Poljska: masovne demonstracije u Varšavi protiv vlade

Poljska već godinama nije više zemlja u kojoj se održavaju masovne demonstracije. Organizatori su mogli biti zadovoljni ako bi uspjeli potaknuti nekoliko desetaka tisuća ljudi da izađu na ulice. Ove nedjelje (4. 6. 2023.) nije više bilo te suzdržanosti. Stotine tisuća ljudi sa zastavama Poljske i Europske unije išle su kroz Varšavu kako bi prosvjedovale protiv desno-populističke vlade. Gradonačelnik Varšave Rafal Trzaskowski izjavio je da se radi o pola milijuna demonstranata. Internetski portal Onet piše o „najmanje 300.000" prosvjednika.

Tusk: „Dolazimo kako bismo pobijedili"

Na završnom skupu na trgu ispred kraljevskog dvorca Plac Zamkowy vođa oporbe i bivši poljski premijer Donald Tusk nastojao je ohrabriti svoje pristaše. „Skupa s vama borit ću se za slobodnu Poljsku", zajamčio je šef najveće oporbene stranke Građanske platforme (PO). „Dolazimo kako bismo pobijedili", naglasio je ovaj liberalni političar te dodao: „Sve je u vašim rukama!" Istovremeno je uputio upozorenje stranci Pravo i pravda (PiS) koja je u Poljskoj na vlasti od 2015. „Poljskom već godinama vladaju ljudi koji nam oduzimaju slobodu", rekao je Tusk. „Demokracija u Poljskoj neće umrijeti zato što mi protiv toga glasno vičemo."

Prosvjed uz poljske i zastave Europske unije Foto: Czarek Sokolowski/AP Photo/picture alliance

Pred mnoštvom koje mu je odobravalo Tusk je obećao: „Idemo na izbore kako bismo pobijedili, kako bismo obračunali, kako bismo ljudsku nepravdu ponovo ispravili i na kraju pomirili Poljake. To prisežem. Možete to nazvati Tuskovom prisegom." Njegovo govor je često prekidan povicima „Ovo je Poljska, ovo je Poljska!".

Liberalni političar se demonstrativno predstavljao kao veliki rodoljub. „Poljska je u našim srcima", ponavljao je više puta. Propaganda vladajuće stranke kao i neki desni političari već godinama pokušavaju diskreditirati Tuska kao „njemačkoga kolaboratera" ili ga optužuju za neobične kontakte s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

Tusk s Trzaskowskim i Walesom

Marš oporbe je počeo u blizini parka Lazienki i prolazio kroz najluksuznije ulice Varšave do trga Zamkowy. Tusk i Trzaskowski su išli u prvom redu skupa s legendarnim radničkim vođom Lechom Walesom. On je 1980. vodio štrajk u brodogradilištu u Gdanjsku, a nakon pada komunizma je od 1990. do 1995. bio poljski predsjednik. „Radna kolica za Kaczynskog su spremna", rekao je Walesa prije početka prosvjeda. PiS optužuje Walesu da je tijekom 1970-ih godina surađivao s komunističkom tajnom službom.

Tuska je podržao i bivši radnički vođa, kasniji poljski predsjednik Lech Walesa Foto: Beata Zawrzel/NurPhoto/picture alliance

Tusk je demonstraciju protiv vlade najavio već prije više tjedana. U Poljskoj je 4. lipnja simboličan datum. Toga datuma su 1989. održani prvi djelomice slobodni parlamentarni izbori, koji su označili početak pada komunističkog sustava u Poljskoj.

Vlada zaoštrava kurs

Posljednje mjere desno-populističkoga vladinog tabora uznemirile su brojne Poljake i potakle prosvjede. Krajem svibnja je vladajuća većina u parlamentu donijela odluku o uspostavi „Državnog odbora za istragu ruskog utjecaja na unutarnju sigurnost Republike Poljske od 2007. do 2022. Sporni zakon velika većina javnosti smatra protuustavnim i usmjerenim protiv Tuska. PiS predbacuje Tusku da je u vrijeme dok je bio predsjednik poljske vlade (2007. do 2014.) Poljsku učinio ovisnom o uvozu energenata iz Rusije.

Posebni odbor je u prvotnom obliku zakona dobivao ovlast da osobe, za koje se utvrdi da su krive, isključi iz svih državnih službi koje su povezane s dodjelom javnog novca na razdoblje do deset godina. Oporba je to nazvala „Lex Tusk" i prosvjedovala. Zabrinutost su izrazili i američka vlada i Europska komisija.

Prosvjed je usmjeren protiv predsjednika stranke PiS Jaroslawa Kaczynskog Foto: Jaap Arriens/NurPhoto/IMAGO

Nakon vala zgražanja poljski predsjednik Andrzej Duda je ublažio zakon. On je prošlog petka (2. 6. 2023.) u parlament uputio izmjenu zakona koja predviđa da ne bude nikakvih administrativnih sankcija i da optuženi nemaju mogućnost pravne borbe protiv optužaba. Ali, prijedlog je stigao prekasno da bi umanjio zanimanje za protestni marš. Otvorena ostaje i reakcija PiS-a na predsjednikov prijedlog izmjene zakona.

Oporba zbija redove

Povećavanje pritiska od strane PiS-ove vlade pokazuje neočekivan učinak. Dio oporbe, među njima i stranke desnog centra Polska 2050 i Seljačka stranka PSL kratkoročno su odlučile sudjelovati u maršu. Obje stranke su u početku bile sumnjičave prema prosvjedu jer su se pribojavale prevelike Tuskove dominacije.

Vladin glasnogovornik Piotr Mueller je oštro osudio marš. „Predsjednik građanske platforme i jedan bivši predsjednik pokušavaju srušiti vladu, koja je prekinula politiku otvaranja prema Rusiji", izjavio je Mueller.

Demonstracije protiv vlade održane su ove nedjelje i u drugim poljskim gradovima kao i u inozemstvu.

