Poljska će od Njemačke tražiti 1,3 bilijuna eura ratne odštete

Poljska od Njemačke namjerava tražiti 6,2 bilijuna zlota ili preračunato 1,3 bilijuna eura za štetu nanesenu tijekom Drugog svjetskog rata. Kako je najavio potpredsjednik poljske vlade Jaroslaw Kaczynski, Varšava s Berlinom želi pregovarati o isplati reparacija. On smatra da je riječ o iznosu koji njemačko gospodarstvo može "savršeno podnijeti”. Također je istaknuo da su brojne zemlje širom svijeta od Njemačke dobile odštetu. "Nema razloga zašto bi Poljska bila izuzeta iz tog pravila”, istakao je Kaczynski, koji je i predsjednik desničarsko populističke vladajuće stranke Pravo i Pravda (PiS).

On je dodao da predstoji "dug i težak” proces dok njegova zemlja ne dobije odštetu. Na konferenciji za novinare u Varšavi je predstavio izvještaj o procjeni štete koju je njegova zemlja pretrpjela zbog njemačke invazije i okupacije.

Njemački napad na Poljsku počeo je 1. rujna 1939. godine. To je ujedno bio i početak Drugog svjetskog rata u kojem je život izgubilo najmanje 55 milijuna ljudi – prema nekim procjenama čak i do 80 milijuna. Točnih podataka nema. Samo u Poljskoj je život izgubilo šest milijuna ljudi, uključujući tri milijuna Židova. Njemački okupatori skoro u potpunosti su uništili Varšavu i mnoge druge gradove u zemlji.

Jaroslaw Kaczynski ne vidi razloga zašto Poljska ne bi trebala dobiti odštetu

Zahtjev još nije službeno podnesen

Na razini vlade Varšava još nije zatražila nikakvu reparaciju od Berlina. PiS se uvijek iznova zalagao za traženje ratne odštete od Njemačke, ali njemačka vlada je više puta davala do znanja da više ne vidi pravnu osnovu za reparacijske zahtjeve iz Poljske.

Njen argument je da je poljsko komunističko vodstvo 1953. godine odustalo od njemačke odštete. Osim toga, za Berlin je s ugovorom „Dva plus četiri“ o vanjskopolitičkim aspektima njemačkog jedinstva to pitanje zatvoreno. Taj ugovor su 1990. godine s jedne strane potpisale tadašnja Savezna Republika Njemačka i Istočna Njemačka (DDR), a s druge strane sile pobjednice u Drugom svjetskom ratu i on je bio temelj za ponovno ujedinjenje Njemačke.

