Je li Zelenski kupio kuću kralja Charlesa?

Tvrdnja: Zelenski je kupio Highgrove House - bivšu rezidenciju kralja Charlesa III. i kraljice Camille za 20 milijuna funti. To se, između ostalog, tvrdi u članku (navodno) britanskog novinskog portala pod nazivom London Crier (arhivirano). Ova tvrdnja je postala viralna i na platformi X. Ovaj tvit (arhiviran) imao je oko 125.000 pregleda.

DW provjera činjenica: To je laž. Ne postoje dokazi koji bi potkrijepili tvrdnju da je ukrajinski predsjednik Zelenski kupio tu nekretninu. Internetska pretraga je otkrila da u poznatim britanskim medijima nije bilo izvještavanja o navodnoj prodaji kuće. Na službenoj internetskoj stranici Highgrove Housea stoji: "Highgrove je privatna rezidencija Njihovih Veličanstava: kralja Charlesa III. i kraljice Camille." Informacije o mogućoj prodaji kuće ne pojavljuju se nigdje u službenim izvorima. Novinarski tim rezidencije Highgrove House nije odgovorio na pisani upit DW-a do objavljivanja ovog teksta. Ni na njihovoj stranici nema službenog priopćenja o navodnoj prodaji.

Volodimir Zelenski Foto: VESA MOILANEN/picture alliance/dpa/Lehtikuva

Highgrove House se nalazi samo nekoliko milja od Tetburyja u Gloucestershireu. U vlasništvu je kralja Charlesa od 1980. godine. Kasnije je postala glavna rezidencija Charlesa i Diane i njihova dva sina, Williama i Harryja. Dakle, ova tvrdnja se temelji isključivo na članku s navodnog novinskog portala London Crier- koja ima još nekoliko nelogičnosti.

Nema dokaza o prodaji Highgrove House

Kao navodni izvor za ovu tvrdnju portal London Crier se poziva na video s YouTubea (arhiviran) koji je objavljen samo nekoliko dana prije članka. Prema tom video-filmu, šestero članova osoblja u Highgrove Houseu i bivši batler kralja Charlesa potvrdili su informaciju da je kuća prodana. Ostali zaposleni su, kako se kaže u videu, željeli ostati anonimni.

Batler Grant Harrold je u intervjuu iz 2022. izvijestio o uspomenama na kuću Highgrove - ali nigdje nije bilo riječi o prodaji te kuće. Govori se i o sastanku Camille i supruge Zelenskog- Olene, čije je poznanstvo navodno iniciralo dogovor o kupovini kuće.

Prema izvještajima njemačke novinske agencije dpa, sastanak ukrajinskog predsjednika Zelenskog i kralja Charlesa održan je 29. veljače. Zelenska je fotografije posjeta objavila na Instagramu (arhivirano). Ona je zahvalila kraljevskoj obitelji i cijeloj Ujedinjenom Kraljevstvu "na dosljednoj podršci Ukrajine", prihvatu oko 200.000 ukrajinskih izbjeglica i redovitim sastancima. U njezinom postu nema informacija o kupovini kraljevske rezidencije.

Greške na web-stranici i u člancima

Još jedna upečatljiva karakteristika online-publikacije London Criera pokazuje kako pokušaj da se klikne na povezane stranice društvenih mreža navodnog novinskog portala završava na X-u i Instagram-platformi stranici pod nazivom "Codetipi", koja je proizvod WordPressa - sustava za kreiranje online-stranica. Ali ona nema nikakve veze s navodnim portalom. Na ovoj stranici također ne postoji impressum, što obično imaju službeni portali vijesti. Bez podataka za kontakt, Deutsche Welle nije ni mogao kontaktirati kreatore stranice.

Još jedna nedosljednost može se vidjeti na dnu web-stranice. Tu piše da je publikacija postojala još 1863. godine. Posljednja godina izdavanja navedena je kao 2023. Međutim, stranica je registrirana tek 26. ožujka 2024. Da biste potvrdili domenu, link se može unijeti na web-stranicu kao što je Whois ili Viewdns.info. Tada se prikazuju informacije o traženoj domeni - uključujući i kada je stranica registrirana. Greške se također pojavljuju uvijek iznova u pojedinačnim objavama na sajtu: nedostaju i imena autora, članci na online platformi su označeni navodnim autorima kao što su "admin", "dennis.marshall10" ili "xavier.parker7".

Pregledom drugih članaka navodnog novinskog portala stječe se dojam kao da se radi o nekakvom proizvodu brainstorminga. Podnaslovi kao što su „Uvod" ili „Sažetak" upućuju na radnu verziju teksta, a ne završeni novinarski članak. Sve ove točke ukazuju da to ne može biti prava online-stranica za vijesti.

Lažni portal vijesti s ruskom propagandom

Naziv "Crier” zapravo podsjeća na novine koje su nekada postojale. U američkoj Kongresnoj biblioteci (Library of Congress) navodi se da su novine pod nazivom "The Crier" postojale između 1968. i 1980. godine. U SAD-u se u ožujku u velikom broju pojavio niz navodnih novinskih portala s imenima koja podsjećaju na nekadašnje novine.

Je li istina ono što tvrdi jedan portal? Foto: The London Crier

New York Times je izvijestio o poplavi raznih web-stranica koje su imale nazive poput "The Chicago Chronicle" ili "DC Weekly". Prema informacijama ovog američkog lista, sve te stranice su bile povezane s Rusijom. To znači da su to novinski portali, koji bi trebali ostavljati dojam pravih novina, ali zapravo šire rusku propagandu.

Prema studiji Sveučilišta Clemson u Južnoj Karolini, ruske kampanje dezinformacija uključuju postavljanje lažnih vijesti na prave web-stranice vijesti u inozemstvu, kreiranje lažnih naloga na društvenim mrežama i korištenje lažnih web-stranica, odnosno news-portala, kako bi se lažnim izvještajima dala legitimnost i kredibilitet.

Sam Volodimir Zelenski često je meta ruskih kampanja kojima se šire dezinformacije. Prema podacima Europskog opservatorija za digitalne medije (EDMO), narativi da je ukrajinska vlada korumpirana najčešće se šire u kontekstu rata Rusije u Ukrajini. Narativ da je ukrajinski predsjednik sebi priuštio skupe luksuzne jahte ili vile, na primjer, već je postojao u prošlosti. DW je također izvještavao o takvim lažnim informacijama u prošlim provjerama činjenica. Rezultat ranijih i aktualne provjere činjenica DW-a je: Zelenski nije kupovao nikakve jahte ili vile – a ni rezidenciju Highgrove House.