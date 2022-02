Po čemu je Novavaxovo cjepivo drukčije od drugih?

Novo cjepivo tvrtke Novavax nazvano je Nuvaxovid. Ono bi moglo biti zanimljivo ljudima koji se dosad nisu cijepili i koji su sumnjičavi prema mRNA i vektorskim cjepivima, iako Institut Roberta Kocha tvrdi da su ta cjepiva djelotvorna i najsigurniji put za stvaranje imunosne zaštite protiv COVID-a 19.

O djelovanju Novavaxovog cjepiva provedena su dva istraživanja na više od 45.000 ljudi. Utvrđeno je da nakon dvije doze ono smanjuje broj simptomatskih oboljenja od COVID-a 19 za oko 90 posto. Ali, za vrijeme istraživanja su među populacijom kružili uglavnom sojevi alfa i beta koronavirusa. Novavax ipak tvrdi da je cjepivo djelotvorno i protiv drugih sojeva virusa. Navodno je zaštita bila jaka i protiv sojeva delta i omikron osobito nakon treće, tzv. booster-doze, primljene nakon šest mjeseci. Institut Paula Ehrlicha ipak upozorava da o djelotvornosti protiv soja omikron postoje zasad samo oskudni podaci.

Kad će novo cjepivo biti na raspolaganju?

Po navodima Saveznog ministarstva zdravstva prve isporuke od oko 1,4 milijuna doza cjepiva Nuvaxovid očekuju se u tjednu nakon 21. veljače 2022. Njemačka je navodno za 2022. godinu naručila oko 34 milijuna doza Novavaxovog cjepiva. Za usporedbu, BioNTech/Pfizerovog cjepiva je do prosinca 2021. naručeno 287 milijuna doza. To su podaci Njemačkog Bundestaga. Od Moderne je naručeno 120 milijuna, od AstraZenece 56 milijuna, od Johnson&Johnsona 55 milijuna. Stalna komisija za cijepljenje (STIKO) zasad Novavaxovo cjepivo preporučuje osobama starijim od 18 godina. Za osnovnu imunizaciju bi trebalo primiti dvije doze u razmaku od najmanje tri tjedna. Cjepivo se ne preporuča trudnicama i majkama koje doje bebe.

Prednost će imati necijepljeni zaposlenici u zdravstvu i staračkim domovima

Tko će imati prednost pri dodjeli?

Prema odluci Konferencije ministara zdravstva od 20. siječnja 2022. prednost bi pri dodjeli trebali imati zaposlenici u ustanovama za koje će od sredine ožujka vrijediti obveza cijepljenja, a koji dosad nisu cijepljeni. Izazov se sastoji u tomu da, kao i na početku cijepljenja u prosincu 2020., stoji na raspolaganju mala količina cjepiva, izjavio je ministar zdravstva Sjevernog Porajnja i Vestfalije Karl-Josef Laumann (CDU).

Djeluje li cjepivo i kod djece i mladeži?

Po navodima Novavaxa djelovanje cjepiva je u istraživanju na mladima od 12 do 17 godina bilo usporedivo s djelovanjem kod odraslih. Protiv soja delta cjepivo je bilo učinkovito 82 posto. Pritom je kod mladih imunosna reakcija kod svih testiranih sojeva virusa bila dva do tri puta jača nego kod odraslih. Osim toga testirane osobe su dobro podnosile cjepivo. S više podataka Novavax planira do kraja ožujka zatražiti globalno dopuštenje korištenja cjepiva za mlade od 12 do 17 godina.

Kako cjepivo djeluje u usporedbi s mRNA i vektorskim cjepivima?

Cjepivo Nuvaxovid je takozvano rekombinantno proteinsko cjepivo. Rekombinantno znači da se proteini koje ono sadrži proizvodi u genetski promijenjenim staničnim kulturama. U ovom slučaju se radi o spike-proteinu virusa SARS-CoV-2, koji virus koristi da bi dospio u stanicu. Tijelo reagira, kao i kod drugih cjepiva, na spike-protein. Ali, za razliku od mRNA i vektorskih cjepiva u proteinskom cjepivu nije sadržan plan izgradnje uz pomoć kojeg bi tijelo trebalo samo stvoriti spike-protein, nego ono sadrži gotov protein u obliku nano-čestica. Za jako i dugotrajno djelovanje Novavaxovo cjepivo treba pojačivač djelovanja, tzv. adjuvans. Kod Novavaxovog cjepiva taj pojačivač se zasniva na saponinima koji se skupa s lipidima dobivaju iz čileanskog drveta Quillaja saponaria. Saponini su tvari koje se koriste za stvaranje pjene, primjerice kod piva ili šampona.

Ni jedno od dosadašnjih cjepiva protiv COVID-a ne sadrži uzročnike bolesti koji se mogu razmnožavati

Je li Nuvaxovid cjepivo od umrtvljenih uzročnika bolesti?

Po navodima Instituta Roberta Kocha sva dosadašnja cjepiva se svrstavaju u takva koja u sebi ne sadrže žive uzročnike bolesti odnosno takve koji bi se mogli razmnožavati.

Koliko Novavaxovo cjepivo štiti od soja omikron?

Soj omikron je u Njemačkoj gotovo potpuno potisnuo druge sojeve koronavirusa. Institut Roberta Kocha navodi da u Njemačkoj od početka 2022. dominira taj soj. Po navodima Novavaxa imunosna reakcija kod soja omikron je bila jaka kao i kod drugih usporedivih sojeva. Nakon dvije doze je reakcija bila razmjerno slaba. Ali, s trećom dozom nakon šest mjeseci se navodno imunosna zaštita protiv soja omikron signifikantno povećava, tvrdi Novavax. Ta tvrtka navodi da već razvija cjepivo specifično za soj omikron. Kliničke studije bi trebale početi do kraja ožujka 2022.

Što je dosad poznato o nuspojavama?

U dvije kliničke studije je nakon cijepljenja Novavaxovim cjepivom bilo blagih do umjerenih privremenih nuspojava, načelno češće nakon primitka druge doze cjepiva. Često je bilo govora o lokalnoj osjetljivosti i bolovima na mjestu uboda. Registrirani su i bolovi u glavni i mišićima, a često se javljao i općeniti osjećaj bolesti i umora. Po navodima komisije STIKO u studijama za dobivanje odobrenja nisu utvrđene teške neželjene nuspojave. Ipak, STIKO naglašava da o novom cjepivu Nuvaxovidu ima još uvijek malo podataka.

