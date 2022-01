Putin će nastaviti razgovore s Amerikancima i NATO-om

„Kratki zaključak o Ženevi danas. Moglo je biti i gore."

Ovim je riječima Samuel Charap, stručnjak američke Rand Corporation za Rusiju i jedan od najglasnijih aktera na Zapadu koji zagovara „izlazak u susret" Putinu, pokušao razgovorima između američke i ruske delegacije u ponedjeljak dati pozitivan „spin”.

Ali Samuel Charap nije u pravu.

Putinov plan

Bilo je jasno da Kremlj nikada ne bi dopustio da razgovori o Putinovim zahtjevima - posebice u pogledu "sigurnosnih jamstava" od strane SAD-a i NATO-a - tako brzo propadnu. Poznato je da Putin njeguje svoj imidž nepredvidivog i opasnog političara. Ali isto tako zna da bi, ako želi ostaviti uvjerljiv dojam, morao igrati po pravilima međunarodnog umijeća vođenja države. Stoga mora pokazati da se trudi da doista želi uvjeriti svoje zapadne oponente.

Čak i ako dalje planira „raspiriti” sukob s Ukrajinom, on ga mora zakamuflirati tako da izgleda kao da je sve to rezultat nepopustljivosti Zapada. Jer samo tako on to može opravdati ruskoj javnosti ali i svima onima na Zapadu koji su još uvijek voljni (po)slušati njegove argumente.

U srijedu je održan sastanak Vijeća NATO-Rusija u Bruxellesu, a u četvrtak još jedan s OESS-om. Za Moskvu su, međutim, razgovori s američkom vladom od primarne važnosti. S priličnom sigurnošću se može predvidjeti da će biti još nekoliko rundi diplomatskih razgovora prije nego što Putin odluči prekinuti - ili nastaviti razgovore, ali samo ako smatra da će mu barem neke od želja biti ispunjene.

Bez kompromisa

Nakon razgovora s američkom kolegicom po dužnosti Wendy Sherman, Putinov izaslanik u Ženevi, zamjenik ministra vanjskih poslova Sergej Ryabkov, istaknuo je da Moskva i dalje očekuje "nepobitna" jamstva od NATO-a da nikada neće prihvatiti Ukrajinu i Gruziju kao članice i da će ograničiti svoje aktivnosti u srednjoistočnoj Europi i baltičkim državama. Ruski dužnosnici stalno ponavljaju da ne može biti kompromisa oko tih zahtjeva. No američki dužnosnici su te zahtjeve više puta opisivali kao neprihvatljive.

Washington inzistira na tome da se o Ukrajini ne može razgovarati bez Ukrajinaca, a o NATO-u bez svih njegovih saveznika. Spreman je samo razgovarati s Moskvom o međusobnom smanjenju broja vojnih vježbi i "mjerama za izgradnju povjerenja" - diplomatski izraz za transparentnost i postupke međusobne komunikacije kako bi se izbjegli vojni sukobi.

Čini se da su Amerikanci također spremni istražiti mogućnost postizanja novog sporazuma o projektilima srednjeg dometa. On bi moglo zamijeniti dogovor iz kojeg se SAD povukao 2019. nakon što su tvrdili da ga je Rusija prekršila.

Kremlj, međutim, tvrdi da ta pitanja nemaju nikakve veze sa sigurnosnim jamstvima koje Rusija želi dobiti u kratkom roku. Ryabkov je stoga odbacio sve pokušaje Sjedinjenih Država da potaknu povlačenje ruskih snaga koncentriranih na granici s Ukrajinom.

Opcije Kremlja

Kao iskusan političar, Putin je sigurno znao kakvu reakciju SAD-a može očekivati - i prije nego što je postavio taj ultimatum prošlog prosinca. Ono što on želi je ili potpuni neuspjeh pregovora s SAD-om i NATO-om kako bi mogao zaprijetiti Ukrajini i priznati takozvane "narodne republike" Donjeck i Luhansk. Ili pokušava "prigrabiti” što više ukrajinskog teritorija, dok u isto vrijeme tvrdi da je sve to zbog nepopustljivosti Zapada. Naravno, to bi rezultiralo daljnjim međunarodnim sankcijama, ali Putin je sada vjerojatno došao do zaključka da ih Rusija može izdržati.

Konstantin Eggert

Druga opcija za Kremlj bila bi produbljenje pregovora s SAD-om i njegovim europskim saveznicima te rješavanje pitanja kao što je podrška Rusije u obuzdavanju talibanske prijetnje u središnjoj Aziji ili rad na novom nuklearnom sporazumu s Iranom. Tada bi Rusija mogla postaviti novi set modificiranih zahtjeva, fokusiranih na Ukrajinu i NATO.

Moskva se također može nadati da će se njezini europski zagovornici zalagati za više ustupaka. Nadolazeći razgovori s novim njemačkim kancelarom Olafom Scholzom uskoro će ponuditi priliku za testiranje odlučnosti najvažnijeg saveznika SAD-a u Europi.

Malo je vjerojatno da će Putin biti zadovoljan standardnim jelovnikom američko-ruskih pregovora o razoružanju - jer bi Amerikanci i ovako i onako s njim razgovarali o tome.

