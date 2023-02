Potres u Turskoj i Siriji: zašto je toliko razoreno?

Nestabilnost i neadekvatna gradnja starih zgrada dovela je do velikih razaranja u potresu duž tursko-sirijske granice ovog ponedjeljka (6.2.2023.). Ali potres je bio i nevjerojatno jak.

Video snimke gradova u blizini epicentra potresa pokazuju razorni oblik urušavanja koji neki nazivaju "pancaking". To se događa kada cijela zgrada uruši, pri čemu se svaki kat padne jedan na drugi tako da izgleda kao "palačinke" na tanjuru. Šanse za preživljavanje kod takve vrste urušavanja zgrada su minimalne.

Višekatnice s ovakvom vrstom razaranja vjerojatno su stare i imaju "soft story"-dizajn, kaže Mehdi Kashani, izvanredni profesor građevinske i inženjerske seizmologije na britanskom Sveučilištu Southampton.

Ako će još netko i preživjeti komad žbuke ili predmet koji će u potresu pasti, jedva da ima šanse preživjeti kad se na njega sruši kat - ili čak katovi iznad njega da čitava zgrada ostane kao tanjur "palačinki" Foto: ADEM ALTAN/AFP

„Soft story"-zgrade imaju hodnike s prozorima, širokim vratima i drugim otvorima na mjestima gdje bi trebao biti solidni i nosivi čvrsti zid kako bi taj objekt izdržao potres. Kada se jedan od ovakvih hodnika nalazi na nekom od donjih katova, s njegovim rušenjem se može srušiti cijela konstrukcija zgrade.

Iako su neke zgrade duž tursko-sirijske granice na područjima podložnim potresima izgrađene da izdrže razorne potrese, većina je napravljena prije nego što je osmišljen „seizmički dizajn".

"Osnovni principi gradnje, kojima se objekti štite od jakih potresa, su se počeli razvijati 1960-ih i 70-ih godina, što znači da oni ne sežu u dublju prošlost", napominje Kashani. "Potres u Kobeu (u Japanu) 1995. godine bio je ključna točka i prekretnica, koja je dovela do promjene mnogih stvari koje su tada pošle po zlu. Doveo je i do dodatnih istraživanja. Tek kasnih 1990-tih i početkom 2000. su se mnogi [seizmički] kodeksi počeli mijenjati."

Zato jer je ovaj potres bio "plitak", dogodilo se čak da se čitave višekatnice jednostavno prevrnu - što se čini gotovo nemoguće. Foto: DHA/AFP

Seizmički kodeksi su propisi, koji uređuju kako se mora graditi na osjetljivim područjima, odnosno područjima u čijoj blizini se pomiču i sudaraju tektonske ploče. Posebno zgrade, koje nisu izgrađene u skladu sa seizmičkim propisima, pretrpjele su velika razaranja u potresu koji se dogodio ovog ponedjeljka.

Kashani je rekao da se starije zgrade mogu naknadno učvrstiti, kako bi bolje izdržale potrese - to je praksa u Japanu i Čileu, gdje su potresi česti. „Međutim, za to je potreban novac i politička volja i stoga se to ne radi svugdje gdje bi trebalo", primjećuje Kashani.

I u Turskoj - baš kao i u Siriji, a taj problem nije nepoznanica i drugdje: makar svi znaju da žive na trustnom području, građevinski poduzetnici štede već u gradnji kako bi napunili svoje džepove. A kad se onda doista zemlja zatrese... Foto: OMAR HAJ KADOUR/AFP/Getty Images

"Plitak potres"

Ali razaranja nisu uslijedila samo zbog načina gradnje. Jačina potresa bila je „neoprostiva". Prema Kashanijevim riječima, radilo se o "plitkom potresu". To znači da se sudar tektonskih ploča dogodio bliže površini zemlje, čineći udar o tlo mnogo jačim nego da se sudar dogodio u dubini, kada bi mu trebalo duže vrijeme da stigne do površine.

To je poput vala u oceanu, pojasnio je Kashani. „Ogroman val odmah će oboriti obližnjeg surfera s njegove daske. Ali kada ti valovi dolaze izdaleka i putuju oceanom, onda oni oslabe i nemaju veliki utjecaj čak ni na surfere-početnike".

Odgovor na pitanje, je li potres bio plitak ili dubok - objašnjava zašto neki potresi s relativno malim magnitudama uzrokuju velika razaranja.

Japan je otok na izuzetno trustnom području zato tamo i jest tradicija kuće graditi od veoma lakih materijala - drveta i papira. Ali tamošnji inženjeri su bili prisiljeni stvoriti betonske konstrukcije koje će izdržati i snažnije potrese Foto: Masanobu Nakatsukasa/AP Photo/picture alliance

Kashani s tim u vezi spominje potres u Bamu, koji je pogodio Iran 2003. godine. Iako je imao magnitudu od 6,3 stupnja, što bi u drugim okolnostima rezultiralo malim brojem žrtava, ubio je više od 25.000 ljudi – jer se radilo o „plitkom potresu".

Struktura i konstrukcija važnija od materijala

"Materijali, koji se koriste u gradnji, nisu najvažnija stavka osiguravanja zgrade da izdrži potres", rekao je Kashani. Važnija je betonska konstrukcija i struktura. Na primjer, s pravilnim projektiranjem zgrade, betonska struktura može pružiti odličnu osnovu za građevinu otpornu na potres. Ali ako je građevina nepropisno strukturirana, betonska zgrada se može srušiti poput onih stambenih objekta, koji se mogu vidjeti na snimkama koje dolaze iz Turske i Sirije.

I nakon potresa u Skopju 1963. se potražila pomoć japanskih stručnjaka. Foto: Keystone/Zuma/Imago Images

Trenutni „seizmički dizajn" omogućava zgradama da izdrže vrlo jake potrese bez rušenja, što ne spašava živote samo njezinih stanara već i živote ljudi u susjedstvu i okolini. Ali, i takvi objekti pretrpe određenu štetu, mada Kashani smatra da se to vjerojatno može poboljšati u sljedećem razdoblju - usavršavanjem propisa za gradnju.

U sljedećem razdoblju stručnjaci će otputovati na područje potresa u Turskoj i Siriji, kako bi proučili kvalitetu gradnje. Pokušat će razumjeti koje su karakteristike omogućile zgradama, koje su ostale neoštećene, da se ne sruše.

