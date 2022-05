Pučkim kuhinjama ponestaje hrane

Red pred pučkom kuhinjom seže do iza ugla. Od početka rata u Ukrajini je na izdavanju hrane ispred pučke kuhinje red osobito dug utorkom. Utorak je dan Ukrajine u pučkoj kuhinji u Oberhausenu. Toga dana hranu dobivaju samo izbjeglice iz Ukrajine. Među njima se brzo pročulo da se u pučkoj kuhinji može dobiti hranu za simboličan iznos od dva eura. Time se želi izbjeći da oni koji dobivaju hranu imaju osjećaj da dobivaju milostinju.

„Na početku rata su na dan Ukrajine dolazile četiri obitelji", kaže predsjednica udruge Tafel Oberhausen (Pučka kuhinja Oberhausen) Silvia Willershausen u razgovoru za DW. „Sad na dan Ukrajine, utorkom, dolazi 400 do 500 ljudi. Ukupno po hranu sad dolazi dvostruko više ljudi nego prije rata." A zamjenik predsjednice udruge Friedhelm Bever dodaje da se povećava potražnja i kod drugih ljudi. „Obitelji dospiju u nevolje jer jednostavno nemaju dovoljno novca za pokrivanje svojih potreba ili jer su izgubili posao. Brojni ljudi ne mogu izaći na kraj s rastom cijena." Inflacija je trenutno oko sedam posto. Tako visok rast cijena nije bio već desetljećima. Sve poskupljuje što posebno teško pogađa siromašne ljude u Njemačkoj.

Silvia Willershausen kaže: „Korona, izbjeglice, inflacija – to primjećujemo." Dragovoljni pomagači Pučke kuhinje Oberhausen teško uspijevaju zbrinuti sve te ljude. Nekad je bilo 108 dragovoljnih pomagača koji su sudjelovali u dijeljenju hrane. Sad ih je ostalo samo 70. Mnogi su odustali zbog korone i nisu se vratili, kaže Willershausen.

Članovi uprave Silvia Willershausen i Friedhelm Bever

Zabrinutost zbog rasta cijena

Ponedjeljak je dan za sve potrebite. Danas je ponovo u redu i Maik. On želi da ga DW tako nazove, svoje pravo ime ne želi otkriti. „Pučka kuhinja je za mene jako, jako važna. Inače ne bih uspio izaći na kraj", kaže ovaj 28-godišnji otac jednog djeteta. Nezaposlen je i već neko vrijeme dolazi po hranu kako bi prehranio obitelj. „Kad pogledam rast cijena strah me je da uopće nećemo moći sastaviti kraj s krajem. Struja će biti osobito skupa. Sad moramo nadoplatiti."

Maik i svi drugi koji dolaze ovamo su siromašni ljudi u jednoj bogatoj zemlji. Siromašan je onaj čiji prihod iznosi manje od 60 posto prosječne neto plaće. U Njemačkoj je oko 13 milijuna ljudi siromašno. U pučke kuhinje dolaze nezaposleni, umirovljenice i umirovljenici, samohrane majke i očevi, izbjeglice. A od ruske agresije na Ukrajinu dolaze i izbjeglice iz te zemlje.

Sve je više potrebitih, a malo pomagača

U Njemačkoj ima oko 950 pučkih kuhinja. Tko može dokazati da je potrebit može u humanitarnim organizacijama dobiti hranu, odjeću, higijenske potrepštine. Prvu pučku kuhinju su u Berlinu pokrenule angažirane žene. Radi se o lokalnim udrugama koje se financiraju milodarima u novcu, hrani i drugim potrepštinama. Od države ne dobivaju pomoć. Podupiru ih veliki trgovački lanci kao Rewe, Lidl ili Aldi. Oni poklanjaju višak hrane ili hranu s malim estetskim greškama, koja bi inače završila na otpadu.

Kriza pučkih kuhinja

Sustav pučkih kuhinja je na granici održivosti. Prije nekoliko dana je na to upozorio predsjednik saveza pučkih kuhinja Tafel Deutschland, Jochen Brühl. „Situacija pučkih kuhinja je tako teška kao nikad ranije." Dragovoljni pomagači rade „djelomice bez pauze". Uz to je sve manje hrane, a nema ni darova u novcu. Brühl zahtijeva da se država pouzdanije zauzme za ljude koje ugrožava siromaštvo i da to ne bude prepušteno samo udrugama dragovoljaca.

Uprava pučke kuhinje u Oberhausenu veseli se da se o njihovoj teškoj situaciji javno govori. Istina, još ne vlada nestašica hrane. „Ali malo je novca, a i personala", kaže Friedhelm Bever. Troškovi rastu. Primjerice gorivo za vozila kojima se hrana dovozi iz trgovina sve je skuplje, a znatno je porasla i cijena struje za hladnjake.

Ana Ivoninska kaže da joj je utorak najljepši dan u tjednu. Mlada majka je početkom ožujka sa svoje četvero djece pobjegla od rata iz ukrajinskoga glavnoga grada Kijeva u Oberhausen. Bez pučke kuhinje bi život u tuđini bio još teži. Sa svojom najmlađom kćeri Solomijom, kojoj su četiri mjeseca, ona ide od štanda do štanda s hranom u prostorijama nekadašnje crkve „Svete obitelji". U sredini je još uvijek oltar. Kroz šarene prozore crkve pada svjetlo ovoga sunčanog svibanjskog dana. Ispod orgulja su dragovoljci uredili prostor za hlađenje hrane. „Pučka kuhinja je za mene izuzetna potpora", kaže Ana Ivoninska. I brzo odlazi sa četiri vrećice do sljedećeg štanda. Inače će možda nestati svježi začini koje tako voli.

Mlada majka iz Ukrajine Ana Ivoninska sretna je što ovdje može nabaviti hranu za svoje četvero djece

Među redovitim klijentima pučke kuhinje, priča član uprave Friedhelm Bever, nije bilo svađe ili zavisti zbog izbjeglica iz Ukrajine. Samo rijetki su strahovali da će sad zbog izbjeglica oni manje dobiti.

A Ana Ivoninska dodaje: „Kad – nadam se uskoro – opet budem u Ukrajini jedno će mi sigurno nedostajati: simpatični suradnici i odlična ponuda Pučke kuhinje u Oberhausenu."