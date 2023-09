Pred izbore u Poljskoj: Kazcynski protiv Tuska

15. listopada se u Poljskoj održavaju parlamentarni izbori. Posljednjih tjedana u prvom planu su bila kadrovska pitanja kako u redovima vlade tako i opozicije. Kako bi privukli nove grupe birača, dva glavna rivala - desna vladajuća stranka Pravo i pravda (PiS), i najveća opoziciona stranka, liberalna Građanska platforma (PO) - šalju nekoliko kontroverznih kandidata u utrku. PiS šalje desničarskog ekstremistu Roberta Bakiewicza, koji ima kriminalni dosije, a Građanska platforma radikalnog vođu poljoprivrednika Michala Kolodziejczyka, koji je nedavno je organizirao proteste protiv agrarne politike EU-a.

I jedni i drugi znaju da imaju svoje vjerne birače, ali da će izbore odlučiti oni koji su još uvijek neopredijeljeni. Ankete procjenjuju da između pet i 18 posto birača još ne zna za koga će glasati.

Izborna kampanja sa socijalnim predznakom

Na subotnjim nastupima oba vodeća kandidata nadmašila su jedan drugog obećanjima u oblasti socijalne politike, ne navodeći konkretno izvore financiranja.

Donald Tusk je predstavio stotinu mjera, koje želi provesti u prvih sto dana nakon izborne pobjede Foto: Artur Widak/AA/picture alliance

Tusk je predstavio stotinu mjera, koje želi provesti u prvih sto dana nakon izborne pobjede. Na dugom spisku nalaze se i ekonomske olakšice za građane i poduzetnike, kao i ponovna uspostava demokratskih načela. Uz buran aplauz, Tusk je najavio povećanje godišnjeg iznosa oslobođenog od poreza sa sadašnjih 30.000 na 60.000 zlota (od 650 eura na 1.300 eura), kao i plaćeni godišnji odmor za privatne poduzetnike, te poboljšanje zdravstvenog osiguranja i povećanje plaća za nastavni kadar.

Osim toga bi poboljšanje položaja žena trebalo igrati važnu ulogu u njegovom programu. Plan je da se liberaliziraju pravo na pobačaj, uvede državno financiranje umjetne oplodnje i besplatna anestezija tijekom porođaja. Odvajanje crkve od države je također dio programa njegove Građanske platforme (PO).

Tusk, bivši predsjednik Europskog vijeća (2014. - 2019.), obećao je brz dogovor s EU o isplati pomoći za obnovu nakon epidemije korone. Zbog spora vladajućeg PiS-a s Bruxellesom oko vladavine prava, blokirana su sredstva u visini od 36 milijardi eura namijenjena Poljskoj.

Kaczynski i njegova „nacionalno-katolička alternativa"

Kaczynski je predstavio program svoje stranke PiS kao nacionalno-katoličku alternativu Tuskovim liberalnim idejama. U središtu: tradicionalna porodica (s ocem i majkom), zaštita života, uključujući i nerođene, kao i jaka, suverena nacionalna država. Lider PiS-a je kritizirao sudove kao instituciju koja ima veliku moć, ali je "izvan svake kontrole" jer se "ne bira". „Moć mora biti u rukama nacije", naglasio je Kaczynski. Optužio je svog protivnika Tuska da želi Poljsku potčiniti Njemačkoj i Rusiji.

Jarosaw Kaczynski hoće Poljsku kao nacionalno-katoličku alternativu Tuskovim liberalnim idejama Foto: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

PiS, pak, želi da od Poljske napraviti "teškaša”. "Naši neprijatelji su pokušali uništiti Poljsku. To im je propalo", rekao je on. Kaczynski je pohvalio socijalna davanja, koja su već uvedena – posebno dječiji dodatak od 500 zlota (110 eura), koji će se od sljedeće godine povećati na 800 zlota (173 eura). Predložio je i starosnu granicu za odlazak u penziju za žene nakon 38 godina rada i za muškarce nakon 43 godine rada. O ovoj ideji se iznova raspravljalo posljednjih godina, ali je odbijena jer je bila preskupa.

Kuriozni anti-njemačk predizborni spot PiS-a

U međuvremenu, Poljskom kruži predizborni spot PiS-a, u kojem navodni njemački ambasador zove Kaczynskog da mu da upute iz Berlina. To se odnosi i na starosnu granicu za odlazak u penziju.

Spot aludira na razgovor koji je Tusk 2011. godine, kao šef poljske vlade, navodno vodio sa tadašnjom kancelarkom Angelom Merkel. Merkel ga je zamolila da podigne starosnu granicu za odlazak u penziju u Poljskoj. U spotu, Kaczynski odbija uplitanje Berlina i spušta slušalicu s odlučnim izrazom lica.

TV- duel između najboljih kandidata

I poljski premijer Mateusz Morawiecki također je igrao na kartu verbalnih napada na svog izazivača Tuska. Opisao ga je kao opasnog političara, koji zastupa strane interese. Morawiecki je optužio Tuska da planira prodati poljsku imovinu strancima. „Bio bi u stanju prodati čak i Baltičko more i planine Tatre", upozorio je ovaj političar PiS-a. "Moramo reći ‚Ne!‘ Tusku i ako on to ne razumije, trebali bi ovo ponoviti na njemačkom", podsmjehnuo se.

Demonstracije opozicije u Varšavi - Tusk se nada da će 1. listopada na ulicu izvesti milijun ljudi Foto: Jakub Porzycki/AA/picture alliance

Morawiecki će imati priliku ponoviti svoje navode u TV-duelu s Tuskom uoči izbora. Međutim, neće biti direktnog suočavanja Kaczynskog i Tuska. Tusk je to nekoliko puta tražio, ali je lider PiS-a svaki put odbio. Ako bi Kaczynski ikada ušao u neki TV-duel, onda samo s "Tuskovim njemačkim šefom" Manfredom Weberom, predsjednikom Europske narodne stranke, glasio je sarkastičan odgovor Kaczynskog. Zapravo, Kaczynski se možda još nije pomirio sa svojom traumom iz TV-rasprave 2007. godine. Tada je predsjednik PiS-a prvo izgubio duel s Tuskom, a potom i izbore.

Prednost za Kaczynskog?

Kaczynski je svjestan da ima slabije karte u odnosu na uglađenog i iskusnog Tuska. Zato je ovaj put odlučio da se ne kandidira na funkciju u glavnom gradu Varšavi, gdje se i Tusk takmiči za mandat. On se sada kandidira u Kielcu u središnjoj Poljskoj - tamo mu je pobjeda zajamčena.

"Stranački duel u subotu dobila je stranka Donalda Tuska", komentirao je publicist Michal Szuldrzynski u ponedjeljak (11.9.) osvrćući se na dva stranačka Kongresa proteklog vikenda. U vodećim poljskim novinama Rzeczpospolita on je napisao: "Sada se Tuskova Građanska platforma (PO) suočava s još težim zadatkom: mora uvjeriti ljude da može održati svoja predizborna obećanja."

Slobodni, no da li i pošteni izbori?

U anketama, PiS vodi s malom razlikom. Međutim, nijedna strana vjerojatno neće moći sama vladati. Planirano je da se 1. listopada u Varšavi održi "Marš milijuna" za ženska prava, na koji je pozvao lider opozicije Tusk. On se nada da će marš mobilizirati njegove simpatizere i dati prednost njegovoj stranci.

Ali PiS je u izbornu bitku bacio sve raspoložive resurse, uključujući državne medije i financijske rezerve državnih kompanija. To je jedan od razloga zašto mnogi Poljaci vjeruju da će ovi izbori biti doduše slobodni, ali ne i pošteni.

