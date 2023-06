Peticija protiv koncerata Rammsteina u Berlinu

Berlin ne bi trebao postati mjesto za seksualno zlostavljanje – to u jednoj peticiji zahtijeva oko 100.000 potpisnika. Sredinom srpnja Rammstein će nastupiti na Olimpijskom stadionu, ali za mnoge on više nije dobrodošao.

Sredinom srpnja Rammstein nastupa čak tri puta u Berlinu, u okviru ovogodišnje europske turneje. Ti rasprodani koncerti zasjenjeni su optužbama za zlostavljanje na račun frontmena benda Tilla Lindemanna. U dvije peticije, koje je do sada potpisalo oko 100.000 ljudi, zahtijeva se: „Koncerti Rammsteina moraju biti otkazani! Berlin ne smije postati mjesto za seksualno zlostavljanje! Mi ne slavimo zlostavljače.“

Pjevač i bend negiraju optužbe. U međuvremenu se u čitav slučaj uključilo i državno odvjetništvo koje vodi istragu. Savezna ministrica za obitelj Lisa Paus ne vjeruje da su optužbe protiv pjevača Rammsteina Tila Lindemana izoliran slučaj. „Bez preuranjene osude u konkretnom slučaju, kako ja percipiram diskusiju, imamo strukturalni problem na koncertnoj sceni o čemu se konačno razgovara“, rekla je ministrica za list Bild. Paus smatra da je obveza organizatora da „prvenstveno zaštiti mlade fanove".

Opunomoćenik za antisemitizam traži otkazivanje koncerta

I povjerenik njemačke vlade za antisemitizam Felix Klein je komentirao zahtjeve da se koncert otkaže. U jednom novinskom intervjuu je rekao kako je „upitno treba li planirani koncerti Rammsteina u Berlinu biti održani na Olimpijskom stadionu kojim upravlja država".

Till Lindemann na koncertu u Meksiku 2020. Foto: Zuma Press/picture alliance

„Antidemokratske diskriminacije kao što su antisemitizam, mizoginija i rasizam često idu ruku pod ruku“, rekao je Klein. „Trebali bismo ozbiljno shvatiti žene koje su bile žrtve, kao što bismo ozbiljno trebali shvatiti Židove kada je u pitanju antisemitizam", naglasio je. „Ne smijemo dozvoliti da se granice onoga što se može reći i učiniti pomiču sve dalje i dalje, čak i ako se to čini pod plaštem umjetničke slobode.“

Solidarnost sa žrtvama

U međuvremenu je 60-godišnji pjevač Rammsteina Till Lindemann angažirao odvjetnike. „U više navrata se tvrdilo da su žene na koncertima Rammsteina bile drogirane tzv. nokaut-kapima ili alkoholom kako bi se našem klijentu omogućilo da izvrši seksualne radnje nad njima. Te tvrdnje su netočne bez izuzetka", navodi se u priopćenju Lindemannovih odvjetnika.

Žene koje sada dobivaju poštu od tih odvjetnika, dobivaju i podršku od poznatih osoba. Kako navodne žrtve ne bi bile zastrašene sudskim troškovima, zvijezda YouTubea Rezo, glumica Nora Tschirner i komičarka Carolin Kebekus pozivaju na donacije putem Instagrama. „Da bi se osigurale jednake šanse", objašnjava Nora Tschirner.

Državno odvjetništvo vodi istragu protiv Rammsteina

Nakon izvještaja o optužbama protiv frontmena Rammsteina, berlinsko državno odvjetništvo pokrenulo je istragu protiv njega. Do toga je došlo na temelju više kaznenih prijava, navodi se u priopćenju. Na upit DW-a državno odvjetništvo je odgovorilo da se još ne zna kada se može očekivati konačna odluka.

U posljednjih nekoliko tjedana više žena je iznijelo ozbiljne optužbe protiv Lindemanna. Jedna od njih je Shelby Lynn iz Sjeverne Irske. U intervjuu za Deutsche Welle ona govori kakve su posljedice imale njezine izjave o partiju u backstageu na koncertu Rammsteina u Litvi. „Pojavile su se potjernice za mnom i prijetnje smrću. Poruke poput 'želim te naći i silovati', 'nadam se da ćeš umrijeti' ili 'lažljivice, kurvo, groupie, što očekuješ kad si tako obučena?’“

Unatoč optužbama koncert u Münchenu bio je odlično posjećen (lipanj 2023.) Foto: Felix Hörhager/dpa/picture alliance

Shelby Lynn nije dozvolila da je takve prijetnje zastraše: „Ono što me zanima je da se ovi glasovi konačno čuju. A ako to znači da ja moram biti osoba koja će se suočiti s najezdom mržnje, nije me briga.“ U međuvremenu su i druge žene u medijima rekle kako je očigledno da se bile ciljano regrutirane za seks s pjevačem. Dvije žene su govorile o seksualnim radnjama na koje nisu pristale. Bend negira sve te optužbe.

Sustavna zloupotreba pozicije moći?

Prema riječima ministrice Paus, slučaj otkriva fundamentalni problem: „Neki javni događaji nisu organizirani na način da se žene i djevojke zaista osjećaju sigurno." Osim toga, ima „zvijezda koje očigledno zloupotrebljavaju svoj položaj moći nad ženama", kaže ona i zahtijeva da se i jedno i drugo promijeni.

Otkazivanje koncerata je malo vjerojatno, ali je barem izvjesno da u Berlinu neće biti partija poslije koncerta, kao što je prošli tjedan najavila berlinska senatorica za unutarnje poslove i sport Iris Spranger. Međutim, kritike ne umanjuju uspjeh benda: na najnovijoj top-listi 100 albuma Rammstein je ponovo zastupljen sa šest od svojih osam studijskih albuma. I svi su značajno napredovali na toj listi.

