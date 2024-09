Policija na njemačkim granicama kontrolira, ali sporadično

Na njemačkim granicama s Poljskom, Češkom, Austrijom i Švicarskom to je već svakodnevica, a od ponedeljka (16. rujna) dodate su i Francuska, Belgija, Luksemburg, Nizozemska i Danska. Kontrole bi trebalo trajati najmanje šest mjeseci, do sredine ožujka sljedeće godine. „Želimo dalje smanjiti neregularnu migraciju, zaustavimo krijumčare, kriminalce i identificiramo i zaustavimo islamiste u ranoj fazi radikalizacije“, kaže ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser. Njemačka ima više od 3.800 kilometara granica. Na krajnjem zapadu se nalazi tromeđa s Belgijom i Nizozemskom, kamo se zaputila ekipa DW.

Putovanje bez ograničenja u regiji Aachena

Na većini manjih graničnih prijelaza nema ničeg neobičnog prvog dana proširenih kontrola.

Promet se odvija nesmetano na putu s jednom trakom koji povezuje Vaals u Nizozemskoj s Aachenom u Njemačkoj. Prodavaonice su pune i ljudi sjede na suncu u kafićima.

Na izlazu iz Vaalsa mogu se vidjeti dvije ploče. Na jednoj piše „Savezna Republika Njemačka“, a pored nje je tabla s mapom područja, gdje na nizozemskom piše „Vožnja bicikla bez ograničenja!“ Kroz polja i šume može se voziti između Njemačke, Belgije i Nizozemske.

Regija oko Aachena je desetljećima srastala u jednu cjelinu. Granični i kontrolni sustavi odavno više ne postoje. Brojni ceste povezuju gradove i sela u pograničnoj regiji.

Podrazumijeva se da u trouglu Nijemci žive u Belgiji i Nizozemskoj, a rade u Njemačkoj i obrnuto. Ljudi idu u kupovinu u susjedne zemlje, voze se redovnim autobusnim linijama.

Slobodni promet za bicikle Foto: Sabine Kinkartz/DW

Fleksibilne kontrole na granicama

Tako bi trebalo i ostati, ističe David Specks, glasnogovornik inspekcije savezne policije Aachena. Ministarstvo unutarnjih poslova u Berlinu naredilo je kontrole koje su, kako se navodi, „ciljane, prilagođene situaciji, fleksibilne kada se radi o mjestu i vremenu“, a ne „široko rasprostranjene“.

Specks pruža informacije s odmorišta na autocesti odmah iza granice s Belgijom. Na početku ovih proširenih graničnih kontrola, tamo se pozicionirala savezna policija u zaštitnim prslucima.

Točno na granici kolege sjede u policijskim kolima i promatraju promet. Ako vide vozilo koje djeluje sumnjivo, otprate ga do odmorišta. Tamo ga policija okruži sa svih strana. Putnici moraju pokazati osobne dokumente, pregledavaju se prtljažnici i utovarne površine.Isto onako brzo kao što se pozicionirala, policija se može i povući i uspostaviti kontrolu na drugom mjestu.

Kontrole su sporadične i ciljane Foto: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Kadrovski izazovi na graničnim kontrolama

Gdje se vrše provjere ovisi od iskustva granične policije. Manji putevi se samo povremeno nadgledaju, a biciklističke staze gotovo nikad.Fokus je na nasumičnim provjerama prvenstveno zbog kadrovskih razloga.

Policijski sindikat je prije nekoliko godina izračunao da će samo u regiji Aachena biti potrebno oko 900 policajaca da bi mogli danonoćno kontrolirati najvažnije granične prijelaze.

Inspekcija savezne policije Aachena trenutno ima oko 330 policajaca. Međutim, ona je odgovorna za dio granice koji se proteže više od 200 kilometara od Aachena ka jugu. Tu su i 44 željezničke stanice i tri aerodroma.

Sa sadašnjim brojem policajaca ne bi bile moguće obuhvatne granične kontrole, kakve zahtijevaju oporbeni demokršćani. Aachen je, doduše, dobio pojačanje. Specks ne želi otkriti o kolikom broju ljudi se radi, ali kaže da je dovoljno da se poveća pritisak.

„Sada možemo biti u uniformi, ali i u civilu i jednostavno možemo izvršiti više provjera i postanemo nepredvidljiviji za kriminalce“, kaže on. Ali, kontrole su nepredvidive i za ljude koji žive u pograničnom području. To potiče strahove, posebno u vezi s gužvama u prometu i čekanjem satima na granici. „Pazimo na prekogranični promet i trudimo se da probleme za stanovnike svedemo na minimum“, obećava šef savezne policije Aachena Richard Köster.

Reakcije susjednih zemalja na granične kontrole

Ministarka unutrašnjih poslova Faeser također je obećala da će kontrole imati što manje utjecaja na lokalne putnike, trgovinu i poslovanje. Na istoku i jugu Njemačke pokazalo se da to tako i funkcionira. „Ove kontrole omogućavaju efikasno odbijanje ilegalnih migranta, više od 30.000 samo od listopada 2023. Uz to, za petinu manje zahtjeva za azil i za petinu više deportacija", rekla je ona.

Međutim, susjedne zemlje nisu baš sretne zbog novog kursa Njemačke. U Šengenskom prostoru kontrole su zapravopredviđene samo na vanjskim granicama EU-a.

David Specks: igra mačke i miša Foto: Sabine Kinkartz/DW

Neregularnu migraciju staviti pod kontrolu

Kancelar Olaf Scholz (SPD) najavio je da će razgovarati sa šefovima vlada EU-a, kao i s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen. „Svi znaju da radimo u okvirima europskog prava, ali maksimalno koristimo naše mogućnosti", rekao je Scholz. „Svi su svjesni da je broj ljudi koji dolaze u Njemačku prevelik i da je stoga razumljiv interes Njemačke vlade da osigura da ove stvari stavimo pod kontrolu dobrim upravljanjem neregularnim migracijama", rekao je Scholz, pravdajući kontrolu granica.

Nakon prvog dana, savezna policija u Aachenu je zadovoljna. Uhvaćeno je nekoliko ljudi kojima nije dozvoljeno da uđu u zemlju, izdate su im zabrane ulaska.

Zar ti ljudi ne mogu jednostavno otići na manje granične prijelaze i tamo uđu u Njemačku? Glasnogovornik savezne policije David Specks samo sliježe ramenima. To je uvijek „igra mačke i miša", kaže on. To se sigurno neće promijeniti.