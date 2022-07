Poljoprivreda budućnost: manje stoke, više dobrog mesa

U kontekstu ukrajinskog rata i prijetnje nestašicom hraneu Njemačkoj, ministar poljoprivrede Cem Özdemir ne poziva samo na oštre sankcije Rusiji. On bi također želio ojačati male poljoprivrednike širom svijeta i na taj način krenuti u borbu protiv gladi. Istovremeno smatra da ne bi trebalo popuštati i smanjivati napore u pogledu zaštite klime. "Moramo se globalno boriti protiv klimatske krize. Upravo mi u Njemačkoj moramo prednjačiti u tome kao industrijska nacija", rekao je Özdemir za ARD.

I u Njemačkoj je poljoprivreda pogođena klimatskim promjenama. Kvaliteta žita trpi zbog nesnosnih vrućina, a sušna razdoblja i obilne kiše negativno utječu na žetvu. Od samih poljoprivrednika se traži da učine više za zaštitu klime. Udio poljoprivrede u emisiji stakleničkih plinova trenutno je veći od sedam posto. Kako bi se do 2030. postigli samoproglašeni klimatski ciljevi, emisije štetnih plinova moraju nastaviti padati za oko deset posto, izračunala je Njemačka agencija za zaštitu čovjekove okoline.

Je li to win-win situacija u kojoj svi dobivaju? Prema navodima ministra poljoprivrede Özdemira, važna komponenta bi bila ekspanzija organske, ekološke poljoprivrede. Do 2030. udio poljoprivrednog zemljišta trebao bi se sa sadašnjih nešto više od deset povećati na 30 posto, kako su njemačke vladajuće stranke dogovorile u svom koalicijskom sporazumu. Özdemir je uvjeren da bi prestrukturiranje i konverzija stočarstva doprinijela i zaštiti klime. Cilj: manje svinja, goveda i peradi u boksovima, a više primjerenog uzgoja u kojem stoka i perad imaju više prostora i više borave na otvorenom. Ministar Özdemir u tome vidi "win-win" situaciju i blagodat kako za čovjekovu okolinu i životinje, tako i za poljoprivrednike i potrošače. „Oznaka koja nosi državni žig na pakovanjima mesa i mesnih proizvoda imat će za cilj pomoći kupcima i ukazati im na održiv i human uzgoj životinja, a postoje i planovi za financijsku kompenzaciju poljoprivrednicima za prenamjenu štala u prostor koji bi bio bolje prilagođen životinjama“, iznosi Özdemir. O tome, kako bi to u Njemačkoj točno trebalo izgledati, još nema dogovora unutar tzv. semafor-koalicije (Crveni-SPD, žuti-liberali i zeleni).

Ministar Cem Özdemir ima ambiciozne planove

Poljoprivredni stručnjaci: „Mora se hitno djelovati!"

I agrarni stručnjak s berlinskog sveučilišta Humboldt Harald Grethe zagovara drugačiji uzgoj stoke i peradi. „Sveukupno se mora smanjiti i potrošnja mesa", kaže on i poziva na "političku mješavinu". Po njegovom mišljenju, to uključuje više hrane biljnog porijekla u javnim ustanovama, te u vrtićima i školama. Trebalo bi također povećati stopu PDV-a na proizvode životinjskog porijekla i smanjiti poreznu stopu za biljne proizvode.

Ali i zaštita močvara također je ključna u zaštiti klime, ukazuje ministar Özdemir. Upravo u tom domenu Harald Grethe vidi veliku potrebu za djelovanjem - za njega je zaštita močvara čak važnija od širenja organske poljoprivrede. Močvare se smatraju velikim rezervoarima ugljika. No brojna močvarna područja su isušena i koriste se za poljoprivredu. U cilju ponovnog stvaranja močvara, čime bi se uštedio CO2, savezna vlada već je pokrenula programe financiranja.

Koliko su ovi ciljevi realni? Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Njemačke Joachim Rukwied zalaže se za zaštitu močvara, ali i nastavak njihovog korištenja u domenu poljoprivrede. On ne želi da firme budu istisnute s močvarnih područja. Općenito smatra kako su poljoprivrednici voljni raditi na održiviji način u stočarstvu, ali i ratarstvu. "Oslanjamo se na tehničke mogućnosti kako bi se tlo moglo učinkovitije gnojiti i obrađivati na način koji štedi vodu." Prema Rukwiedu, digitalizacija također igra važnu ulogu. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Njemačke načelno je uvjeren da će klimatski ciljevi u poljoprivredi biti ostvareni.

S druge strane, Grethe izražava oprezan optimizam. Političari su, kaže, „napravili male korake, ali još uvijek ima velikih bauštela“. Promjene u načinu uzgoja životinja i vraćanje močvara, na primjer, traže "hrabrost u kreiranju nove politike i formuliranju srednjoročnih i dugoročnih strategija". Jer, ovo su zadaci za čiju realizaciju je potrebno "nekoliko legislativnih razdoblja”. Grethe pri tome naglašava da se klimatski ciljevi u poljoprivredi mogu ispuniti samo putem dugoročnih strategija. Uostalom, to je također važno za osiguranje proizvodnje hrane.

