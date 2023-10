Propala kripto-burza FTX: osnivač na optuženičkoj klupi

Svatko tko organima za kazneno gonjenje mora platiti 250 milijuna samo za kauciju ili je nevjerojatno bogat, ili je opasan kriminalac. U slučaju Sama Bankmana-Friedoma (SBF), osnivača burze FTX koja je trgovala kriptovalutama, obje pretpostavke bi mogle biti točne. Njemu se sada sudi u New Yorku.

Sve što se odnosi na SBF-a - kako nazivaju Bankmana-Frieda - je u superlativima, pa i kad se radi o ogromnim razmjerima skandala koji nudi više nego dovoljno materijala film.

Kripto menadžer je "počinio prevaru gigantskih razmjera", glasila je optužba američkog Državnog tužiteljstva kada je SBF uhapšen u prosincu prošle godine. I to nakon što je američka vlada izvršila velik politički i diplomatski pritisak na Bahame da izruče Bankman-Frieda. Nakon spektakularnog bankrota njegove kripto-burze, on se povukao u njeno dotašanje sjedište na Bahamima.

Optužbe

Bankman-Frieda se tereti da je odgovoran za gubitak više milijardi dolara ulagača u kriptovalute. FTX duguje svojim povjeriocima oko osam milijardi dolara. Proces u New Yorku je stoga ključan i za 2,4 milijuna kupaca kripto valuta izvan SAD-a. Do danas se mnogi od njih nadaju nadoknadi, čak i ako izgledi za to nisu dobri zbog gubitka vrijednosti kripto-imovine u koju spadaju digitalni vrijednosni papiri. Osim toga, oko dvije milijarde dolara je nestalo bez traga. I upravo se zbog toga vodi postupak.

Studeni 2022. - Sam Bankman-Fried objavljuje da je njegova burza FTX - propala Foto: Matias J. Ocner/Zuma/IMAGO

Ured državnog tužitelja u New Yorku optužuje Sama Bankmana-Frieda za pronevjeru sredstava klijenata u velikim razmjerima. Također se navodi da su on i njegova kripto burza prevarili investitore. Optužbe protiv osnivača FTX-burze su: zavjera, prevara u trgovini s vrijednosnim papirima i pranje novca. Riječ je o ukupno 13 optužbi. To je privremeni epilog priče koja je sredinom prošle godine došla u centar pažnje svjetske javnosti.

Sunovrat

Bitcoin je u velikom padu od početka 2022. Neke kripto burze su zbog toga morale podnijeti zahtjev za stečaj. To je još više ubrzalo pad vrijednosti digitalnog novca. U jesen 2022. sve je više indicija da je val zahvatio i FTX. Kruže glasine o mogućoj nelikvidnosti FTX-a - u to vrijeme jedne od najvećih kripto burzi na svijetu. Klijenti i investitori podižu svoje depozite. To bi biti pogubno čak i za stabilne finansijske institucije u analognom svijetu. FTX Sama Bankmana-Frieda propada – rušeći se kao kula od karata.

Konačno, 11. studenog 2022., kripto burza na Bahamima podnosi zahtjev za stečaj. Trgovanje virtuelnom valutom je bio glavni posao kompanije. Međutim, sada joj nedostaju milijarde u čvrstoj valuti kako bi bila solventan i održala posao. Na kraju je u knjigama ustanovljena rupa od oko osam milijardi dolara.

Proces

Tužitelji optužuju Sama Bankmana-Frieda da je preusmjerio milijarde novaca klijenata, kako bi nadoknadio gubitke u jednom od svojih hedge fondova. Fond je, zauzvrat, godinama sklapao kripto opklade u velikim razmjerima - a onda, kada je došlo do turbulencija na tržištu kripto-valuta, prokockao novac. Bankman-Fried negira da je namjerno preusmjerio sredstva. Kaže da jednostavno nije dovoljno kontrolirao procese i da je izgubio je pojam o svojim novčanim tokovima.

U kriptovalute su uložene milijarde - i vjerojatno zauvijek izgubljene Foto: Jonathan Raa/NurPhoto/picture alliance

Mnogi stručnjaci pretpostavljaju da je riječ o piramidalnoj shemi, koja funkcionira sve dok novac novih kupaca ulazi u kompaniju. Kada je priliv popustio, kuća od karata se srušila. Drugi jednostavno govore o planiranoj krađi.

Suđenje bi sada moglo otkriti o čemu se točno radi. Ovo je najopsežniji sudski proces do sada vođen u branši kriptovaluta. Mnogi promatrači pridaju suđenju veliku važnost, jer će ono pokazati mogu li vlasti sankcionirati neregularnosti kada su u pitanju nove tehnologije i akteri u virtuelnom svijetu. Jer regulatorne agencije stalno kaskaju za novim trendovima u digitalnom svijetu odnosno u njihovom reguliranju.

Visoke fluktuacije i krize u svijetu kriptovaluta nisu nove - one se redovno ponavljaju. To se dijelom objašnjava činjenicom da cijenu odnosno kurs kriptovaluta određuje prije svega potražnja. Ako potražnja oslabi - kao što je to slučaj u svjetlu spektakularnih bankrota kripto burzi - cijene padaju. Najstarija i najpoznatija od svih kriptovaluta, Bitcoin, dostigao je rekord od gotovo 70.000 dolara krajem 2021. Prošlog prosinca je pao na 16.000 dolara. Sam Bankman-Fried jedan je od protagonista koji su doprinijeli kako usponu, tako i padu kriptovaluta.

