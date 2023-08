Wagnerovci upadaju u Poljsku prerušeni u migrante?

Wagnerovi plaćenici navodno dolaze u Poljsku prerušeni u migrante. Ove informacije kruže društvenim medijima. Navodi se da je o tome izvijestio Polsat News. No, je li to zaista istina? DW je provjerio činjenice.

Zastrašiti Poljsku – to je očigledno bio cilj predsjednika Bjelorusije i Rusije, Aleksandra Lukašenka i Vladimira Putina. Na sastanku 21. srpnja u Sankt Peterburgu, Lukašenko je kazao da plaćenici ruske grupe Wagner smješteni u njegovoj zemlji „žele na put u Varšavu i Žešov”.

Poljski političari i mediji su odmah reagirali – a na to da je Wagnerova grupa možda na putu ka poljskoj granici, reagirao je i poljski premijer Mateuš Moravjecki. On ima informaciju da je više od stotinu plaćenika Wagner grupe premješteno u pravcu Suvalki jaza, odnosno dijela granice između Litve i Poljske koja se proteže od ruske eksklave Kalinjingrad do Bjelorusije.

U međuvremenu, internetom kruže tvrdnje da Vagnerovi plaćenici već sada gotovo neprimijećeno dolaze u Poljsku.

Da li Wagnerovi plaćenici zaista prodiru u Poljsku prerušeni u migrante?

Tvrdnja: „Wagnerovci ulaze u Poljsku pod maskom migranata", tvrdi više korisnika na Twitteru, na primjer na njemačkom i engleskom . Oni se pozivaju na poljsku televizijsku stanicu Polsat News, koja je o tome izvijestila. „Sigurno je da u zemlju ulaze ilegalni imigranti iz Belorusije, koji su zapravo borci PMC Vagner", dodaje jedan od korisnika.

DW provera činjenica: nepotvrđeno

Twittovi se odnose na intervju koji je TV Polsat News 28. srpnja vodila sa bjeloruskim opozicionim političarom Pavelom Latuškom , koji živi u izgnanstvu u Varšavi. Ali, u njemu on ne govori da je činjenica da Wagnerovi plaćenici iz Bjelorusije upadaju u Poljsku „pod maskom migranata". On samo iznosi pretpostavke.

U intervjuu kaže da bi u Bjelorusiji već moglo biti nekoliko tisuća Vagnerovih plaćenika – i dodaje kako se može zamisliti „da bi Lukašenkovi i Putinovi planovi mogli biti da Wagnerove plaćenike prerušene u migrante iskoriste za izazivanje lokalnog sukoba na granici zemlje NATO-a". Dakle, on o tome govori čisto hipotetički.

Latuškin predstavnik za medije je ovo pismeno potvrdio za DW: „Gospodin Latuška nije tvrdio da su Wagnerovi plaćenici u Poljsku ušli 'prerušeni u migrante'. Nema dokaza o tome."

Granica između Poljske i Bjelorusije u blizini mjesta Kuznice Foto: Michal Dyjuk/AP Photo/picture alliance

Moraviecki je također govorio o navodnim Wagnerovcima prerušenima u migrante

Poljski premijer se ovim pitanjem pozabavio 29. srpnja za vrijeme pojsete tvornici oružja u Glivicama . Iznio je dvije pretpostavke o Wagnerovcima u Bjelorusiji. Kao prvo, Moraviecki je rekao: „Vjerojatno će i oni pokušati napasti Poljsku predstavljajući se kao ilegalni imigranti". S druge strane, Wagnerovi plaćenici bi se „vjerojatno” maskirali u bjeloruske graničare i „pomogli ilegalnim migrantima da uđu na poljski teritorij kako bi destabilizirali zemlju”.

Ove tvrdnje su samo nagađanja o budućnosti, bez ikakvih potkrijepljujućih dokaza. Desničarska populistička vladajuća stranka Pravo i pravda (PiS) uvijek iznova privlači pažnju tvrdnjama protiv migranata.

U međuvremenu, politički stručnjaci kažu da su prijetnje Rusije i Bjelorusije Poljskoj inscenirane. Rusija svojim prijetnjama jednoj NATO državi pokušava smanjiti podršku Ukrajini. „Parlamentarni izbori će biti održani u Poljskoj na jesen. I Putin i Lukašenko pokušavaju utjecati na njih, uključujući i prijetnje, kako bi birači krenuli u „pravom" pravcu", kaže Rihor Nižnikau, viši znanstveni suradnik na Finskom institutu za međunarodnu politiku u intervjuu za DW. Cilj je, dakle, "utjecati na politiku Poljske u ratu".

Zaključak: Nema dokaza da su Wagnerovi plaćenici iz Bjelorusije „prerušeni" ili predstavljajući se kao migranti ušli u Poljsku. Latuška i Moraviecki također samo iznose nagađanja i neosnovane pretpostavke.

