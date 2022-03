Proglašeno rano upozorenje zbog mogućeg prekida isporuke plina

Zbog ruskog rata protiv Ukrajine i spora s Rusijom oko plaćanja za isporuku plina Europi, njemački ministar gospodarstva Robert Habeck proglasio je razinu ranog upozorenja plana za izvanredne situacije s plinom.

„Sigurnost opskrbe zajamčena"

Ovo služi kao mjera predostrožnosti, rekao je Habeck u Berlinu. "Važno je naglasiti da je sigurnost opskrbe zajamčena", dodao je on, a prenosi njemačka agencija dpa.

Prema planu za izvanredne situacije postoje tri razine krize. Razina ranog upozorenja znači da postoje "konkretne, ozbiljne i pouzdane indikacije" da može doći do događaja, koji će vjerojatno dovesti do značajnog pogoršanja situacije u opskrbi plinom - i vjerojatno dovesti do aktiviranja alarmne ili izvanredne razine.

Na razini izvanredne situacije došlo bi do "značajnog poremećaja" u opskrbi plinom. Država bi morala intervenirati kako bi osigurala opskrbu plinom posebno „zaštićenih kupaca" - to su privatna kućanstva, ali i bolnice, vatrogasne postrojbe i policija.

Postrojenje plinovoca Sjeverni tok 2 u njemačkom Lubminu

Problemi kakvih nije bilo od Drugog svjetskog rata

U slučaju da se obustavi isporuka plina iz Rusije, njemačko gospodarstvo bi pretrpjela veliku štetu. Njemački magazin Spiegel online piše da predstavnici gospodarskih udruženja očekuju probleme kakvih nije bilo od Drugog svjetskog rata. Industriji je za mnoge procese nužan plin: u kemijskoj industriji, proizvodnji aluminija ili čelika.

„Trenutno nema uskih grla u opskrbi", objasnio je Habeck. „Ipak, moramo povećati mjere predostrožnosti kako bismo bili spremni u slučaju eskalacije s ruske strane."

Kada je proglašena razina ranog upozorenja, okupio se i krizni tim. Ovaj tim analizira i procjenjuje situaciju opskrbe kako bi se - ako je potrebno - mogle poduzeti daljnje mjere za povećanje sigurnosti opskrbe. Taj tim će se sastajati svakodnevno.

"Smanjite potrošnju što je više moguće"

Po navodima ministarstva, trenutno je i dalje zajamčena opskrba svih njemačkih potrošača plina. Ipak, od sada se od svakog potrošača plina - od gospodarstva do privatnih kućanstava - također traži da što je više moguće smanje potrošnju. Dobavljači plina i operateri plinovoda dužni su redovito procjenjivati situaciju za saveznu vladu. Država, međutim, još nije intervenirala.

Ključno je smanjenje potrošnje

Trgovci i dobavljači plina, operateri prijenosnih i distributivnih sustava poduzimaju mjere „bazirane na tržištu" za održavanje opskrbe plinom. Prema ministarstvu, one uključuju korištenje fleksibilnosti na strani nabavke, korištenje skladišta plina i optimizaciju tokova opterećenja.

Nakon što je njemačka vlada proglasila razinu ranog upozorenja, odmah je uslijedila reakcija na europskom tržištu plina, piše Spiegel. Tako je cijena na europskom referentnom tržištu TTF za isporuke u travnju u roku od jedne minute porasla sa 110 na 114 eura po megavat-satu, a tijekom jutra se popela na 123 eura.

Ruski predsjednik Vladimir Putin najavio je prošlog tjedna da će Rusija isporučivati plin Njemačkoj i drugim "neprijateljskim državama" samo u zamjenu za plaćanje u rubljama. Ovo bi podržalo rusku valutu, koja zbog sankcija gubi na vrijednosti. Međutim, skupina industrijski najjačih zemalja G7, uključujući Njemačku, kao i Europska unija u cjelini, protive se plaćanju plina u rubljama. Habeck je potvrdio da bi, ako Rusija prihvaća plaćanje uvoza plina samo u rubljama, to predstavljalo kršenje privatnih ugovora o opskrbi.

ss/dpa,Spiegel