Pelé: odlazak nogometne legende

"Ti si bio genij koji je očarao svijet. Čarobnjak s loptom na nozi. Prava legenda.” To su bile riječi koje je Pelé sročio u pismu kojim se oprostio od Maradone, nakon što je Argentinac preminuo u studenom 2020. Slične riječi bi za oproštaj od Peléa, svog nekadašnjeg prijatelja i rivala vjerojatno izabrao i Maradona.

Njih dvojica su svojim stilom igre ostavili dubok pečat u svijetu nogometa. Argentinac Maradona kao graditelj igre. Brazilac Pelé kao napadač. Njih dvojica su ostavili dubok trag u nogometu 20. stoljeća, u svojim domovinama su bili narodni heroji, oduševljavali su nogometne fanove diljem svijeta svojom tehnikom, svojim golovima. Pelé, koji je bio 20 godina stariji od Maradone, je bio prva superzvijezda nogometa. Brazilac je još uvijek jedini nogometaš koji je tri puta osvajao titulu prvaka svijeta. On ne samo da je bio izabran za najboljeg nogometaša svijeta – Pelé je bio proglašen za sportaša 20. stoljeća.

Pelé u prijateljskoj utakmici FC Santosa protiv Fortune iz Düsseldorfa (1959.)

"Pelé je besmrtan, Edson se ne boji starenja, ne boji se ni umiranja", rekao je Pelé u jednom intervjuu, pritom je dobro znao razlikovati između nogometne ikone koja se zvala Pelé – i čovjeka koji je nosio ime Edson Arantes do Nascimento.

To je ime dobio 23. 10. 1940., u čast američkog izumitelja Thomasa Alve Edisona. Nejasno je kako je dobio nadimak. Najčešća verzija koju se moglo čuti je bila priča da je on kao mali dečko bio obožavatelj golmana ekipe u kojoj je igrao njegov otac. Vratar se zvao "Bilé". Mali Edson je navodno govorio kako i on želi igrati kao "Pilé". I tako je valjda s vremenom dobio ime "Pelé", zbog kojeg se na početku znao i naljutiti.

Međunarodni proboj

I nije prošlo puno vremena prije nego što je najprije Brazil, a onda i ostatak svijeta uočio talentiranog mladića. Sa samo 15 godina Pelé je 1956. potpisao ugovor s FC Santosom, a u susretu u kojem je debitirao u prvoj ligi postigao je i svoj prvi gol. Uslijedio je poziv u izabranu vrstu Brazila. Sa samo 16 godina i 257 dana on je debitirao za reprezentaciju u susretu protiv Argentine (1:2). Jedini gol za Seleção postigao je, pogađate, upravo on.

Pelé je bio član brazilske ekipe koja je godinu dana kasnije otputovala na Svjetsko prvenstvo u Švedskoj, ali je na početku turnira sjedio samo na klupi za rezervne igrače. A kad je konačno zaigrao, samo 171 centimetar visoki Pelé je u četiri nastupa šest puta zatresao protivničku mrežu i tako dao značajan doprinos osvajanju titule prvaka svijeta – prve titule za Brazil, zemlju čiji žitelji doslovno luduju za nogometom. Pogotovo u finalu protiv domaćina Pelé je svojim akrobacijama oduševljavao publiku – bio je to njegov međunarodni proboj.

Pelé nakon finalne utakmice na Svjetskom prvenstvu 1970. (i pobjede protiv Italije)

U njegovoj domovini Peléa su već tada obožavali kao vjerojatno nikoga drugog. Brazilska vlada ga je proglasila „nacionalnom svetinjom", tada je imao jedva 20 godina – i zabranila da ga klub proda u inozemstvo. Na putovanjima kroz druge zemlje mladi Pelé je priman kao da je državni predsjednik. Na Svjetskom prvenstvu u Čileu 1962. uslijedio je veliki udarac za njega. Brazil je doduše obranio titulu prvaka svijeta, ali Pelé gotovo da nije zaigrao. On se naime ozlijedio već u prvoj fazi natjecanja. Četiri godine kasnije u Engleskoj je branitelj titule iznenađujuće ispao već u grupnoj fazi. Ali je zato Pelé 1970. u Meksiku svoju momčad odveo na sami vrh – on je bio mozak momčadi.

Godinu dana kasnije Pelé je upisao 92. a time i posljednji nastup za Brazil. Pred 180.000 gledatelja on se od reprezentacije oprostio na stadionu Maracana. U dresu Brazila je postigao ukupno 77 golova. Mnogima se činilo da se prerano oprašta od izabrane vrste - Pelé je tada imao samo 30 godina.

Zašto se povukao?

O razlogu povlačenja iz reprezentacije se spekulira i danas – je li se radilo o žestokom sukobu s tadašnjim predsjednikom Brazilskog nogometnog saveza, Joaom Havelangeom? Pelé je kasnije rekao da se radilo o političkom argumentu: on, kako je rekao, nije htio podržati tadašnju vojnu diktaturu. Je li on doista bio protivnik diktature? Ili je njegovao prilično dobre kontakte s tadašnjim ministrima? To je još jedna zagonetka iz Peléovog životopisa.

U brazilskoj ligi je Pelé nastavio svoju karijeru. Koliko je on utakmica doista odigrao i koliko je golova postigao za FC Santos, to se danas ne može sa sigurnošću rekonstruirati. Službeni podaci govore o 1088 pogodaka u 1114 nastupa. Kao njegov 1000. gol u statistike je bio upisan zgoditak koji je s bijele točke postigao u susretu protiv Vasco da Game. Cijeli Brazil je proslavio taj dan (19.11.1969.), navodno su zazvonila i crkvena zvona. No, kasnija istraživanja su pokazala da je njegov gol Vasco da Gami bio vjerojatno Peléov zgoditak broj 1002.

Financijski problemi

Pelé i Beckenbauer u dresu Cosmosa

1974. je okončao nogometnu karijeru. Ali kako se pokazalo, ne definitivno. Naime, samo godinu dana kasnije je iznenađujuće potpisao ugovor s Cosmosom iz New Yorka, koji je nastupao u tada slabo poznatoj North American Soccer League. Razlog? Jedan prijatelj je pronevjerio Peléovu kompletnu imovinu. I on je u tri godine u SAD-u zaradio 4,5 milijuna dolara, to je bio rekordan ugovor u tadašnjem nogometu. "Pelé je najbolji igrač svih vremena", rekao je kasnije njegov tadašnji momčadski kolega iz Cosmosa, Nijemac Franz Beckenbauer:

"On je dominirao nogometom preko 20 godina. Svi drugi igrači, poput Maradone, Cruyffa ili Platinija dolaze nakon njega. Nema nikoga koga bi se moglo usporediti s Peléom." 1977. se Pelé konačno oprostio od nogometnih terena.

Prvi tamnoputi ministar

Već tijekom godina provedenih u New Yorku, Pelé je postavio temelje uspješne karijere poslovnog čovjeka. Uspostavio je važne kontakte, osnovao firmu za sportski marketing. Pelé, koji je bio na glasu kao skroman i religiozan čovjek, je kupio jednu radio-postaju (Radio Club de Santos) i jednu firmu za filmsku produkciju. Očijukao je s preuzimanjem neke političke funkcije, jednom je čak bio najavio da će utemeljiti lijevo orijentiranu stranku. Politička karijera je konkretizirana tek 1994. – kada je postao prvi tamnoputi ministar u vladi. Pelé je instaliran na dužnost izvanrednog ministra zaduženog za sport. Pokušao je iskorijeniti korupciju u brazilskom nogometu. Ali je ipak puno uspješniji bio u promicanju masovnog sporta, odnosno dječjih i omladinskih sportskih projekata. Nakon četiri godine se povukao iz politike.

Pelé je dva puta vjenčan, ima sedmero djece. On je obnašao dužnost sportskog veleposlanika svoje zemlje, za UN i UNICEF. "Svako dijete svijeta u nogometu želi biti poput Peléa – zato ja imam odgovornost da im pokažem kako se postaje dobar nogometaš, ali i kako se postaje dobar čovjek", rekao je on jednom zgodom.

Zdravstveni problemi

Pelé (snimljeno 6.9.2021.)

U svojim poznim godinama Pelé je imao puno zdravstvenih problema. Nakon operacije kuka (2012.) je bilo komplikacija, uklonjen mu je bubrežni kamenac, a 2021. i tumor na debelom crijevu. Pelé gotovo da i nije više nastupao u javnosti. "Morate si zamisliti ovu situaciju: on je bio kralj i oduvijek jedna impresivna osoba, a sad više ne može normalno hodati", to je javnosti u veljači 2020. otkrio njegov sin Edson. "I zato se jako povukao, srami se zbog toga." Osim toga je otkrio da njegov otac pati od depresije, što je Pelé kratko nakon toga odlučno demantirao.

"Jednoga dana ćemo, nadam se, zajedno igrati nogomet na nebu", poručio je Pelé preko Twittera na dan kada je preminuo Maradona. I sad njih dvojica, dva velemajstora driblinga, zajedno igraju u sasvim nekim drugim sferama. A to je zapravo oduvijek bilo tako…

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu