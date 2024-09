Poslije izborne pobjede AfD-a: što želi Björn Höcke?

Na izborima u saveznoj pokrajini Tiringiji uvjerljivu pobjedu je odnio AfD. No postoje naznake da pokrajinski čelnik te stranke Björn Höcke želi mnogo više od sudjelovanja u pokrajinskoj vladi.

Björn Höcke tjednima je puštao svoje pristaše da ga slave kao budućeg premijera njemačke savezne pokrajine Tiringije. A onda je 1. rujna 2024. njegova stranka Alternativa za Njemačku (AfD) osvojila toliko glasova da je sada daleko najjača politička snaga u Tiringiji, s Höckeom na čelu. Za njega je to bila trijumfalna večer.

No, on je kontroverzan i unutar svoje stranke. Njegov radikalizam ide predaleko za mnoge, čak i u radikalnom AfD-u. Njegova vlastita stranka pokušala ga je 2017. godine isključiti jer je navodno objavljivao tekstove pod pseudonimom u neonacističkom časopisu. No stranačko vodstvo nije uspjelo provesti tu odluku. Sedam godina kasnije, 1. rujna 2024., Höcke je postigao rekordan rezultat za AfD.

Njegove pristaše slavile su taj uspjeh na postizbornom slavlju u jednom restoranu u Tiringiji. Uzvikivalo se njegovo ime. Slike su zamagljene jer je AfD blokirao pristup novinarima. Međutim, jedna desničarska ekstremistička medijska platforma dobila je pristup videozapisima i fotografijama. Na njim se vidi Höcke kako se raduje prvim rezultatima, okružen ljudima koji počinju vikati i galamiti. Lajtmotiv zabave je pjesma "L'amour toujours", koju desničarska ekstremistička scena obožava još otkad su mladi na jednoj zabavi na njemačkom otoku Syltu uz tu melodiju uzvikivali „stranci van".

"Deportiraj! Deportiraj! Deportiraj!"

Na snimkama s postizbornog slavlja vidi se kako Höcke drži svoj prvi kratki pobjednički govor. "Ovako više ne može!" kaže on, misleći prije svega na njemačku azilantsku i migracijsku politiku. Borba protiv raznolikog društva srž je njegove politike. Migraciju naziva „majkom svih kriza". Masa mu oduševljeno odgovara: "Deportiraj! Deportiraj! Deportiraj!"

Höcke u svojim govorima, intervjuima i debatama uvijek naglašava da ga ne zanimaju pojedinačne reforme, projekti ili zakoni. On želi sve. Želi potpuno drugačiju zemlju. Na primjer, ne želi samo zaustaviti doseljavanje, već bi najradije vidio masovne deportacije milijuna onih koje ne smatra „autohtonim“ njemačkim stanovništvom, dakle izbjeglice i doseljenike. U jeziku AfD-a „autohtoni“ su obično bijelci i ljudi bez migrantskog podrijetla.

Höcke svoje planove naziva „okrutnima". U svojoj knjizi „Nikad dvaput u istu rijeku“ (Nie zweimal in denselben Fluss) piše da „nema zaobilaženja politike „umjerene okrutnosti“ ("wohltemperierten Grausamkeit" – termin koji je skovao njemački filozof Peter Sloterdijk). To znači da se ljudska surovost i neugodne scene ne mogu uvijek izbjeći. Godine 2015., u raspravi o priljevu izbjeglica, Sloterdijk je pozvao na „obrambeni sustav“ koji bi uključivao „umjerenu okrutnost“.

Upravo takve izjave čine Alternativu za Njemačku desničarskom strankom, koja je zbog toga pod nadzorom Službe za zaštitu ustava. I to je razlog zašto se sve ostale stranke ograđuju od nje.

Björn Höcke sanja o "potpunoj pobjedi" AfD-a u Njemačkoj Foto: Jens Schlueter/Getty Images

S kime može koalirati AfD?

Sada su Höcke i AfD toliko jaki da prema rezultatima pokrajinskih izbora prvi put mogu računati na vlast. Njegova stranka je u Tiringiji osvojila 32,8 posto glasova, gotovo deset posto više od drugih po snazi, konzervativnih demokršćana (CDU). „Spremni smo preuzeti odgovornost za formiranje vlade“, izjavio je Björn Höcke na javnoj televiziji u izbornoj večeri. Njegov supredsjedatelj AfD-a Tiringije Stefan Möller također je na konferenciji za novinare dan poslije izbora potvrdio: „U Tiringiji je moguća stabilna vlada i mi smo spremni za to.“ No, što to konkretno znači? S kim AfD želi provoditi svoju politiku u Tiringiji? Brojke jasno pokazuju da ne može formirati vladu bez koalicijskog partnera.

Ali što Höcke i AfD rade u trenutku trijumfa? Nemilosrdno napadaju sve potencijalne koalicijske partnere. Kršćanski demokrati? Höcke ih naziva „kartelskom strankom“. Novu stranku, također antimigrantski Savez Sarah Wagenknecht, Höcke naziva „lažnom oporbom kartela“ koja „nije prava alternativa za obnovu Njemačke i Tiringije“.

Nakon izbora Höckea su više puta pitali kako sada planira postati premijer. No, on ne daje konkretan odgovor. Ukazuje na stranačke odbore koji bi prvo raspravljali o stvarima nakon izbora, a onda, ako je potrebno, ponudili razgovore.

Želi li Höcke uopće doći na vlast?

Mnogi analitičari u Njemačkoj sumnjaju da Björn Höcke uopće želi preuzeti vlast, barem ne u Tiringiji, u koaliciji koja bi zahtijevala mnogo vještine, osjetljivosti i spremnosti na kompromise. Höcke je čovjek s maksimalnim zahtjevima i obećanjima.

David Begrich smatra da bi Höckeov ideal bio model tolerancije, u kojem bi AfD dao koaliciji drugih stranaka potrebne glasove za većinu. Begrich radi za udrugu „Miteinander“, mrežu za demokraciju i kozmopolitizam. „To bi AfD-u dalo prednost: stranka ne bi bila odgovorna za politiku vlade, ali bi i dalje imala izravan politički utjecaj na političke odluke“, kaže on.

Inače, koliko god Höcke ostao nejasan u vezi s konkretnim planovima za formiranje vlade nakon izbora, on je vrlo konkretan kada su u pitanju daljnji planovi oporbe. Svoju manjinu u parlamentu naziva „manjinom sa sposobnošću blokade“. Naime, zbog svoje brojnosti zastupnici AfD-a mogu blokirati brojne važne odluke u pokrajinskom parlamentu u Tiringiji, poput promjena ustava ili imenovanja sudaca.

U intervjuu koji je dao desničarskom online mediju Compact TV Höcke je gotovo radosno prognozirao moguće nove izbore: „Ne očekujem da će koalicija s tijesnom većinom preživjeti cijeli mandat. Imat ćemo nove izbore i onda ćemo vidjeti što će se dalje događati.“

Mnogo toga ukazuje na to da Björn Höcke sebe ne vidi kao budućeg premijera Tiringije. Neposredno prije pokrajinskih izbora jedan desničarski medijski projekt objavio je zahtjevan propagandni film o Höckeu, koji je on podržao. Na kraju gotovo 100 minuta filma Björn Höcke se smiješi s ogromne slike na zidu, a iza njega se vidi zgrada saveznog parlamenta u Berlinu.

Ovaj tekst je preveden s njemačkog jezika