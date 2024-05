Političar njemačkih Zelenih: Crna Gora u EU do 2026.

Predsjednik Odbora za Europu njemačkog Bundestaga i političar Zelenih Anton Hofreiter zalaže se za brzo proširenje Europske unije. On smatra da bi Crna Gora mogla postati članica u roku od dvije godine.

„Ruski napad na Ukrajinu ljudima je jasno dao do znanja da odugovlačenje, kao što je prakticirano s državama Zapadnog Balkana, može biti opasno", rekao je Anton Hofreiter u razgovoru s novinarima povodom 20. godišnjice velikog proširenja Europske unije na istok, koja je obilježena u srijedu (1.5.).

„Zemlje koje ispunjavaju kriterije iz Kopenhagena trebale bi brzo postati članice EU-a", smatra političar stranke Zeleni. On se posebno založio za to da Crna Gora postane članica do 2026. godine.

„Ta zemlja bi se mogla vrlo brzo pridružiti i ja mislim da bismo Crnu Goru mogli iskoristiti kao primjer da pokažemo da je Europska unija sposobna za proširenje", rekao je Hofreiter, ujedno naglasivši da bi želio vidjeti „jasnu posvećenost EU-a, ali i Njemačke“ tom cilju.

Kritike na račun Srbije

I njemački kancelar Olaf Scholz i ministrica vanjskih poslova Annalena Baerbock se zalažu za brzi prijam, prenosi novinska agencija Reuters. I ujedno podsjeća da je premijer Crne Gore Milojko Spajić prilikom nedavnog posjeta Berlinu istaknuo da je njegova vlada odlučna što se tiče nastavka neophodne reforme pravosuđa.

Premijer Crne Gore Milojko Spajić i njemački kancelar Olaf Scholz sastali su se 29. travnja 2024. u Berlinu Foto: Ebrahim Noroozi/AP/picture alliance

Reuters također navodi da prema Srbiji, koja je isto tako kandidatkinja za članstvo u EU-u, postoje rezerve. Europska unija zbog nedostatka reformi već dugo kritizira vladu u Beogradu, koja demonstrativno održava bliske kontakte s Rusijom i Kinom, unatoč procesu pridruživanja, ukazuje Reuters.

Kriteriji?

Predsjednik Odbora za Europu njemačkog parlamenta (Bundestag) Anton Hofreiter smatra da je važno poslati signale Rusiji i Kini. „Sada bi trebali jasno dati do znanja da smo, zbog sve većih prijetnji i geopolitičke neophodnosti, shvatili da se nešto mora promijeniti u procesu pridruživanja EU-u", rekao je Hofreiter.

On je također naglasio da kriteriji za članstvo neće biti oslabljeni. Građani zemalja EU-a moraju biti u mogućnosti da se „oslone na činjenicu da će se nove članice pridržavati istih pravila kao i one stare“, zaključio je političar njemačkih Zelenih.

rv/idj (Reuters)