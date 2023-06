Periodni sustav elemenata ne treba mladim Indijcima

Od prvog lipnja je u Indiji na snazi novi nastavni program u kojem će učenici viših razreda učiti neka temeljna znanstvena načela samo ako odaberu te predmete. Indijsko Nacionalno vijeće za obrazovanje i obuku (NCERT) obrazlaže smanjenje nastavnog programa pretjeranim opterećenjem učenika zbog mjera suzbijanja korone, ali tu su iz nastave izbačena poglavlja doista osnovnih znanstvenih saznanja.

Tako u udžbenicima đaka desetog razreda uopće nema periodične tablice elemenata, nema niti Pitagore niti Michaela Faradaya, ne uči se o izvorima energije, o prirodnim resursima ili gospodarskim potencijalima poljoprivrede, nema niti nastave o mnogim društvenim područjima kao što je demokracija.Nestala je i Darwinova teorija evolucije oko koje se i u Indiji već duže lome koplja – opet zbog političkih i vjerskih razloga.

Indijski znanstvenici i stručnjaci uživaju velik ugled i u svijetu i inače u toj zemlji ima odličnih škola. Ali kad se religija i politika počnu uplitati u nastavu... Foto: Manish Kumar/DW

Tako je još 2018. indijski ministar za visoko obrazovanje Satyapal Singh šokirao znanstvenu zajednicu tražeći da se teorija evolucije ukloni iz školskog kurikuluma, jer – prema riječima ministra; “nitko nikada nije vidio da se majmun pretvara u ljudsko biće". No nije samo taj ministar bio tog mišljenja nego su i ostali politički čelnici iz vladajuće stranke Bhartiya Janata stali u obranu ministra.

Čarobna moć kravlje mokraće?

Indijsko školstvo, znanost i stručnjaci iz te zemlje inače uživaju velik ugled u svijetu tako da su i indijski znanstvenici čak izlazili na ulice, prosvjedujući zbog takvih „intervencija“ u školski program. Indijska Nacionalna akademija znanosti (Insa), Indijska akademija znanosti (IASC) i Nacionalna akademija znanosti-Indija (NASI) su nakon izjave ministra objavile zajedničku prosvjednu izjavu, tim više što se i iz službenih krugova čuju neke doista bizarne „znanstvene“ teorije. Među tim pseudoznanstvenim temama je osobito privukao pažnju javnosti je poziv temeljitije istražiti medicinske prednosti - kravljeg urina. U više navrata, hinduističke skupine su tvrdile kako kravlja mokraća ima neslućenih potencijala, uključujući i da ona liječi Covid-19.

Štovanje krave u hinduističkoj religiji je jedno, ali njenoj mokraći pripisivati čarobna i ljekovita svojstva... Foto: Rajesh Kumar Singh/AP Photo/picture alliance

Umjesto znanstvenih teorija se šire nedokazane prakse kao što su ayurveda i homeopatija, a Indijsko vijeće za poljoprivredna istraživanja je započelo projekte za promicanje "duhovnog poljoprivrednog gospodarstva" tvrdeći kako je "poljoprivreda s dušom je bitna za održiv razvoj."

Osim takvih vjerskih tumačenja, sve se više šire i nacionalistička tumačenja kako je zapravo sve izmišljeno i stvoreno u toj zemlji. Tako je još 2015. godine na Indijskom znanstvenom kongresu predstavljen je rad tvrdeći da je drevni indijski Rishi dao detaljne smjernice za izradu zrakoplova prije 7000 godina. Istom prigodom je i tadašnji ministar znanosti i tehnologije Harsh Vardhan je ustvrdio kako su drevni indijski matematičari otkrili teorem koji se danas pripisuje Pitagori. Čak i premijer Narendra Modi se među znanstvenicima „proslavio“ izjavom kako se po hinduističkim spisima može zaključiti da je i plastična kirurgija postojala u drevnoj Indiji.

Spona znanosti i razumijevanja našeg društva

Takva reforma nastavnog programa je zaprepastila indijske znanstvenike. Čak i kad je riječ o periodičnom sustavu elemenata, T. V. Venkateshwaran iz Vigyan Prasar, autonomnog tijela indijske vlade koje radi u popularizaciji znanosti objašnjava kako ono ima mnogo šire i dublje značenje nego što je tek stručno poznavanje kemije: „Periodična tablica ne samo da vam govori da je sve napravljeno od atoma, već i zašto se određeni elementi ponašaju na određeni način, odnosno kako ih određuje njihova atomska struktura", rekao je znanstvenik za DW. "To vam govori da ste vi i svi drugi ljudi napravljeni od iste vrste materijala koji se ponaša na isti način i nitko nije poseban. Kad u prirodi vidite kemijsku reakciju, ne mislite da je to nekakva čarolija, nego da je to fizička zakonitost. Neki su elementi inertni, drugi su aktivni zbog njihove strukture atoma. "

Darwinova teorija nakon što je objavljena je uzbudila duhove 19. stoljeća, ali još uvijek se čuju isti argumenti o teoriji kako je navodno "čovjek postao od majmuna". Foto: Natural History Museum/dpa/picture-alliance

Ipak, nakon ove reforme nastavnog programa je gotovo 2000 uglednih indijskih znanstvenika potpisalo peticiju za ponovno uvođenje Darwinove teorije evolucije. No Indija nipošto nije usamljena u tvrdnji kako život na zemlji nije nastao veoma polaganim razvojem i evolucijom, nego jednim potezom nekog nadnaravnog bića. Čitav niz američkih saveznih država, uključujući Texas, Tennessee, Kansas i Pennsylvania, imaju problema s nastavom evolucije, a sumnje se čuju i u nekim državama Europe kao što su Srbija, Poljska ili Nizozemska. 2017. je taj nauk Turska potpuno izbacila iz nastave, njega nema niti u Saudijskoj Arabiji, Omanu, Alžiru i Maroku, a razmjerno „velikodušni" su odgovorni za školstvo u Egiptu i Tunisu gdje se o evoluciji smije govoriti kao o „nedokazanoj hipotezi".