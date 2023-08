Platforma arapskog feminizma: "opasne" žene Khateere

“Što najviše plaši naša društva, iako o tome razmišljamo svakih 40 minuta?”, pita se voditeljica Maria Elayan na početku jednog od svojih videa. Čuje se bubnjanje, a zatim odgovor: "To je seks. Iznenađeni ste, zar ne?"

Lik koji glumi Elayan, koji se zove i Maria, je otvoren i direktan i trebao bi pokazati da je ona jedna od žena u regiji Bliskog istoka i sjeverne Afrike koje su hrabre u svojim stavovima i idu vlastitim putem.

"Ali zašto se naša društva toliko boje žudnje? Iznad svega, ženske požude? A što je požuda?", nastavljaju se pitati u video snimci. "To je osjećaj želje za seksom - bilo s nekim koga volite, s nekim koga želite ili sami sa sobom."

Okružena knjigama u živopisno namještenoj dnevnoj sobi, Maria zatim iznosi statistike i informacije na temu "ženska seksualna želja" i uspoređuje ih sa statistikama o muškarcima.

"Budi jaka i donosi svoje odluke"

Videozapis na YouTubeu koji je ovdje opisan dio je druge sezone serije "Smatouha Minni" - "Čuli ste to od mene" - koju je producirala ženska medijska kuća Khateera u libanonskom Beirutu.

Khateera znači "opasna". Odabrali su to ime ne samo zato što je razumljivo u cijeloj regiji, već i zato što predstavlja srž onoga za što se zalaže ova medijska kuća. "Žene u našoj regiji vole da ih zovu khateera (opasne). To znači da ste jake, da same donosite odluke. Svjesne ste svijeta. Svjesne ste svojih prava i svoje vrijednosti", kaže Amanda Abou Abdallah, osnivačica Khateere u razgovoru za DW.

Amanda Abou Abdallah (34) dolazi iz Libanona Foto: Khateera

To je ono za što se tim Khateera zalaže: žene su htjele stvoriti platformu za koju će što više ljudi iz regije osjećati da se obraća njima kroz jezik, humor i činjenice, posebno kada su u pitanju osjetljive teme koje ruše društvene tabue. Khateera želi biti sigurno mjesto gdje se o feminizmu, patrijarhatu i društveno kritičkim temama razgovara s lakoćom, kao da razgovarate s prijateljima - to je vizija njenih osnivačica. Njihov moto: bez arogancije i kompliciranih izraza, sve izraženo razumljivim jezikom s velikom dozom sarkazma i još većom dozom humora, uvijek utemeljeno na činjenicama.

Ideju i koncept Khateere Amandi Abou Abdallah osmislila je još prije pandemije korone, a u prvoj godini pandemije prva sezona "Smatouha Minni" bila je objavljena online - na Instagramu i YouTubeu. U međuvremenu je tim toliko porastao da tri godine kasnije u Khateeri radi devet žena, od kojih su tri stalno zaposlene. Financijsku podršku dobivaju od raznih nevladinih organizacija. Amanda Abou Abdallah također je direktorica Khateere, uz svoju kolegicu Ranu Askoul.

Sarkazmom i humorom do cilja

Amanda kaže da je upravo kod komedije vidjela dosta mizoginije: "Tada je došla ideja: idemo u istu arenu! Borimo se istim sredstvima. Koristimo sarkazam, pružamo podatke i informacije – i njih uvijek provjeravamo. Sve to u izvedbi odvažne i drske žene koja u svojoj ulozi utjelovljuje mnoge likove", ​​kaže producentica i redateljica video snimki.

I zaista: Maria Elayan utjelovljuje i do 20 različitih likova u svojim videima. Ona je uvijek Maria, voditeljica, ali ponekad i starija arapska dama ili stariji muškarac s brkovima. Oni djeluju kao likovi koje mnogi gledatelji poznaju iz svojih obitelji u društvima arapskog svijeta.

Maria Elayan je voditeljica, ali igra i druge uloge u videima Foto: Khateera

Ali Khateera ne nudi samo seriju "Smatouha Minni", već i druge video snimke. Na svojim internetskim stranicama objavljuje i tekstove autora s Bliskog istoka i Sjeverne Afrike koji se bave temama poput seksualnog uznemiravanja, diskriminacije i rodnih stereotipa.

Ipak posebno je popularna "Smatouha Minni", satirična emisija u kojoj se raspravlja o širokom spektru često osjetljivih tema - od zdravlja žena do menstruacije i pristupa tržištu rada. "Smatouha Minni" ima za cilj razotkriti predrasude i stereotipe koji i dalje sprječavaju ravnopravnost žena na Bliskom istoku i u Sjevernoj Africi.

Arapski i zapadnjački feminizam

Voditeljica Elayan (27) je palestinsko-jordanskog porijekla. Amanda Abou Abdallah (34) dolazi iz Libanona. Obje kažu da su odavno željele imati takav program na arapskom jeziku. "Ja bih kao mlada djevojka tako nešto vrlo rado gledala na svom jeziku - a ne samo zapadnjačke sadržaje, u kojima se nisam uvijek pronalazila. Jednostavno ne postoji uvijek isti kontekst, čak i ako je pitanje roda zapravo globalno pitanje", kaže Amanda Aboo Abdallah.

Khateera se obraća svim ženama na arapskom govornom području: "Imamo drugačije probleme nego na Zapadu, ali imamo zajedničke probleme u arapskom svijetu. Sigurna sam da ako slušate Egipćanku i Jordanku i razmišljate o njihovim izazovima, razlozi će biti gotovo isti," kaže 34-godišnjakinja.

Maria Elayan se slaže. Ona želi širiti arapski feministički narativ i „razlikovati naš od zapadnog feminizma i širiti znanje kako bi arapske djevojke i žene mogle voditi pravedniji život", kaže 27-godišnjakinja. "Još jedan cilj je pokazati da žene i djevojke nisu same sa svojim mislima. Toliko žena misli potpuno istu stvar! No one nemaju načina da to izraze ili bi se mogle dovesti u opasnost ako to učine. I upravo tu nastupa 'Smatouha Minni'", poručuje Maria Elayan.

Pratite nas i na Facebooku , preko X-a , na Youtubeu , kao i na Instagramu