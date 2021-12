Pola godine nakon katastrofe: nada u dolini Ahra

Voda lagano žubori iz podrumskih prostora ovog zdanja iz 18. stoljeća. Zatim preko jednog kamenog korita odlazi iz zgrade i teče dalje između tradicionalnih kuća u Blankenheimu u Eifelu. Ovdje izvire rijeka Ahr. Na svojih svega 85 kilometara duljine prvo prolazi kroz ravne i pitome proplanke i šume a prije nego što će se uliti u Rajnu dobiva na brzini.

Izvanredno stanje i pola godine nakon katastrofe

Hans-Peter Diel - svaki slobodni trenutak u starom domu

U noći s 14. na 15. srpnja rječica Ahr se nakon višednevnih obilnih padalina pretvorila u vodenu bujicu. U mjestu Schuld s obje strane okruženo Ahrom koji se na ovom mjestu razdvaja, smeđi tragovi na zidovima kuća još uvijek pokazuju do kuda je te noći voda dosezala. I to su one kuće koje su ostale, većinu je te noći Ahr odnio sa sobom. Zajedno s ljudima koji su u njima spavali.

Kuća Hans-Petera Diela je udaljena stotinjak metara od korita rijeke je jedna od onih kuća koje još stoje. Diel i njegova obitelj su se uspjeli spasiti i od tada žive kod rodbine. No svaku slobodnu minutu provode ovdje. Od ljeta su uklonili nebrojene kante mulja, očistili žbuku, podigli pod. Obitelj Diel spada u procijenjeno 42.000 stanovnika doline Ahra koji su pogođeni poplavom te srpanjske noći.

Od mjesta Schuld se dalje nizvodno prolazi pored nebrojenih bagera koji pokušavaju ponovno formirati korito rijeke. Svuda se mogu vidjeti mala brdašca: od granja, šljunka, starih guma i plastičnog otpada.

Kroz vlažni zrak dopire svjetlo nekoliko svijeća postavljenih oko jedne granitne ploče. Na ovom mjestu je poginula jedna peteročlana obitelj. Roditelji s troje male djece su se ovdje popeli na krov kuće čekajući pomoć. No voda je odnijela sve, od kuće je ostao samo podrum. Petero od ukupno 134 osoba koliko ih je u ovoj poplavi izgubilo život.

Nekoliko kilometara dalje u mjestu Altenahr većina kuća u centru još uvijek stoji na svom mjestu. No u glavnoj ulici vrata brojnih gostionica i hotela, koji u normalnim godinama privlače turiste u ovu vinsku regiju, su još uvijek zabarikadirana šperpločama. U jednoj kući nas Erika Neustädter pušta i vodi do dnevne sobe.

Ona je iz obližnje regije Sauerland i odlučila je godinu dana provesti ovdje na Ahru i pomagati onima koji su izgubili sve. 30-godišnjakinja uglavnom pomaže u ispunjavanju formulara potrebnih za dobivanje državne pomoći. Država je u jedan fond za unesrećene uplatila 30 milijardi eura.

Tko je kriv?

Dolina katastrofe

I gotovo pola godine nakon katastrofe cijela regija vrvi od kontejnera koji građanima pružaju privremenu zaštitu. Umirovljenik Dieter Heß pokazuje svoj kontejner u selu Dernauu, ni 50 metar udaljen od mjesta gdje je nekad stajala njegova kuća. 26 qm, prije nego što kontejneri stigli, Heß je živio u jednoj hotelskoj sobi u obližnjem Bonnu.

No još uvijek mnoga pitanja nisu našla odgovor: jesu li ljudi sami gradnjom prouzročili katastrofu? Jesu li vlasti zakazale prekasnim izdavanjem upozorenja? Kakvu ulogu su odigrale klimatske promjene? Mnogobrojna povjerenstva se još uvijek bave ovim pitanjima.

Stanovnici pogođenih područja su u svakom slučaju zahvalni ljudima poput Erike Neustädter koje su napustile svoje domove kako bi pomogli ugroženima. Na mnogim mjestima vise i transparenti sa zahvalama.

Jedna od onih koje pomažu je i Jasmin Hachenberg iz obližnjeg Kölna koja je čak dala otkaz kako bi se mogla posvetiti pomoći. „Jednostavno se više nisam mogla osjećati dobro radeći svoj stari posao. Ovo ovdje ima mnogo više smisla", kaže Hachenberg koja je napustila svoje radno mjesto u jednoj filmskoj producentskoj kući.

Osim obilate pomoći u robi i potrepštinama, građani Njemačke su od poplave donirali više od pola milijarde eura.

Sljedeća borba je pred vratima

Jasmin Hachenberg

Sljedeći grad na putu uz Ahr nizvodno je Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ovdje je dolina mnogo šira. I ovdje je stradalo i manje kuća. Iz većine već kroz dimnjake kulja dim. No još uvijek vozila raznih građevinskih obrtnika pune ulice ovog gradića: monteri centralnog grijanja, krovopokrivači, keramičari. Mnogo toga se još treba obaviti.

Ispred kuće Hans Gerda Breuera su također vozila obrtnika. Njegov zet priča kako mu još uvijek zvuk nadolazeće vode ne izlazi iz glave. Kada je voda nadirala, Breuer je iz podruma htio spasiti neke važne spise. No voda je rasla vrlo brzo. Spasio se razbijanjem jednog prozora, inače bi se utopio u vlastitom podrumu.

On je jedan od onih čija kuća je bila osigurana. No to ne znači da je time spašen. „Sada se moram natezati s osiguranjima koja pokušavaju otezati isplatu. Već je osam procjenitelja bilo ovdje kako bi odredili štetu. To umara", kaže Breuer. Dok se osiguranje ne odluči platiti, oštećeni sve moraju plaćati iz vlastitog džepa.

Kratko prije ušća Ahra u Rajnu 80-godišnja Karin Feret promatra ptice. Ona čitav život živi s rijekom Ahr i bila je šokirana kada je ljetos doživjela njezinu crnu stranu. Ali vjeruje da će se život u potpunosti vratiti. „Danas sam već vidjela jednog vodomara", kaže i dodaje: „Uvjerena sam da će se i za ljude na Ahru vratiti svakodnevica".

