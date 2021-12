Paracetamol utječe na psihu pacijenta

Većinu sredstava protiv bolova poput ibuprofena, aspirina ili paracetamola se u Njemačkoj može dobiti bez recepta. Paracetamol od 500 mg i više se može dobiti samo uz recept. No preporučena dnevna doza od 4000 mg se može lako doseći i uzimanjem veće količine manje doziranih tableta za koje nije potreban recept.

Ugrožena jetra

No mnogi koji na vlastitu ruku konzumiraju visoke doze paracetamola nisu svjesni mogućih popratnih pojava i posljedica. U mnogim domovima paracetamol se može pronaći u kućnim ljekarnama. Ovaj lijek osim protiv bolova djeluje i kod sniženja temperature i zato ga se često daje djeci.

No paracetamol ni u kom slučaju nije bezopasan, kako kaže Gerhard Müller-Schwefe iz Centra za palijativnu medicinu Göppingen. „Paracetamol može oštetiti jetru što je posebice opasno kod djece kod koje je lako prekoračiti dopuštenu dnevnu dozu“, kaže ovaj liječnik. On kaže da prekomjerna doza može vrlo brzo dovesti i do zatajenja jetre. „Jetra je pogođena jer štetne tvari ne mogu biti izbačene iz organizama što izaziva imunološku reakciju. To vodi ka upali jetre i što više stanica u jetri biva uništeno kroz ovaj proces to je stanje dramatičnije“, kaže Müller-Schwefe.

Mnogi, nakon što prva tableta paracetamola ne pokaže djelovanje uzmu još jednu, pa još jednu nadajući se da će veće količina pomoći. I tu brzo može doći do opterećenja i zatajenja jetre.

Kad vam "puca" glava, mnogi niti ne razmisle prije nego što uzmu paracetamol.

Opasnost od ovisnosti

Paracetamol može s vremenom stvoriti i ovisnost. „Dugo vremena nije bilo poznato da paracetamol djeluje u središnjem živčanom sustavu, dakle mozgu i leđnoj moždini gdje lijek utječe na sustav koji je odgovoran za kontrolu bolova", kaže Müller-Schwefe.

Pritom naš organizam raspolaže različitim vlastitim sredstvima protiv bolova. Jedan od njih je i endorfin, u određenoj mjeri sličan morfiju kojeg tijelo samo proizvodi i koje u kriznim trenucima može potisnuti bol. Paracetamol djeluje tako da "blokira" receptore za bol pa tako i smanjuje osjećaj boli.

Pritom međutim dolazi do popratnih pojava koje mnogi isprva niti ne primjećuju. „Smanjuje se sposobnost promjene raspoloženja. To znači da pogođeni reagira ni pozitivno niti negativno na situacije", kaže Müller-Schwefe i dodaje: „Pogođeni su emotivno potpuno izolirani". No i neke druge osobine se mijenjaju: povećava se spremnost na rizik, na brže donošenje odluka.

To ima evolutivne korijene: „Kada vam je život u opasnosti i morate bježati, snažni bolovi vas u tomu mogu spriječiti. I u takvim situacijama nemate vremena promišljati trebate li lijevo ili desno, nego trebate brzo donositi odluke", kaže ovaj liječnik specijaliziran za pitanje bolova

Studije na temu paracetamola

Kako bi produbili saznanja o nepoznatom djelovanju paracetamola, proteklih godina su provedene mnogobrojne studije, jedna od njih 2020. na Državnom sveučilištu Ohio koja je također došla do zaključka da paracetamol može djelovati na ljudsku svijest i mijenjati karakterne crte.

Grubo rečeno, ovi analgetici remete "transport" informacija od jedne živčane stanice na drugu i onda sve do našeg mozga. Tako se smanjuje osjećaj boli - ali ne samo to.

Grupa sudionika studije koja je redovito konzumirala paracetamol se ponašala mnogo rizičnije i hrabrije ali istodobno i s mnogo manje empatije uz bezosjećajne i grube reakcije na račun drugih.

„Ima ljudi koji paracetamol ne uzimaju samo protiv bolova nego kako bi se izolirali, kako bi izbjegli emotivne stresove, kako pozitivne tako i negativne. To nekima može biti i motivacija za redovno uzimanje ovog lijeka", kaže Müller-Schwefe.

Postoje alternative sredstvima protiv bolova

Ovaj iskusni terapeut specijaliziran za smanjenje boli kod teških pacijenata smatra kako postoji i dovoljno alternativnih načina kako suzbiti neke bolove. Glavobolje se tako mogu često otkloniti ciljanim treningom koncentracije. Ovim treningom pacijent može doći do odgovora na pitanje zbog čega uopće ima glavobolju i tako se uspješnije boriti protiv bolova.

„Samo tako uzeti neko sredstvo protiv bolova ili čak preventivno, prije sporta, je potpuna besmislica", zaključuje liječnik Müller-Schwefe.

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu