Pooštravanje korona-pravila u Njemačkoj

Zbog porasta broja novih infekcija korona virusom, predsjednici vlada više njemačkih saveznih pokrajina razmatraju ponovno uvođenje strožih mjera. U Baden-Württenbergu već su jučer na snagu stupila stroža pravila, jer je ta pokrajina došla do granice, nakon koje poseže za strožim mjerama.

A granica je kada je dva radna dana za redom na odjelima intezivne njege zauzeto 250 kreveta s pacijentima oboljelim od koronen ili kada u roku od pet dana osam osoba na 100.000 stanovnika sa simptomima kovida-19 bude primljeno u bolnice.

Pooštrene mjere pogađaju prije svih osobe koje se do sada nisu cijepile. Izuzimaju se osobe, koje se ne smiju cijepiti iz zdravstvenih razloga.

No, takozvano 3G pravilo (cijepljeni, izliječeni i testirani) i dalje važi prilikom posjete kulturnim i drugim manifestacijama. Osobe koje nisu cijepljene ili nemaju potvrdu da su preležale koronu moraju priložiti negativan PCR test, koji je pak znatno skuplji od brzog testa. Brzi antigen test u Njemačkoj košta od 13 do 60 eura, a PCR test od 60 do čak 200 eura. Cijena varira zbog toga koliko brzo su osobi koja se testira potrebni rezultati testa.

Odlazak u kino ili na bazen takođe je za necijepljene moguće samo s PCR testom. Osim toga za njih važi ponovno ograničenje kontakta. Tako se članovi jednog domaćinstva mogu sastati s još makismalno pet drugih osoba. Izuzimaju se djeca i mladi do 17 godina starosti, cijepljeni, osobe koje su preležale koronu ili oni koji se ne smiju cijepiti.

Slijede Saska i Bavarska?

Pored Baden-Württenberga i druge pokrajine razmatraju pooštravanje mjera. U Saskoj bi tako posjeta priredbama u zatvorenim prostorima i restoranima trebala biti moguća samo izliječenima i cijepljenima. Vlada Saske će o tome odluku donijeti u petak.

A dfo kraja tjedna bi o sličnim mjerama trebala odlučiti i vlada Bavarske, pri čemu neke općine to već primjenjuju s obzirom na veliki broj zaraženih. Također se raspravlja i o ponovnom uvođenju obaveze za školsku djecu da nose maske. Ovo pravilo je u Bavarskoj ukinuto tek prije mjesec dana.

Rast broja novozaraženih

Prema statistici Instituta Robert Koch, Bavarska ima treću najveću sedmodnevnu incidenciju u Njemačkoj – 228 oboljeli unutar sedam dana na 100 000 stanovnika. Na razini cijele zemlje je incidencija u posljednja 24 sata malo opala - sa 154 na 147, a ukupan broj zaraženih je iznosio 20.380.

Ispred Bavarske je Saska s incidencijom 290 i Tirinška s trenutno najvećom sedmodnevnom incidencijom u Njemačkoj – 338.

Broj zaraženih u Njemačkoj raste - razmatra se ponovo uvođenje ograničenja

Međutim, moguće je da je zbog praznika Svih Svetih, koji se ovog ponedjeljka obilježavao u pet njemačkih saveznih pokrajina, prijavljeno manje slučajeva. U protekla 24 sata su od posljedica korone umrle 194 osobe. Od početka pandemije je u Njemačkoj od posljedica zaraze kovidom 19 umrlo 96.000 ljudi. Službeno je registrirano više od 4,6 milijuna zaraženih, ali je ta brojka vjerojatno puno viša jer mnogi koji su imali samo blage simptome nisu ni išli liječnicima pa nisu ni registrirani.

Pokrajinski ministri zdravstva bi trebali sljedećeg tjedna razgovarati o razvoju pandemije i mjerama koje bi možda trebalo uvesti na razini čitave zemlje no hoće li do toga doći nije jasno: neki predsjednici pokrajinskih vlada smatraju da nova rasprava o ovoj temi nije potrebna te da sve savezne zemlje imaju na raspolaganju sav instrumentarij koji im je potreban u borbi protiv širenja zaraze. Osim toga, napominju, o mjerama na razini države bi trebao raspravljati savezni parlament Bundestag, a ne na nekom zajedničkom sastanku predsjednici pokrajinskih vlada.

ss/tagesschau/agencije

