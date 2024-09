Po čemu Etiopija pamti Hailea Selassieja?

Tog 12. rujna 1974. godine se Haile Selassie, etiopski car, sastao s izaslanikom novoformiranog socijalističkog vojnog odbora zvanog Derg u svojoj palači u Addis Abebi. Sastanak je označio Dergov posljednji potez u svrgavanju monarhije. Predstavnici poreta su Hailea Selassieja oslovljavali s "Vaše Veličanstvo" i "ponizno molili" da ode iz palače i preseli se "radi njegova zdravlja i sigurnosti".

U početku oklijevajući prihvatio je odlazak nakon što je kratko govorio o tome što znači voditi zemlju. Odvezli su ga Volkswagenom bubom iz njegove palače. To bi bio njegov posljednji dan na prijestolju s kojeg je vladao desetljećima.

Svrgavanje Hailea Selassieja prije 50 godina okončalo je monarhijsku vladavinu u Etiopiji.

Od Ras Teferija do etiopskog cara

Haile Selassie "počeo je kao reformator", rekao je zaDWcarev nećak Asfa-Wossen Asserate, "transformirao je Etiopiju tijekom svoje vladavine od zemlje koja je bila duboko ukorijenjena u srednjem vijeku prema 20. stoljeću".

Posjet Hailea Selassieja Njemačkoj 1954. godine Foto: privat

Prije uspona na prijestolje Haile Selassie se zvao Ras Teferi, bio je regent od 1916. do 1930. Prvi pripadnici etiopske inteligencije počeli su odlaziti u Europu na školovanje kada je on bio prijestolonasljednik. Oni koji su se vratili imenovani su na visoke položaje u etiopskoj diplomaciji. Onda je postao Haile Selassie, car Etiopije što je bio 44 godine.

Etiopija je svoj prvi ustav dobila 1931., ali je u njemu pisalo da će samo njegova djeca uspjeti potisnuti tradicionalno plemstvo iz politike. Osim toga je uspostavljen parlament s ograničenom moći kao savjetodavno tijelo.

Za vrijeme vladavine Hailea Selassieja Etiopija je počela graditi brane i ceste te uspostavila mornaricu, zračne snage i zrakoplovnu kompaniju. Međutim, ekonomija je s vremenom stagnirala. "U početku je bilo puno nade, ali ne možete imati cijelu naciju u potpunosti ovisnu o izvozu kave i nekoliko tvornica kože", kaže Hewan. „Sva ta stagnacija nastala je njegovim dugotrajnim boravkom na vlasti", smatra Hewan Semon, profesor na Sveučilištu u Hamburgu.

Promicanje afričkog jedinstva

Kao vođa Etiopije, Haile Selassie bio je antikolonijalist koji je bio ključan u uspostavi Organizacije afričkog jedinstva (OAU) 1963. OAU je prethodnik Afričke unije (AU). "Mobilizirao je 32 afričke vođe u to vrijeme i pobrinuo se da Addis Ababa postane središte afričkog jedinstva okupivši ih u Addis Abebi zalažući se za demokraciju i oslobođenje", rekao je za DW bivši etiopski diplomat Tefera Shawl.

Do svojih posljednjih godina na vlasti Haile Selassie putovao je u inozemstvo više od bilo kojeg etiopskog vođe koji je odstupio od starih tradicija. "On je prvi etiopski vladar, barem koliko ja znam, koji je napustio Etiopiju kako bi otišao u inozemstvo i posjetio druge zemlje", istaknuo je Hewan.

U svojim ranim godinama kao Ras Teferi posjetio je mnoge europske zemlje, uključujući Francusku, Veliku Britaniju i Italiju. Kao kralj ugostio je britansku kraljicu Elizabetu II. i jugoslavenskog maršala Tita. Susreo se s Mao Zedongom iz Kine u Pekingu. Susreo se s Mao Zedongom u Pekingu, a također i s nekoliko američkih predsjednika - od Roosvelta do Nixona. Bio je i na Kennedyjevom sprovodu 1963.

A 1954. je bio prvi strani šef države koji je posjetio Saveznu Republiku Njemačku.

Britanska kraljica Elizabeta II. posjetila je Etiopiju 1965. godine Foto: Terry Fincher/Getty Images

"Odnosi njegovog veličanstva sa stranim zemljama poput Njemačke bili su zacementirani do te mjere da se nisu mogli poremetiti čak ni nakon njegovog pada", rekao je Tefera. "Postavio je dobre temelje za vanjsku politiku Etiopije", dodaje on.

Etiopska monarhija pod opsadom

U posljednjim godinama svoje vladavine Haile Selassie je posebno često putovao u inozemstvo, dok su u Etiopiji rasli politički nemiri. Njegovo prijestolje izdržalo je invaziju fašističke Italije tijekom Drugog svjetskog rata, kao i pokušaj državnog udara 1960. dok je bio u posjetu Brazilu. Uspio je ugušiti pozive na reforme iz svog užeg kruga i suzbiti pobune iz raznih dijelova zemlje.

Ipak kako je stario, nova generacija, obrazovana u Etiopiji i inozemstvu, počela je zahtijevati radikalne promjene. Njegovo opredjeljenje za proširenje pristupa obrazovanju odigralo je presudnu ulogu.

"Njegova velika ostavština je da je on otac etiopskog obrazovanja, osnovao je prvo etiopsko sveučilište i bio je uvjeren kako je obrazovanje izuzetno važno za budućnost zemlje", kaže je Asfa-Wossen Asserate.

Haile Selassie je bio uvjeren da će kroz obrazovanje nove generacije Etiopljana modernizirati zemlju - pod njegovom vlašću. "Ali nije vidio da će doći nova generacija koja će dovesti u pitanje njegovu vlastitu moć", kaže Hewan Semon, sa Sveučilišta u Hamburgu.



I na reggae-festivalu u Kölnu 2022. godine pojavio se lik bivšeg etiopskog cara Foto: Lidet Abebe/DW

Pad cara Hailea Selassieja

Nije samo etiopski studentski pokret doveo do pada Hailea Selassieja i monarhije. Povećanje cijena goriva izazvalo je prosvjede među taksistima, a etiopski muslimani su se zalagali za vjerske slobode.

"Studenti su zahtijevali zemljišnu reformu, više demokracije, ali kako ti zahtijevi nisu uslišani došlo do revolucije 1974.", kaže Asfa-Wossen za DW.

Politički pritisci i razorna suša u pokrajinama Wollo i Tigray dali su posljednji udarac vladi Hailea Selassieja. Stotine tisuća Etiopljana stradalo je od gladi izazvane dugotrajnom sušom od 1972. do 1975. Car i njegova vlada optuženi su da su skrivali patnje svojih građana.

"Kada je suša pogodila ljude, Haile Selassie nije bio dobro informiran od strane svojih savjetnika", rekao je diplomatski veteran Tefera Shawl, ističući da se je kasnije i sam uvidio da su mjere poduzete za rješavanje problema suše i gladi bile nedovoljne za rješavanje problema.

Socijalistički pokret Derg, koji je mjesecima kovao urotu za rušenje monarhije, navodno je na nacionalnoj televiziji uspio emitirati potresnu reportažu Britanca Jonathana Dimblebyja o posljedicama gladi u zemlji. Sljedećeg dana svrgnuli su Hailea Selassieja s trona.

Suparništvo između Derga, kojem je na čelu bio Mengistu Hailemariam, i političkih organizacija proizašlih iz studentskog pokreta doveo je do je 17 godina građanskog rata i krvoprolića u Etiopiji koje je uslijedilo.