Podmladak AfD-a - mladi neprijatelji demokracije

Anna Leisten je mlada, vesela - i radikalna. Barem na mnogim fotografijama na svom Instagram-profilu. Ona je jedno od prepoznatljivih lica Mlade alternative, stranačkog podmlatka njemačke populističke i dijelom ekstremističke Alternative za Njemačku (AfD). Njezin opis na Instagramu glasi "Od slatke djevojke s pletenicama do željezne vojnikinje". Između bezazlenih slika 23-godišnja Brandenburžanka objavljuje svoje političke poruke. Ispod jedne slike stoji: Anna Leisten s "White-Power", pozdravom radikalne desnice i neonacističke scene.

Anna Leisten na demonstraciji AfD-a protiv mjera ograničenja za vrijeme korone Foto: Christophe Gateau/dpa/picture alliance

Atentator iz Christchurch-a, Brenton Tarrant, koristio je ovaj pozdrav. Na slikama se vidi Anna Leisten koja gleda prema Götzu Kubitscheku, jednom od najpoznatijih ekstremista desnog krila u Njemačkoj, koji sanja o antidemokratskoj "kontrarevoluciji". Ili Anna, koja umornog pogleda puzi kroz blato i bodljikavu žicu. "Trening kamp na Istočnoj fronti 2025." napisala je uz sliku. Mlada alternativa fantazira o ratu.

"Pouzdano ekstremistički"

Leisten utjelovljujeideale svoje Mlade alternative, na njemačkom Junge Alternative (JA). Ona traži radikalnu promjenu sustava u Njemačkoj: Svi koji su "etnički stranci" trebali bi, po mogućnosti, biti isključeni. Zbog toga Upravni sud u Kölnu, nakon donošenja presude o Mladoj alternativi od 5. veljače 2024. godine, obrazlaže: "U pitanju su pouzdano ekstremističke težnje." Svojim "etničkim" konceptom, Mlada alternativa krši članak 1. njemačkog Ustava: nepovredivost ljudskog dostojanstva. Pored toga, organizacija masovno agitira protiv muslimana, tražitelja azila i migranata, navodi Upravni sud. „Imigrante se općenito naziva parazitima i kriminalcima ili ih se na neki drugi način omalovažava."

Demonstracija Mlade alternative u Berlinu protiv vladine politike Foto: Marcel Fürstenau/DW

Anna-Sophie Heinze sa Sveučilišta u Trieru napravila je opsežnu studiju o Mladoj alternativi. U razgovoru za DW, objašnjava kako su veze između stranke i omladine godinama postajale sve tješnje. „Općenito gledano, podmladak AfD-a je važna kovačnica kadrova i ideja za AfD. Mladi ne samo da mobiliziraju birače da glasaju za ovu stranku na izborima, već također pokazuju i snažnu prisutnost na društvenim mrežama."

Heinze smatra da je Mlada alternativa "centralni pokretač procesa radikalizacije AfD-a". Danas mnogi istaknuti članovi i pristaše AfD-ovog podmlatka sjede u parlamentima. Matthias Helferich na primjer. Ovaj mladi političar iz Dortmunda predstavlja AfD u Bundestagu. U internim chatovima jednom prilikom nazvao je sebe "prijateljskim licem nacionalsocijalizma". Dakle, stranke, koja je pod svojim samoproglašenim "vođom" Adolfom Hitlerom organizirala masovna ubojstva europskih Židova. Na skupovima Mlade alternative Helferich se slavi kao "budući ministar za repatrijaciju", kao čovjek koji treba organizirati masovno protjerivanje ljudi stranog podrijetla iz Njemačke.

"Izdaja Ustava"

I glasnogovornik Mlade alternative Hannes Gnauck predstavlja AfD kao zastupnik u Bundestagu. Gnauck ima čin nadnarednika Bundeswehra. Međutim, Vojna obavještajna služba njemačke vojske mu je otkazala suradnju - zbog nedostatka odanosti njemačkom Ustavu. Protiv AfD-a trenutno postoji masovni otpor u Njemačkoj. Medijski izvještaji o desničarskim fantazijama protjerivanja ljudi migrantskog podrijetla izazvali su neviđen val prosvjeda, u kojima su sudjelovali milijuni ljudi.

Međutim, ekstremiste poput Hannesa Gnaucka to nije utišalo. Naprotiv. "Borba protiv desničara je samo izgovor: u stvarnosti je to borba protiv nas, borba protiv njemačkog naroda", objašnjava Gnauck na YouTube kanalu Mlade alternative krajem siječnja 2024. S obzirom na otpor prema radikalnim snagama u podmlatku AfD-a, ali i u samom AfD-u, on traži jedinstvo: "Moramo razviti mentalitet i reći: napad na pojedinca, koji se bori za našu stvar, je napad na sve nas. Vremena 'distanciranja' i isključivanja napokon moramo ostaviti iza nas."

Čini se da jedinstvo dobro funkcionira. Radikali poput Anne Leisten su zbog svog ekstremističkog "White-Power"-pozdrava bili opomenuti, ali drugih posljedica nije bilo. I mnogi velikani stranke otvoreno se solidariziraju s radikalnom stranačkom omladinom - što je znak radikalizacije cijele stranke.

Hannes Gnauck Foto: Bodo Schackow/dpa/picture alliance

Zabrana omladinske organizacije?

S obzirom na sudsku procjenu da je Mlada alternativa "pouzdano ekstremistička", pokrenuta je i rasprava o zabrani. Zabrana bi bila relativno jednostavna za provedbu budući da je omladinska organizacija, iako dio stranke AfD, sama po sebi udruženje. Stoga sudovi ne bi morali odlučivati o zabrani kao kod zabrane stranaka. Umjesto toga, naredba bi bila izdana u nadležnom saveznom Ministarstvu unutarnjih poslova.

Mnogi njemački stručnjaci za ustavno pravo smatraju da bi postupak zabrane bio vrijedan razmatranja, ali imaju i rezervi. Pravnica i stručnjakinja za ustavno pravo Kathrin Groh sa Sveučilišta Bundeswehra u Münchenu u članku za renomirani blog o Ustavu ističe: "Da bi se AfD-u poslala poruka uistinu ima smisla prvo se usredotočiti na njegovu omladinsku organizaciju i zabraniti je kao udruženje."

Međutim, šteta za AfD bi bila tako velika da bi ona kao stranka mogla poduzeti nešto protiv toga. I to s dobrim izgledima za uspjeh, kaže pravnica Groh. „Ako zabrana ne bi uspjela (...), to bi ne samo poslužilo narativu o AfD-u kao žrtvi, već bi to otkrilo i osjetnu rupu u instrumentariju demokracije, sposobne za obranu."

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.