Playmobil u nevoljama

Svijetove Playmobila poznaju milijuni mališana. Tu su figurice kraljeva i kraljica, vitezova, gusara, raznih fantastičnih scenografija, makar je počelo sasvim jednostavno, figuricama svakodnevnog života. I tu ima bezbroj različitih scenografija, automehaničarske radionice, seoskog imanja... Ali nitko nije mogao niti pomisliti da će Playmobil trebati prikazati i svakodnevicu – Zavoda za zapošljavanje.

Počelo je razmjerno jednostavno... Foto: AP

Jer iz sjedišta tvrtke u Zirndorfa kod Nürnberga je najavljeno otpuštanje oko 700 djelatnika, preko polovicu njih u samoj Njemačkoj. Kako je objašnjeno, Playmobil je veoma teško pretrpio pad prometa i dobiti u doba mjera protiv korone i ne vidi drugog načina nego smanjiti kapacitete kako u proizvodnji figurica Playmobila, tako i u njihovoj tvrtki Lechuza koja proizvodi plastične tegle za cvijeće i koje su redom obasute brojnim nagradama za dizajn i funkcionalnost. Isto tako će prodati svoj pogon za proizvodnju metalnih kalupa za lijev plastike što je zapravo ključni dio golemog spektra proizvoda marke Playmobil: svaki djelić figurice se lijeva u posebnom kalupu i u posebnoj boji kako bi u konačnici dala dobro poznatu figuricu Playmobila.

Nevolja u najboljim danima za igračke?

Stručnjacima to objašnjenje nipošto nije jasno: upravo je korona i doba kad se hoćeš-nećeš moralo biti kod kuće s mališanima, bilo upravo zlatno doba za sve proizvođače igračaka – danski Lego postiže upravo rekordne poslovne rezultate. Igračke Playmobila nikad nisu bile jeftine, ali pogotovo u tom dobu niti roditelji nisu žalili truda i troška kako bi nečim zabavili svoje mališane.

...ali je ubrzo tu nastajalo čitavo carstvo različitih svjetova. Pogledajte mnoštvo različitih detalja - svaki je poseban dio izliven od plastike i prodaja pogona koji radi kalupe se ne čini osobito mudrom poslovnom odlukom. Foto: Oliver Schaffer

Prije se čini kako je problem u vlasničkoj strukturi ovog njemačkog proizvođača igračaka. Figurice Playmobil je u svijet poslao još 1974. Horst Brandstätter (prve figurice su bile vitez, Indijanac i građevinski radnik) i pod njegovom upravom je Playmobil i postao ono što je donedavno bio: imperij igračaka za kojima žude mališani diljem svijeta. Ali Horst Brandstätter je preminuo 2015. i nakon toga čitava struktura uprave postaje veoma komplicirana.

Mnogo šefova i kilavi rezultati

Teoretski, Playmobil pripada zakladi koja nosi ime osnivača, a ta pak zaklada je dio Holdinga Horst Brandstätter GmbH, a to je pak krovna organizacija koncerna koji također nosi isto ime. Sve u svemu, čini se da tamo ima previše osoba koji vjeruju kako je na njima donositi poslovne odluke tako da je ovog lipnja i nakon sedam godina predsjednik uprave Stefen Höpfner zatražio prekid radnog ugovora. Upravljanje – s titulom Chief Operating Officer je preuzeo dotadašnji direktor financija Rene Feser, ali trzavice i trenje među različitim institucijama zaklade, holdinga i koncerna očito nisu prestale.

Izumitelj, Horst Brandstätter je preminuo 2015. a za sobom je ostavio (pre)složenu poslovnu strukturu Foto: picture-alliance/dpa/D. Karmann

Iz Zirndorfa se tvrdi kako je to doduše velik broj suradnika od koje će se morati oprostiti, ali kako je to tek 17% zaposlenih djelatnika u svijetu i 16% radnika Playmobila u Njemačkoj. Isto tako i da nema riječi o prestanku proizvodnje: prije par godina je Playmobil prodavao oko 100 milijuna svojih figurica godišnje, a njih marljivo kupuju i sakupljaju kako mališani, tako i oni koji su to ostali u srcu. Ali jasna i dosljedna poslovna politika bi dobro došla i ovom svijetu Indijanaca, vitezova i fantastičnih figurica.

aš(agencije)