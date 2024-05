Političar AfD-a Höcke osuđen na novčanu kaznu

Nikada nije utihnula rasprava o mogućoj zabrani Alternative za Njemačku (AfD). Ali poslije dva izgubljena sudska procesa te stranke rasprava će postati življa. U utorak (14.5.) političar Alternative za Njemačku Björn Höcke je u Halleu osuđen na 100 dnevnica po 130 eura. Sud u Halleu smatra da je dokazano da je Höcke u svibnju 2021. na stranačkom skupu u Merseburgu koristio zabranjenu parolu Sturmabteilunga (SA), paravojne formacije nacista: „Sve za Njemačku“.

Sud je ustanovio da se radi o korištenju oznaka protuustavnih i terorističkih organizacija što je zabranjeno paragrafom 86a kaznenog zakona. To je bilo obrazloženje suda. Diplomirani povjesničar i bivši profesor povijesti Höcke poriče da je znao za nacističku primjenu parole „Sve za Njemačku“.

Još 13. svibnja je Viši upravni sud u Münsteru odbacio tužbu Alternative za Njemačku protiv stavljanja stranke „pod sumnju da je ekstremno desna“, kako je označava Savezna ustanova za zaštitu ustavnog poretka, njemačka unutarnja obavještajna služba.

Björn Höcke na sudu (u sredini, gleda u kameru) Foto: Ronny Hartmann/dpa/picture alliance

U Saskoj je ta stranka više nego sumnjiva

Ministrica pravosuđa pokrajine Saske Katja Meier iz stranke Zelenih rekla je da se sada mora konkretno preispitati kakvi su izgledi da uspije eventualan zahtjev za zabranu stranke. U Saskoj je ta stranka okvalificirana kao „dokazano ekstremno desna". Dakle, prema uvjerenju pokrajinske Ustanove za zaštitu ustavnog poretka ta stranka je više nego „sumnjiv slučaj“.

Usprkos svemu tome Alternativa za Njemačku bi mogla postati najjača stranka na rujanskim pokrajinskim izborima. Prema anketama ona je ispred Kršćansko-demokratske unije (CDU) koja vlada u Saskoj od ponovnog ujedinjenja Njemačke 1990.

Premijer Saske: vodstvo Alternative za Njemačku ekstremističko

Aktualni premijer Saske, kršćanski demokrat Michael Kretschmer rekao je Redakcijskoj mreži Njemačke (RND): „Moguće je da nisu svaki birač i svaki član stranke ekstremni desničari. Ali to je po duhu vodstvo u svakom slučaju“. Njegov stranački kolega i zastupnik u Bundestagu Marco Wanderwitz je pod dojmom sudskih presuda najavio da će u Bundestagu inicirati zahtjev da se Alternativa za Njemačku zabrani. On je rekao da se na istoku zemlje ta stranka više ne može suzbiti političkim sredstvima. „Što duže šutimo to će nam više hrabrosti trebati“, rekao je on.

Hendrik Cremer iz Njemačkog instituta za ljudska prava pozdravlja Wanderwitzov prijedlog. Ovaj pravnik odavno opominje da bi bilo pogrešno podcijeniti Alternativu za Njemačku. U veljači je izašla njegova knjiga o ovoj stranci pod naslovom „Što duže šutimo, to će nam više hrabrosti biti potrebno“. Time ovaj pravnik izražava svoj stav da je Alternativa za Njemačku izuzetno opasna. On kaže da tu stranku često nazivaju desnim populistima ili djelomice ekstremnim desničarima. O njihovim ciljevima mediji relativno rijetko izvještavaju, smatra Cremer.

Pravnik Hendrik Cremer radi na Njemačkom institutu za ljudska prava u Berlinu Foto: DIMR/A. Illing

„Često se izostavlja spremnost na nasilje. Dakle, mora se puno jasnije pokazati koji se kurs tamo u međuvremenu nametnuo. To se mora imenovati."

U stranačkim chatovima se govori o „vladajućim zločincima“

U svojoj knjizi Cremer opisuje dugogodišnju radikalizaciju stranke. Osobito ukazuje na nasilne fantazije u chatovima. U tim virtualnim grupama članovi su često pokrajinski i savezni zastupnici. U tim forumima govori se o „vladajućim zločincima“, mogu se pročitati poruke poput ove: „Bez prevrata i revolucije ne možemo više postići promjenu kursa." Za Cremera je odavno bila potrebna sudska odluka, koja je sada donesena u Münsteru i prema kojoj se Alternativa za Njemačku može osumnjičiti kao ekstremno desna. „Iz moje perspektive trebao bi uslijediti i sljedeći korak, naime da se cijela Alternativa za Njemačku označi kao stranka s ekstremističkim desničarskim nastojanjima." Do sada su tako procijenjeni pokrajinski ogranci stranke u Saskoj, Tiringiji, Saskoj i Anhaltu, dakle u tri od 16 njemačkih pokrajina.

„Protupožarni zid" s rupama

Cremer naglašava da „protupožarni zid" kojim ostale stranke politički izoliraju Alternativu za Njemačku ima rupe, što se osobito vidi na lokalnoj razini. „A on je apsolutno potreban. To je osnovna pretpostavka da se efikasno suprotstavimo Alternativi za Njemačku."

On ne razumije sumnje u uspjeh procedure za zabranu te stranke i zalaže se za to da se zahtjev brižljivo načini i da se postavi. Njegova knjiga o Alternativi za Njemačku završava ovako: „Krajnje je vrijeme da se spoznaje o opasnosti koju predstavlja Alternativa za Njemačku predoče društvu. Još nije kasno. Ali vremena ponestaje."

