povjerovali da se Dodik preko noći pretvorio u konstruktivnog igrača. Ovo je jedna vrlo loša i pogubna odluka, koja ignorira stradanje Ukrajinaca, posljedice po vlastite građane i drsko gura prst u oko zapadu", kaže Topić, navodeći da će od tog istog Zapada već sutra biti tražena financijska pomoć.

