Prijevremeni parlamentarni: hoće li AfD imati koristi?

Antimigrantska i populistička AfD već mjesecima poziva na nove izbore u Njemačkoj. To bi ovoj stranci moglo donijeti značajan porast glasova. Ali s AfD-om niti jedna ozbiljna stranka u Njemačkoj ne želi koalirati.

Alternativa za Njemačku, AfD, sad želi da sve die jako brzo: "Kancelar Scholz odavno je izgubio povjerenje njemačkog stanovništva i mora odmah otvoriti put novim izborima", zahtijeva dopredsjednica AfD-a Alice Weidel od srijede navečer kada se raspala njemačka vladajuća koalicija.

Ova desničarska stranka zahtijeva da kancelar Olaf Scholz zatraži glasanje o povjerenju što je moguće prije, već sljedećeg tjedna. "On duguje ovoj zemlji silazak s vlasti što je prije moguće", kažu političari AfD-a.

Od početka rada trostranačke koalicije socijaldemokrata, zelenih i liberala krajem prosinca 2021., AfD je oštro istupao protiv vlade u Berlinu. Optužuje ju za neuspjeh na svim političkim područjima. AfD poziva na radikalnu promjenu kursa, posebice u migracijskoj i vanjskoj politici. Slično bivšem i budućem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, AfD vodi oštre kampanje protiv ilegalnih migracija i otvorenih granica.

AfD: nema oružja za Ukrajinu

AfD oštro odbija sve isporuke oružja Ukrajini. Kada je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski održao govor u njemačkom Bundestagu u lipnju 2024., Klub zastupnika AfD-a je ignorirao gosta i nije sudjelovao na sjednici Bundestaga.

Nakon raspada vladine koalicije, AfD sada poziva na prestanak daljnjeg naoružavanja i financijske pomoći Ukrajini: "Također upozoravam da se to treba dogoditi u ovih nekoliko mjeseci koliko je ostalo do održavanja prijevremenih izbora, jer to nastavlja uništavati naš savezni budžet", rekao je dopredsjednik AfD-a Tino Chrupalla.

Novi izbori mogli bi povećati utjecaj AfD-a na saveznoj razini. Na saveznim izborima u rujnu 2021. stranka je dobila deset posto glasova. Sada, u studenom 2024., ispitivanja javnog mnijenja pokazuju podršku od oko17 posto glasova birača.

AfD skeptičan prema Zelenskom, ali ima razumijevanja za Moskvu Foto: Axel Schmidt/REUTERS

Politika azila AfD-a: masovne deportacije i zatvorene granice

Prve izjave stranačkog vodstva AfD-a upućuju na to da se i u nadolazećoj predizbornoj kampanji žele i dalje fokusirati prvenstveno na pitanja azila i migracija, kojima već godinama pokreću njemačku politiku. Na konferenciji za medije u četvrtak, Tino Chrupalla je zatražio: "Potrebno nam je okončanje ilegalne migracije i ubacivanje ilegalnih migranata u socijalne sustave, izgon kriminalaca koji su dužni napustiti zemlju i zatvaranje granica."

Kako bi ostvario svoje ciljeve, AfD promiče suradnju unutar tabora tzv. građanskih stranaka Kršćansko-demokratske unije (CDU), Kršćansko-socijalne unije (CSU) i Liberalno-demokratske stranke (FDP). "Pozivamo demokršćane i liberale da konačno preuzmu građansku odgovornost i postignu dogovor s nama jer to dugujemo milijunima birača”, objasnila je Alice Weidel svoju reakciju na gašenje njemačke "semaforske"koalicije.

Prije svega, AfD vrši pritisak na demokršćane da odustanu od kategoričke odluke o odbijanju suradnje s njima. Unija CDU/CSU zastupa stav prema kojem između demokršćana i AfD-a mora vladati izolacija, „vatrozid" kako to vole objašnjavati. Chrupalla pak poziva na prekid ove izolacije njegove stranke. “Konačno moramo stati na kraj vatrozidu, jer građani Njemačke očekuju da se konačno riješe problemi i ova kriza u zemlji.”

No čini se da je koalicija između AfD-a i demokršćana još daleko. AfD se od posljednjih saveznih izbora dodatno radikalizirao. Savezni ured za zaštitu ustavnog poretka prati velike dijelove ove stranke zbog desno-ekstremističke orijentacije.

Tomu treba dodati da su omiljeni neprijatelj AfD-a stranka Zeleni, koje ova dijelom ekstremno-desničarska stranka odbija prije svega zbog njihove kozmopolitske slike o društvu. U prošlosti ni AfD-ova kritika konzervativnih demokršćana nije mnogo zaostajala za kritikom Zelenih. Prošle godine je glavni kandidat AfD-a za europske izbore Maximilian Krah proglasio CDU glavnim protivnikom AfD-a i pozvao na njegovo "uništenje". Najviši dužnosnici AfD-a odbacuju bilo kakve političke ustupke CDU-u i polemiziraju protiv njega nazivajući ga “kartelskom strankom”.

Ne samo zbog ovog radikalizma, čelnik stranke CDU Friedrich Merz rekao je u intervjuu za Redaktionsnetzwerk Deutschland u kolovozu ove godine: "Ne možemo surađivati s AfD-om. To bi ubilo CDU."

Njemačka na prvom mjestu - slično i kao preko Atlantika Foto: Oliver Zimmermann/foto2press/picture alliance

Veze s desničarskim ekstremističkim mrežama

Nejasno je kako će brojni skandali AfD-a utjecati na izborne rezultate na predstojećim saveznim izborima. Prije samo nekoliko dana uhićena su tri člana stranke AfD jer su navodno podržavali jednu desničarsku ekstremističku terorističku skupinu. AfD ih sada želi isključiti.

Čini se da je uključenost stranačkih članova u neonacističke i desničarske ekstremističke mreže uznapredovala. Protiv zastupnika AfD-a u Bavarskom parlamentu također se vodi istraga zbog poticanja na desničarski ekstremizam. I bivša zastupnica AfD-a u Bundestagu trenutno je u pritvoru, jer je navodno sudjelovala u planiranju državnog udara kao članica pokreta Građani Reicha.

Zbog sve veće radikalizacije AfD-a, nestranačka skupina zastupnika u Bundestagu želi u pokrenuti proces za zabranu AfD-a. Dobije li za to potrebnu većinu, odluku bi trebao donijeti Savezni ustavni sud.