Postani „muškarčina“ za 1.990 eura

Na stoliću je nož. Pored njega plava ruža, vjerojatno plastična. Andrew Tate sjedi raširenih nogu na kožnoj fotelji, očiju skrivenih iza sunčanih naočala. Uzvišenim tonom, kao da nešto važno objavljuje, kaže: „Analizirao sam cijeli planet.“ Pritom maše mačem.

Tate objašnjava da je uzrok svih problema to što nema dovoljno muškaraca koji bi uokolo hodali naoružani mačem. I da nema dovoljno muškaraca poput njega koji rade što žele. „Ja sam osoba koja radi što hoće. Sada hoću jednu cigaretu, ali mi ju je teško naći među tolikim novcem u džepu jakne“, priča. Cigareta nije još ni zapaljena, a Tate stiže do srži svoje „analize". Do onih koje su krive za sve – do žena.

Tate na društvenim mrežama vrbuje pratitelje da pogledaju njegovu web stranicu i uplate neki od tečajeva. Obećaje uspjeh i bogatstvo preko noći. Foto: Daniel Mihailescu/AFP/Getty Images

Tate ih naziva „ženke". Prema njemu one manipuliraju muškarcima i kontroliraju društvo. „Ženke jedva da su sposobne osjećati. One su prazni kontejneri koji čekaju da im netko ugradi program, a onda postaju konzervativne, liberalne, feministkinje ili tko zna što", kaže on.

Na Youtubeu ovaj video je objavljen 2022. na profilu njegovih fanova pod nazivom „istina o ženama“. U međuvremenu je Tate blokiran na svim velikim internetskim platformama. Video je imao 41.000 pregleda, što je malo kada se uzme u obzir da ovaj čovjek koji je sam sebe nazvao ženomrzcem, na platformi X ima deset milijuna pratitelja, a na dva kanala na Telegramu ukupno pola milijuna.

Novac, automobili, mržnja prema ženama

Za mnoge je on pojam mizoginije među influenserima i simbol takozvane „toksične muškosti“. Pored Tatea u popularnoj kulturi ima još dosta takvih primjera. Recimo, glumac Justin Baldoni kojeg je njegova kolegica Blake Lively tužila zbog seksualnog uznemiravanja. Ili priča o procesu između Amber Heard i Johnnyja Deppa. Tu je i njemački satiričar Sebastian Hotz poznat kao El Hotzo, koji se nedavno izjasnio o vlastitom toksičnom ponašanju. Autor i filozof Ole Liebl kaže da ne postoji jedinstvena definicija toksične muškosti i da pojam nije znanstveno utemeljen.

„Toksičnoznači otrovno. Pojam opisuje muškarce koji se ponašaju kao smradovi. Dakle, štetno, razorno ponašanje koje nanosi bol i koje je spolno kodirano", objašnjava Liebl.

Autor i filozof Ole Liebl kaže de ne postoji jedinstvena definicija toksične muškosti Foto: Privat

Aktivistice za zaštitu ženskih prava su koristile taj pojam još osamdesetih da bi označile muško ponašanje koje odlikuju dominantnost i bezosjećajnost. Mnogima taj pojam smeta. Liebl kaže da on malo doprinosi znanstvenoj analizi patrijarhalnih struktura.

Osim toga, kritičari kažu da on stavlja muškost pod generalnu sumnju i šteti mentalnom zdravlju muškaraca. To je pokazala anketa s 255 ispitanika koju su proveli Sveučilište Qassim u Saudijskoj Arabiji i londonski Centar za mušku psihologiju.

Netrpeljivošću prema ženama do bogatstva

Tate, doduše, puno priča o ženama, ali zapravo mu one nisu važne. Na društvenim mrežama vrbuje pratitelje da pogledaju njegovu web-stranicu i uplate neki od tečajeva. Obećava uspjeh i bogatstvo preko noći – po cijeni od 500 dolara godišnje.

Ironija je u tome što Tate zavlači ruke u džepove onima koje navodno želi osloboditi „iz Matrixa". Njegovi fanovi, ne samo muškarci, slave ga kao „spasitelja modernog muškarca". Liebl kaže da je to uobičajen fenomen: „Muškosti se uvijek insceniraju kao krizne, kako bi se time legitimirala potreba da sada nastupe izuzetno snažno i odlučno.“

Tateov model oponašaju mnogi. X i Youtube imaju na tisuće drugih koji muškarcima nude savjete i tečajeve. Oni se zovu, na primjer, „Alfa muškarac", osnivaju virtualne zajednice u kojima se upotrebljava mizogini žargon i diskutiraju kako 'obrlatiti' žene i ponovno otkriti vlastitu muškost.

Za mnoge je Tate pojam mizoginije među influencerima i simbol takozvane „toksične muškosti“

Prodaju "mušku snagu" - može i na rate

Fenomen se ne ograničava na virtualni svijet. Nude se vikend-radionice pod nazivima: „Biti autentičan muškarac“ ili: „Živjeti muškost", i na njima se može rezervirati mjesto sa samo nekoliko klikova. Organizatori se predstavljaju kao treneri i savjetnici, prodajući „osam dana muške snage za 1.990 eura. Može i na rate.“ Radionice obećavaju sudionicima da će ih uvesti u arhetip „divljeg muškarca, unutarnjeg dječaka, ratnika, zavodnika,…“.

Problematičnost Tateove ideologije je u međuvremenu vidljiva na društvenoj mreži Reddit. Tamo razmjenjuju iskustva stotine žena čiji su partneri postali Tateovi obožavatelji ili su im se sinovi radikalizirali.

Nakon što ju je udario: „Što da radim?"

Dvadesetsedmogodišnja korisnica interneta koja objavljuje pod imenom Mystic_Falls36 opisuje promjene kod svog dugogodišnjeg partnera nakon što je počeo pratiti objave braće Tate. Prvo je zahtijevao da ona ostavi posao i postane domaćica. Ona je već godinu dana kod kuće, trudna je i očekuje blizance.

Zatim je njen partner počeo s agresivnim primjedbama. „Cijeli dan si kod kuće, a nije čisto.“ Ili: „Sad imaš vremena za ići u teretanu, pa onda idi." Jednom je počeo vikati na nju da je samo glupa žena koja nikada ne bi mogla imati isti učinak kao muškarac. Dodao je da je Andrew Tate jedan od malobrojnih muškaraca koji to razumiju.

Nakon verbalnog nasilja uslijedilo je i fizičko. Pred očima svoje obitelji, on je udario svoju dugogodišnju partnericu. Ona je na društvenoj mreži Reddit postavila pitanje: „Što da radim?"

„Nesposobni uspostaviti smislenu vezu"

Takvim „toksičnim“ ponašanjem muškarci dugoročno ne nanose samo štetu ženama, već i sebi. Različita istraživanja im pripisuju manju emocionalnu inteligenciju i veću agresivnost nego ženama. Dokazano je da je kod njih veća stopa suicida, imaju manje bliskih prijatelja, rjeđe idu kod liječnika. Liebl kaže da sve to dovodi do nesposobnosti uspostavljanja smislene intimne veze.

Slučaj Pelicot: sud je proglasio 47 muškaraca krivima za silovanje, dvojicu za pokušaj silovanja te dvojicu za seksualno zlostavljanje Foto: Alexandre Dimou/REUTERS

Prije dvije godine su Andrew i njegov brat Tristan Tate uhićeni u Bukureštu pod optužbama za silovanje, trgovinu ljudima i formiranje kriminalne organizacije. Uz te optužbe britansko pravosuđe ih sumnjiči za pranje novca i utaju poreza. Braća Tate odbacuju sve optužbe.

Nekoliko dana nakon presude u slučaju optužbe za silovanje Gisele Pelicot i otkrića globalne mreže silovatelja na Telegramu, jedan rumunjski sud je proglasio kazneni postupak protiv braće Tate nezakonitim. Oni su pušteni na slobodu.

Tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.