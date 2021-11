Peter Marki-Zay – izazivač Viktora Orbana

49-godišnji Peter Marki-Zay je iznenađujuće pobijedio na predizborima mađarske oporbe. I to sa znatnom prednošću ispred njegove socijaldemokratske protukandidatkinje Klare Dobrev, kako je potvrdila Izborna komisija. Marki-Zay je osvojio 56,71% glasova, a Dobrev 43,29 posto. To je prvi put da se u Mađarskoj organiziraju takvi predizbori. Šest (do sada) posvađanih oporbenih stranaka, od lijevo-zelenih do desno-konzervativnih, dogovorile su se da će podržati pobjednika ovih predizbora na nacionalnim parlamentarnim izborima iduće godine – u duelu s premijerom Viktorom Orbanom.

Zajednički protiv Orbana

"Danas smo promijenili i oporbu", rekao je Marki-Zay. I dodao kako oporba samo zajedničkim snagama može pobijediti Orbana. „Izlaz nije ni desno, a ni lijevo. Već samo nabolje”, kaže Marki-Zay. On je rekao da s Dobrev dijeli mišljenje kako se ne može uništiti jedinstvo oporbe.

"Ovo je revolucija malih ljudi", naglasio je Marki-Zay. Njegovu pobjedu su, kaže, omogućili prije svega mladi ljudi. Prosječna starosna dob njegovih birača je bila manja od 40 godina, kaže novi oporbeni lider. Njegova prednost je u činjenici da je konzervativac koji potječe iz mađarske ravnice, da je katolik koji prakticira svoju vjeru, odnosno da kao otac sedmero djece može biti atraktivan izbor i ljudima iz provincije koji su konzervativnijih uvjerenja – ljudi koji možda više i nisu uvjereni da je vladavina Viktora Orbana najbolja stvar za Mađarsku.

Marki-Zaya će podržati i ljevica?

On istovremeno ne „rastjeruje" urbane birače iz većih gradova, koji tradicionalno biraju ljevicu – zato što se njegov konzervativizam povezuje s kozmopolitizmom, tolerancijom i spremnošću na postizanje kompromisa.

Marki-Zay je studirao ekonomiju, elektrotehniku i povijest. Od 2004. do 2009. s obitelji je živio u Kanadi i u SAD-u. Politikom se počeo baviti tek 2018. Tada je, također posve iznenađujuće, pobijedio na izborima za gradonačelnika Hodmezövasarhelyja. Taj grad s oko 50.000 stanovnika je dugo vremena bio na glasu kao neosvojiva utvrda Orbanove stranke Fidesz. Godinu dana kasnije on je ponovio izbornik uspjeh. Marki-Zay je najavio da će revidirati sporne Orbanove zakone i kaže da u Mađarsku želi uvesti euro.

Klara Dobrev

Na predizborima mađarske oporbe zabilježena je rekordna stopa izlaznosti - 662.016 birača je u šest dana (do prošle subote) sudjelovalo u drugom izbornom krugu. U prvom krugu koncem rujna svoj glas je predalo 633.811 građana. Već i ta brojka je nadmašila sva očekivanja organizatora. U prvom krugu je bilo petero kandidata.

Slaba točka Klare Dobrev

Dobrev, koja je od 2019. zamjenica predsjednika Europskog parlamenta, pobijedila je u prvom krugu s 35% osvojenih glasova. Ona je tada argumentirala kako raspolaže s više političkog iskustva od Marki-Zaya. No, protiv njezinog izbora je postojao i jedan jak argument – ona je u braku s bivšim mađarskim premijerom Ferencom Gyurcsanyjem, a on još uvijek polarizira i po mišljenju promatrača bi Orbanu ponudio dosta prostora za napade i mobilizaciju svojih pristaša.

nob/AR (dpa, afp)

