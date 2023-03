Porastao broj kaznenih djela u Njemačkoj

Za nekoliko dana se objavljuje policijska statistika kriminaliteta. List „Welt am Sonntag“ već poznaje detalje. Kriminal je u porastu.

Broj kaznenih djela u Njemačkoj je nakon kraja korona-pandemije ponovno porastao. To govori Policijska statistika kriminaliteta (PKS – Polizeiliche Kriminalstatistik) koju ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser želi predstaviti u četvrtak u Berlinu, a u koju uvid već sad ima „Welt am Sonntag".

Prema tome je protekle godine u cijeloj Njemačkoj registrirano oko 5,6 milijuna kaznenih djela – porast od 11,5 posto naspram 2021. godini. Čak i u usporedbi s 2019. godinom, posljednjom godinom bez korona-ograničenja, broj kaznenih djela je porastao za 3,5 posto.

Prema statistici kriminaliteta je i broj osumnjičenih u usporedbi s 2021. godinom porastao za 10,7 posto na oko dva milijuna. Od tog broja 783.876 njih nema njemačko državljanstvo, što je plus od 22,6 posto. Od toga su opet 310.000 bili migranti (plus od 35 posto).

Djeca i mladi u fokusu

Primjetno visok je porast osumnjičene djece (93.095, plus od 35,5 posto). Statistika, osim toga, bilježi gotovo 190.000 osumnjičenih adolescenata starosti od 14 do 18 godina – 2019. Godine je ta brojka još iznosila 177.000. Najčešći delikt kod djece i mladih je krađa, praćeno tjelesnim ozljedama, materijalnim štetama i prekršajima koji se tiču droga. Kao novi „trend" je u statistici zabilježeno da školarci u čet-grupama šire dječje pornografske sadržaje, piše „Welt am Sonntag".

Školsko dvorište: sve je više kaznenih djela koja čine djeca i mladi Foto: Hans Blossey/IMAGO

Oko jedne trećine od ukupno 5,62 milijuna kaznenih djela otpada na krađu. Prema statistici kriminaliteta je na tom području zabilježen porast od 20 posto. No ukupna razina prekršaja povezanih s krađom je ispod one iz 2019. godine.

Provale unatoč radu od kuće

Provale u stambene prostore su se povećale za 21,5 posto, iako još uvijek mnogi rade od kuće i stoga postoji manje prilike za provale. Unatoč tom porastu, provala u stanove je 2019. bilo ipak znatno više. I krađa automobila i bicikala je ispod razine od 2019. Više brojke su, međutim, zabilježene kod džeparenja i krađe robe iz prodavaonica.

Ministar unutarnjih poslova Sjeverne Rajne Vestfalije Herbert Reul zahtijeva u listu „Welt am Sonntag" da se sljedeća konferencija njemačkih ministara unutarnjih poslova pozabavi dječjim i nasiljem mladih. Jedan od razloga za to je nedovoljna socijalna kompetencija, kaže on. „Ali i internet sa svim svojim mutnim stranicama, videima i igricama koje dijelom pozivaju na nasilje, sigurno ima svoj udio u tome", kaže Reul.

AR/haz (afp, dpa)

