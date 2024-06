Petina Nijemaca za više bijelaca u nogometnoj reprezentaciji

Rezultat jedne ankete šokirao je mnoge pred početak Europskog prvenstva u Njemačkoj. A izbornika i neke reprezentativce je ozlojedilo to što se pitanje uopće postavlja.

Nešto više od petine Nijemaca (21 posto) misli da bi bilo „bolje ako bi opet više bijelih igrača“ bilo u njemačkoj nogometnoj reprezentaciji, dok se oko dvije trećine (65 posto) protivi ovoj tvrdnji.

To je rezultat ankete iz travnja ove godine koju sada objavljuje javni servis WDR. Anketa je obavljena za potrebe njihovog dokumentarnog serijala.

Dvije trećine anketiranih suglasilo se s konstatacijom da je „dobro" što u reprezentaciji sada igra „mnogo nogometaša koji imaju migracijsku pozadinu".

Također, dvije trećine nema nikakav problem s time što kapetan Ilkay Gündogan ima turske korijene, dok 17 posto smatra da je to „šteta".

Uvijek pod povećalom

U dokumentarcu WDR-a govori i bivši nogometaš Gerald Asamoah, jedan od prvih crnih reprezentativaca Njemačke. On je, kako kaže, često doživljavao rasističke uvrede. „Psovali su me tako da su to bili udarci ispod pojasa, neke riječi koje radije ne bih ponavljao."

Shkodran Mustafi – rođen u Njemačkoj, a roditelji su Albanci podrijetlom iz Makedonije – osvojio je Svjetsko prvenstvo s Njemačkom 2014. godine. Za WDR je ispričao kako su on i drugi igrači stranih korijena stajali pod povećalom:

„Tko pjeva himnu? Tko ne pjeva? Je li netko integriran ili nije? Je li netko zahvalan što može igrati za Njemačku ili nije?" - nabraja Mustafi.

Na širem popisu reprezentacije za predstojeće Europsko prvenstvo ima devet igrača s migrantskom obiteljskom prošlošću: Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Waldemar Anton, Benjamin Henrichs, Ilkay Gündogan, Aleksandar Pavlović, Leroy Sane, Jamal Musiala, Deniz Undav.

Više bijelaca hoće birači krajnje desnice i krajnje ljevice

Želju za „bjeljom“ reprezentacijom najčešće su istakle pristaše desničarske Alternative za Njemačku i to skoro svaki drugi (47 posto). Slijede birači nove ljevičarske stranke Sahre Wagenknecht – koja, uzgred, ima iranske korijene – s 38 posto.

Ali, i neke pristaše ostalih stranaka žele više bijelaca u nacionalnom timu. Glasači kršćanskih demokrata u 18 posto slučajeva, socijaldemokrata 14 posto i Zelenih pet posto.

Reprezentativac Joshua Kimmich je u pripremnom kampu tima upitan o rezultatima ove ankete: „Nogomet je vrlo dobar primjer za to kako se mogu ujediniti različite nacije, boje kože i religije. U tome je stvar.“

Odbijanje igrača migracijskog podrijetla nazvao je „apsolutno rasističkim“. Već i samo postavljanje takvog pitanja u anketi nazvao je „apsurdnim“ i „kontraproduktivnim“.

Njemački nogometni reprezentativci Rocco Reitz, Jamal Musiala i Benjamin Henrichs. Je li važno kako igraju nogomet ili kakva im je boja kože? Foto: Alexander Hassenstein/Getty Images

Izbornika nervira anketa

Izbornik Julian Nagelsmann je na konferenciji za medije bio vidno iznerviran. „Nadam se da više nikad neću morati čitati o ovakvoj usranoj anketi", rekao je bivši trener Bayerna i Hoffenheima.

„Bio sam šokiran da se takva pitanja postavljaju – i da ljudi odgovaraju na njih", dodao je Nagelsmann.

Zbog kritike na samu anketu oglasio se šef sportske redakcije WDR-a Karl Valks. Po njegovim riječima, reporter koji se bavio temom više puta je od ljudi čuo da je premalo „pravih“ Nijemaca na terenu.

„Svjesno smo odlučili da to ne prenosimo anegdotski, već da potkrijepimo podacima", rekao je on.

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.