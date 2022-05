Putin i Parkinsonova bolest: što kažu liječnici?

Od američkog senatora Marca Rubija, preko sveučilišnih profesora - politologa, do britanskih tabloida, čini se da se mnogi dobro razumiju u zdravlje ruskog predsjednika Vladimira Putina.

Tijekom 12-minutne video-snimke sa sastanka s ruskim ministrom obrane Sergejem Šojguom, Putin je prikazan kako se pogrbljen, čvrsto pridržava za stol, te kako udara nogom, dok mu je lice bilo primjetno natečeno.

Taj video je uzburkao duhove komentatora na društvenim mrežama, uključujući i bivšu zastupnicu Konzervativne stranke Velike Britanije Louise Mensch, koji su na Twitteru došli do zaključka da ruski predsjednik ima Parkinsonovu bolest.

Tu tvrdnju također su iznijeli i brojni britanski tabloidi. Njihovi tekstovi i drugi medijski sadržaji uključivali su komentare profesora strateških komunikacija, nekoliko političkih analitičara i stručnjaka za govor tijela. Ali među njima nije bilo liječnika.

Bez pregleda nema dijagnoze

To vjerojatno nije slučajnost. "Pravi neurolozi to vjerojatno neće komentirati jer su naučeni da nikada ne komentiraju zdravlje osoba koje nisu njihovi pacijenti", rekao je za DW John Hardy, neurogenetičar s britanskog Instituta za istraživanje demencije.

Naglašavajući činjenicu da je on neurogenetičar, a ne neurolog, Hardy je podijelio svoje mišljenje o Putinovom zdravstvenom stanju kao netko tko se bavi proučavanjem bolesti mozga.

"Po mom mišljenju, nema znakova parkinsonizma", kaže on. "On nije izgledao dobro, ali to nije Parkinsonova bolest."

Ray Chadhuri, neurolog sa Sveučilišta u Londonu, slaže se s njim.

"Gledajući tu kratku snimku ne mogu naći dokaze na temelju kojih bih mogao reći da kod Putina postoji parkinsonizam", izjavio je Chadhuri za DW.

Parkinsonovu bolest i parkinsonizam je nevjerojatno teško dijagnosticirati i mogu se samo utvrditi detaljnim neurološkim pregledom te osobe, pojasnio je Chadhuri.

"Otjecanje lica ili drhtanje mogu biti uzrokovani mnogim razlozima, a ja nisam primijetio nikakvo drhtanje", rekao je Chadhuri.

Caroline Rassell, izvršna direktorica Parkinson's UK, ponovila je Hardyjeve stavove, kada su je pitali za stručno mišljenje o toj snimci. Ona je istakla da je Parkinsonova bolest kompleksno stanje s preko 40 simptoma u rasponu od fizičkih do mentalnih, kao i da ju je zbog toga nemoguće dijagnosticirati pomoću 12-minutnog videa.

"Ona na svakoga utječe različito", rekla je Rassell. "Bez definitivnog dijagnostičkog testa, to je nešto što se može potvrditi samo nakon pregleda od strane neurologa ili specijalista. Medijske i špekulacije na internetu su beskorisne."

Šutnja iz Kremlja dovodi do neizbježnih špekulacija

Nije neuobičajeno da ljudi nagađaju o zdravstvenom stanju najmoćnijih svjetskih lidera. Mediji su pomno pratili bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa koji je bio pozitivan na COVID-19 u 2020. godini, kao i epizode drhtanja bivše njemačke kancelarke Angele Merkel 2019. i operaciju debelog crijeva pape Franje tijekom prošlog ljeta.

Javnost se zanima za zdravlje političara. Angela Merkel sa štakama.

Već godinama iz Kremlja se ništa ne govori o Putinovom zdravstvenom stanju, što je novinare i politologe potaklo da analiziraju svaki potez ruskog predsjednika, pokušavajući otkriti bilo kakav znak slabosti ili bolesti. Glasine u kojima se tvrdi da Putin ima rak štitne žlijezde, ozbiljne probleme s leđima, pa čak i psihozu, postale su dio standardnog medijskog diskursa vezanog za Putina.

To se pogoršalo tijekom pandemije COVID-a 19, kada se Putin nalazio u potpunoj izolaciji, odbijajući da se približi drugim svjetskim liderima na globalnim summitima i konferencijama, te zahtijevajući od onih s kojima se susretao da se prije toga izoliraju i testiraju.

Ruska invazija na Ukrajinu u veljači dovela je do toga da mediji i analitičari nagađaju da je s izolacijom ruski predsjednik većinu obavještajnih podataka dobivao od nekolicine određenih osoba koje su možda govorile, a možda i nisu, punu istinu, te da je mogao zapasti u stanje narcisoidne psihoze.

Čini se da su novinari prihvatili tu ideju kao način da objasne rusku ničim izazvanu invaziju na Ukrajinu. Je li Putin na samrti i želi li zahvaljujući tom ratu ostaviti svoj trag u povijesti, ili je uistinu vođen nekom vrstom psihoze - nema nikakvih informacija iz Kremlja i sve se temelji na špekulacijama.

I na kraju, nitko - ni komentatori na Twitteru, ni neurolozi koji gledaju video klipove koje je Kremlj objavio, ni takozvani stručnjaci za Rusiju - ne znaju što se događa u Putinovom mozgu.