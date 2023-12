Prosvjed traktorista u centru Berlina: "Dosta je!"

Udruženje njemačkih poljoprivrednika pozvalo je danas na prosvjed ispred Brandenburških vrata u Berlinu. Pod motom "Što je previše – previše je! Sada je dosta!" poljoprivrednici, uključujući i one koji su u Berlin došli traktorima, bune se protiv ukidanja subvencija na dizel, koji se koristi u poljoprivrednoj proizvodnji, zatim protiv ukidanja olakšica, koje se odnose na oslobađanje od poreza na vozila odnosno poljoprivredne strojeve i u konačnici protestiraju zbog viših cijena goriva.

Udruženje poljoprivrednika traži od vlade da povuče i suspendira te planove. Ako se to ne dogodi, od siječnja će doći do "masovnog otpora", rekao je predsjednik poljoprivrednika Joachim Rukwied i dodao:"Nećemo to trpjeti". Vlada je priopćila da je donijela ove planove u namjeri da smanji subvencije koje su štetne za klimu odnosno dovode do klimatskih promjena. Ove mjere su dio konsolidiranja državnog proračuna nakon nedaven presude njemačkog Saveznog ustavnog suda. U Berlin je, po navodima organizatora, došlo oko 10.000 prosvjednika i oko 3.000 traktora.

Njemački ministar poljoprivrede Cem Özdemir Foto: Nadja Wohlleben/REUTERS

Ministar govorio na protestu

Na demonstracijama je govorio i njemački ministar poljoprivrede Cem Özdemir. On je izrazio razumijevanje za nezadovoljstvo prosvjednika, te je dao naslutiti da će se o njihovim zahtjevima raspravljati u saveznoj vladi. U jutarnjem magazinu prvog programa njemačke televizije ARD ovaj političar Zelenih je rekao da nije protiv mjera štednje, ali da razumije zabrinutost farmera. Dodao je i da su ovi rezovi i ukidanja subvencija preplavili sektor poljoprivrede. "Granica boli je prekoračena, pogotovo jer nema alternative dizelu, koji se koristi u poljoprivredi", rekao je Özdemir. On je naglasio kako se teške poljoprivredne strojeve ne može tek tako jednostavno pretvoriti u strojeve koji umjesto na dizel rade na elektro-pogon.

Özdemir je također upozorio na nedostatak konkurentnosti Njemačke u odnosu na druge zemlje. U intervjuu za novinarsku mrežu RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) ministar poljoprivrede je pozvao vladajuću koaliciju da preispita odluku o ukidanju subvencija u ovom sektoru.

Lindner "otvoren za alternative"

Oko 3.000 traktora stiglo je u Berlin, tvrde organizatori Foto: Christian Mann/REUTERS

Ministar financija Christian Lindner ranije je signalizirao spremnost na razgovor. "Otvoren sam za alternative", rekao je on za RND u subotu. Prema informacijama iz agrarne branše, profitabilnost poljoprivrede je u posljjednje vrijeme poboljšana. U financijskoj godini 2022./23. koja je istekla krajem lipnja, prosječna dobit kompanija porasla je na rekordnih 115.400 eura, što je povećanje od 45 posto u odnosu na prethodnu godinu.

S obzirom na pad cijena žitarica, uljarica i mlijeka, udruženje poljoprivrednika je pred objavljivanja planova njemačke vlade o ukidanju subvencija za dizel, koji se koristi za proizvodnju u ovoj branši, izrazilo pesimizam o budućim poslovnim perspektivama.

ARD-Tagesschau/jr

