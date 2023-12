Počinje suđenje ruskim špijunima u Njemačkoj

Dvojica optuženih, kojima počinje suđenje, su navodno izdavali državne tajne Rusiji i za to dobivali novac. Zato se Carsten L. i njegov ortak Arthur E. nalaze na sudu. Ako budu osuđeni za veleizdaju prijeti im doživotni zatvor.

Dvostruki agent u redovima BND-a?

Carsten L. je kao voditelj odjela u njemačkoj tajnoj službi BND bio zadužen za „sigurnost osoblja“, ali on sam je bio sigurnosni rizik. Bivšeg časnika njemačke vojske Bundeswehra optužuje se da je kao dvostruki agent radio i za rusku tajnu službu FSB. L. je navodno tajne dokumente predavao poduzetniku E., a on ih je onda predavao FSB-u. Za to je L. dobio 450.000 eura, a E. najmanje 400.000 eura. Izdane tajne su možda ruskoj tajnoj službi FSB-u omogućile da izvede zaključke o špijunskim metodama BND-a.

Već u lipnju 2022. je njemačka savezna ministrica unutarnjih poslova Nancy Faeser izjavila da ruski rat protiv Ukrajine znači „novu eru i na području unutarnje sigurnosti“. Njemačka bi, kao zemlja koja podupire Ukrajinu, mogla biti osobito u fokusu ruske tajne službe. Faeser je upozorila na kampanju dezinformacija, kibernetičke napade i špijunažu stranih tajnih službi.

Građanski paravan špijunske obitelji

Špijuni iz Njemačke ne dojavljuju informacije u Moskvu tek od početka ruskih napada na Ukrajinu. U prošlosti ima nekoliko primjera za obavještajne aktivnosti. Na primjer ruski špijunski par koji je pod imenima Andreas i Heidrun Anschlag desetljećima „glumio" dosadnu građansku egzistenciju, on kao inženjer, a ona kao domaćica. A u stvarnosti su gospodin i gospođa Anschlag još od konca 80-ih godina prošlog stoljeća bili aktivni kao špijuni na platnoj listi Moskve.

Najprije za sovjetsku, a onda za rusku tajnu službu, oni su iz Njemačke prikupljali informacije i o NATO-u i o Europskoj uniji. Naredbe iz Moskve su primali preko kratkog vala, bile su to kodirane poruke. U ta vremena špijunaža nije bila digitalna rabota kao danas. Tek u jesen 2011. obitelj Anschlag je „pala“ – njihov stvarni identitet je otkriven zahvaljujući dojavi američke tajne službe. Oni su 2013. osuđeni na višegodišnje zatvorske kazne i na koncu protjerani u Rusiju.

"Izviđači mira"

"Izviđači mira", tim se izrazom u DDR-u označavalo agente koji su špijunirali po nalogu tajnih službi tadašnje socijalističke Istočne Njemačke. Tijekom Hladnog rata između Zapada i Istoka, po nalogu Stasija je, kako se pretpostavlja, na području Zapadne Njemačke bilo aktivno oko 12.000 tih „izviđača mira“. Među njima je bila i Gabriele Gast, koja je raskrinkana tek nakon sloma DDR-a, odnosno kratko prije ujedinjenja Njemačke.

Gast je podrijetlom bila iz Zapadne Njemačke, a vrbovana je od strane jednog časnika Stasija 1968., tijekom istraživačkog putovanja koje je obavila za potrebe izrade svoje disertacije „Politička uloga žena u DDR-u“. I tako je Gast odmah počela izvještavati tajnoj službi DDR-a, a istovremeno je, s drugim identitetom, gradila karijeru u BND-u, tajnoj službi Zapadne Njemačke. Danas se može reći da je Gast bila vrhunska obavještajka koja je za DDR radila na Zapadu.

Jedan također dobar izvor iz te kategorije za Stasi je bio i Alfred Spuhler. On je bio visokopozicionirani službenik BND-a, a po nalogu Stasija je razotkrio stotine zapadnih agenata koji su djelovali na području DDR-a. Spuhler je uhapšen u studenome 1989.

Dvostruki agent je bio i dugogodišnji voditelj BND-ovog referata Protušpijunaža Sovjetska Unija Heinz Felfe. Bivši SS-ovac je do 1961. u Moskvu slao informacije KFB-u. Tijekom svog života Felfe je, kako se pretpostavlja, radio za sedam različitih tajnih službi, među njima i za britanski MI6 i nacionalsocijalistički SS.

Špijun zbog kojeg je Brandt dao ostavku

Vjerojatno najspektakularniji slučaj špijunaže iz ere Hladnog rata u Njemačkoj je bio slučaj Güntera Guillaumea. On je u tadašnju Zapadnu Njemačku stigao „prerušen" u izbjeglicu iz DDR-a. S njim je došla i njegova supruga Christel, bilo je to 1956. Njihov zadatak je bio da Stasiju dojavljuju interne informacije o Socijaldemokratskoj stranci Njemačke (SPD). Guillaume je napredovao, na koncu je postao čak i osobni referent SPD-ovog saveznog kancelara Willyja Brandta.

Nakon što je Guillaume raskrinkan kao špijun, Brandt preuzima odgovornost i 6. svibnja 1974. se povlači s dužnosti saveznog kancelara. Günter Guillaume je osuđen na 13 godina zatvora, a njegova supruga na osam godina. Zahvaljujući program razmjene agenata između BRD-a (Zapadna Njemačka) I DDR-a, oni su 1981. pušteni na slobodu.

Egzekucija Elli Barczatis i Karla Laurenza

O zapadnim agentima koji su djelovali u DDR-u se zna manje nego o njihovim kolegicama i kolegama koji su po nalogu DDR-a špijunirali na Zapadu. Možda i zbog činjenice da su mnogobrojni špijuni Stasija raskrinkani nakon pada Berlinskog zida. Za egzistenciju brojnih BND-ovih agenata u DDR-u se nikad nije saznalo. Baš kao ni za agente prijateljskih zemalja poput SAD-a, koji su također špijunirali na tlu Njemačke – i koji su, između ostaloga, nadzirali čak i komunikaciju preko službenog mobitela bivše kancelarke Angele Merkel.

Tragičan je slučaj zapadnih špijuna Elli Barczatis i Karla Laurenza, koji su već početkom Hladnog rata u ranim 50-im godinama prošlog stoljeća na Zapad prebacivali dokumente DDR-a.

Elli Barczatis je formalno radila kao glavna tajnica DDR-ovog premijera Otta Grotewohla. Svom ljubavniku Laurenzu je dostavljala uglavnom banalne vladine papire. Laurenz dakle vlastima BRD-a nije mogao dostavljati nikakve brizantne državne tajne. No, njemačko-njemački odnos je u to vrijeme bio ekstremno napet, DDR- je bio čvrsto pod utjecajem staljinizma. Nakon što je zapadni špijunski par raskrinkan, Barczatis i Laurenz su osuđeni na smrt. A 1955. su i pogubljeni - na giljotini.

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku. Aktualiziran je 12. 12. 2023.

