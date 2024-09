Političko nasilje: društvena klima u Njemačkoj je otrovna

Devetoro ljudi, devet priča političkog nasilja. Bilo da su ga sami doživjeli ili bili osobno pogođeni njime, jer je otac, suprug ili brat ubijen. Njemački predsjednik Frank-Walter Steinmeier je te ljude pozvao u svoj službeni ured u Berlinu da razgovaraju o tome u okviru upriličenog okruglog stola.

„Političko nasilje ne pogađa svakoga, ali se tiče svih nas. Ono ugrožava naš način života, ugrožava našu slobodu“, kazao je Steinmeier u svom pozdravnom govoru. Lijevo od njega sjedi Irmgard Braun-Lübcke, udovica predsjednika okruga Kassel, Waltera Lübckea, koji je ubijen 2019. godine. Ona opisuje što ju brine u društvu: "Sirovi jezik i agresivna klima koja tako nastaje. I to da politički protivnici nisu partneri za diskusiju, već postaju neprijatelji."

Većina žrtava nestaje u zaboravu

Ime Walter Lübcke je ostalo u sjećanju, kaže njemački predsjednik. "Ali se javna pozornost prečesto koncentrira na počinitelje. A često se događa i da neki napad nije još ni razjašnjen, a pozornost već privuče neki drugi zločin."

Walter Lübcke je ubijen zbog svojih političkih stajališta Foto: Uwe Zucchi/dpa/picture alliance

Astrid Passin, koja je sjela desno od Steinmeiera, potvrđuje to. Njezinog oca je ubio islamistički napadač koji se 2016. godine kamionom zabio u ljude na božićnom sajmu u Berlinu. "Imate osjećaj da su brojni koji su pogođeni time doslovno nestali u zaboravu", kaže ona.

Treba se više posvetiti pravima žrtava, zahtijeva Passin ističući time da se politika mora više angažirati. Pritom je itekako nešto već učinjeno. Savezna vlada je imenovala opunomoćenika za žrtve terorističkih napada. Na toj funkciji je Pascal Kober iz redova liberala iz FDP-a. I ovaj političar je nazočan te pozorno sluša dok Said Etris Hashemi govori o posljedicama napada jednog desnog ekstremista i rasista u Hanauu 2020. godine. Hashemijev brat je tada ubijen, on sam je teško ozlijeđen. Kaže da su u slučaju tog napada iskustva u komunikaciji s državnim institucijama bila katastrofalna, dok je s druge strane postojalo puno solidarnosti u društvu. "Velika većina ove zemlje nije desničarska, već demokratska", ističe Hashemi. Ali ako demokratska sredina krene populističkim stopama, onda će to postati opasno, dodaje on. Stoga Hashemi traži od predsjednika Njemačke da pošalje jaku poruku demokratskoj sredini da se "vode produktivne rasprave".

I novinarke i novinari su sve više ugroženi

Želja udovice ubijenog CDU-ovog političara Waltera Lübckea je da se jače obveže i društvene medije. Dakle one platforme na kojima se masivno propagiraju mržnja i nasilje. O tome priča novinarka Franziska Klemenz koja je prije svega za vrijeme njezinog angažmana za Sächsische Zeitung bila izložena stalnim prijetnjama i vrijeđanjima. Prva takva iskustva je, kaže, skupila na demonstracijama protuislamskog pokreta Pegida u Dresdenu, ali i na rubu nogometnih utakmica: bacanje boca, suzavac, seksualizirano nasilje. "Oni jako dobro znaju tko ste", kaže Klemenz. U međuvremenu ova novinarka radi u Berlinu, ali i dalje je zabrinuta za kolegice i kolege koji rade u lokalnim medijima.

Demonstracije Pegide u Dresdenu 2022. godine Foto: Sebastian Kahnert/dpa/picture alliance

Njezina želja je da se ljudima poput nje omogući siguran rad: "Što će se dogoditi ako nikoga ne pošaljemo da izvještava s demonstracije? Što će se dogoditi ako se povuku lokalni mediji? Tada će porasti korupcija i desni ekstremizam, a sve manje ljudi će izlaziti na izbore."

Matthiasa Eckea nisu zastrašile verbalne prijetnje te ni nakon napada na njega ne pomišlja na to da odustane. Ovog EU parlamentarca su četiri mlada čovjeka u svibnju 2024. teško ozlijedila u licu za vrijeme izborne kampanje u Dresdenu, zbog čega je morao biti i operiran. Ipak se tijekom okruglog stola kod njemačkog predsjednika doima vrlo opuštenim.

Nije se dao zastrašiti: Matthias Ecke Foto: Heiko Rebsch/dpa/picture alliance

Unatoč svemu: AfD niže uspjeh za uspjehom

"Meni osobno to ne ulijeva strah. Ali mi ulijeva strah ako uzmem u obzir u kakvom društvu odrastaju moja djeca", kaže ovaj socijaldemokrat i europski političar. Ekstremna desnica je ta koja stvara tu klimu, kaže Ecke i dodaje da je sve više simpatija za aktere ekstremne desnice, što se, kaže, vidjelo na nedavnim pokrajinskim izborima na istoku Njemačke. Time ovaj 41-godišnji političar misli na izborne uspjehe AfD-a, stranke koja je u Brandenburgu osvojila 30 posto glasova, u Eckeovoj domovini Saskoj je ostvarila sličan uspjeh, a u Tiringiji je postala čak najjača politička stranka.

Zguran u nevidljivost

Na ured CDU-ovog pokrajinskog izaslanika Andreasa Schumanna u Magdeburgu (Saska-Anhalt) je čak i pucano. Kako bi zaštitio sebe i svoj tim, Schumann se preselio i sada svoj ured ima u jednom izoliranom prostoru sa sigurnosnim vratima i kamerom. Zguran je u nevidljivost, kaže on.

I njegova priča je priča o političkom nasilju koje je sve češće u Njemačkoj. To potkrjepljuju i brojke Saveznoga kriminalističkog ureda (BKA). Prema tim navodima, prekršaji nasilja su sve češći kako na polju desnog, tako i lijevog ekstremizma, kao što je učestalije i islamistički motivirano nasilje.

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.