"Ovo nije Hrvatska koja može biti favorit"

Hrvatska je i za njemačke sportske komentatore na ovom Europskom prvenstvu bila mogući „strah i trepet“ prvenstva, kako je naslov analize emisije Sportschau postaje ARD. No već u susretu sa Španjolskom i pogotovo u drugom poluvremenu kod već postignutih tri zgoditaka Španjolaca, komentator primjećuje kako kod Hrvata „nestaje vjera“ da bi poraz mogli učiniti nešto podnošljivijim, nego se „bez većih događaja“ susret vuče prema kraju.

I kod ovog susreta sa Albanijom se poštovanje prema Hrvatima kod njemačkih komentatora brzo rastopilo i pretvorilo u divljenje za momčad Albanije. Ne samo zbog brzog – iako ne rekordno brzog zgoditka Albanaca kao što je bilo protiv Italije, veoma dugom loptom nego i zato što je Hrvatska uvjerljivo duže držala loptu, ali tek u 20. minuti prvi puta uopće i barem teoretski ugrozila albanski gol. „Ali nadogradnja igre ostaje veoma nevješta, Modrić uopće nije u igri, niti Brozović i Kovačić ne uopće uspijevaju omogućiti napadače“, piše live-blog Sportschaua u 21. minuti igre. „Kramarić je na primjer do sad potpuno nevidljiv, a i Petković i Majer su kolektivno potonuli“.

Nakon još jedne prilike Albanaca u 30 minuti, njemački komentator primjećuje: „Hrvatska tetura na ponoru, to se mora sasvim jasno utvrditi. Da je ovdje sad bilo 0:2, to bi već bio kraj i prije kraja“. Jer „tu se uopće ne vidi nekakva ideja igre, a i to formiranje napada kao u usporenoj snimci predstavlja baš nikakav učinak iznenađenja. Albanija doista nema nikakvih poteškoća sve to obraniti i krenuti u protunapad“, misli njemački komentator.

Već u prvom poluvremenu je Albanija mogla učiniti mnogo veću štetu momčadi Hrvatske Foto: Ebrahim Noroozi/AP/picture alliance

„Dalić se mora prije svega pobrinuti za više tempa, za više aktivnosti naprijed. 99-godišnji trojac s Modrićem, Brozovićem i Kovačićem danas stoje previše za totalno usporenje“, komentar je na kraju prvog poluvremena. „Albanija vodi potpuno zasluženo, to je osvježavajuća i inspirativna predstava navodnog outsidera – koji to odavno više nije. Prepuštaju usporenim Hrvatima uglavnom sredinu terena, imaju samo 35,5% loptu, ali njihove pretvorbe oduzimaju dah. Tu je stvarno već moglo biti 3:0, Manaj i Asani su imali golemu priliku tu još prije pauze učiniti sve jasnim.“

Drugo poluvrijeme

Već i zamjenama njemački komentator primjećuje kako je Dalić poslao u borbu sve što ima i da se to brzo moglo vidjeti: „Hrvati u napadu sad imaju znatno više ljudi u igri, time je i opasnost znatno veća“, komentar je u 55. minuti. S druge strane, „previše je pasivno što Albanci čine, takva razdoblja su više puta imali i protiv Italije. Moraju više doći u dvoboje i ovako im stvar neće biti lakša.“

Izjednačavajući zgoditak Kramarića u 74. minuti popraćen je komentarom: „Upravo Kramarić koji je igrao jednu nesretnu loptu za drugom. Ali to pokazuje veličinu kako je sve to zanemario i ostao u borbi“. A onda i borba pred golom Albanaca gdje je ispalo da je Klaus Gjasula dao autogol u 76. minuti: „Kakva noćna mora za nastup nogometaša Darmstadta. On sa svojih 34 godine slavi svoj prvi nastup na EP, a onda pogađa vlastiti gol.“

Gjasula je dobro poznat njemačkoj nogometnoj publici kao igrač Darmstadta - ovdje u utakmici protiv Bremena Foto: Marc Schueler/IMAGO

Drama u produžetku

No upravo je Gjasula u produžetku igre onda dao i izjednačavajući gol: „To ne može biti istina! Baš Gjasula! Nevjerojatno“, piše komentator Sportschaua i zaključuje: „Kakva je to bila predstava, dramatična igra je dovela do zasluženog rezultata“, misli novinar postaje ARD. Bodovi su pravedno podijeljeni, ali to mnogo ne pomaže niti jednoj momčadi – makar i Hrvatska i Albanija još imaju šansu doći u osminu finala. Hrvatska je bila jasno bolja i u dvobojima (59%) i u posjedu lopte (63%), a na kraju je i bilo 21:14 udaraca prema golu. Usprkos tome je Albanija sa odličnom igrom u prvom poluvremenu i velikom borbom nakon zaostatka od 1:2 potpuno zasluženo izvojevala izjednačenje. Sve u svemu je to bila još jedna izuzetno zanimljiva utakmica na ovom EP koji i dalje želi prikazati spektakl i strast na terenu“, mišljenja je komentator Sportschaua postaje ARD koji sažetak naziva „Albanija se izborila za jedan bod protiv Hrvatske“.

Sličnog mišljenja su i drugi njemački mediji: „Albansko izjednačenje u produžetku: Gjasula je šokirao Hrvatsku“, piše portal lista Kicker. „Kramarić se pobrinuo za preokret, ali ipak je Gjasula imao zadnju riječ“, misli novinar ovog nogometnog časopisa. „Albanija se brzo nagradila za hrabri nastup protiv Hrvatske koja je dugo bila ispod onoga što se od nje očekivalo. Tek tijekom drugog poluvremena su Hrvati preuzeli igru dvostrukim udarcem, ali zahvaljujući Klausu Gjasulu je na kraju ispalo izjednačenje.“ I ovaj novinar zaključuje: „Albanci su bili momčad bolje usmjerena prema cilju i u prvom poluvremenu su imali još prilika povećati rezultat. Više puta je hrvatski čuvar gola Livaković spriječio nešto gore, dok su njegovi igrači naprijed usprkos dužim razdobljima na lopti jedva uopće ugrožavali albanski gol.“

Barem teoretski, niti za Hrvatsku, niti za Albaniju nije sve izgubljeno - ako Hrvatska uvjerljivo pobjedi Italiju, a Albanija isto tako Španjolsku. No kad je riječ o Daliću i momčadi Hrvatske, do sad njemačke novinare nisu uvjerili da im je mjesto u završnici. Foto: Odd Andersen/AFP/Getty Images

"Hrvatska starija gospoda"

Novinar nogometnog časopisa 11 Freunde pak svoj komentar naslovljava „Best-Klaus-Scenarij“ i piše: „Hrvatska skupina starije gospode je morala nakon nastupne propasti protiv Španjolske isporučiti rezultat. Ali i albanski dvostruki orao je želio sam pobrati prve bodove: starija gospoda protiv ptice-grabljivice – što zvuči kao film Alfreda Hitchcocka je tek nogometna utakmica skupine B“, komentira novinar 11 Freunde.

I novinari portala Der Spiegel ne vide u igri Hrvata nešto vrijedno pažnje: „Prvo autogol, onda izjednačenje – Gjasula je spasio Albaniju“ naslov je teksta u kojem se sažima: „Najprije je favorizirana Hrvatska razočarala. Usprkos boljem nadzoru igre je brzo došla u zaostatak. Kad su Albanci po prvi puta imali loptu u protivničkom dijelu terena, Jasir Asani je sa desnog krila mogao nesmetano pucati gdje je Laci završio napad golom. Hrvatska je doduše više imala loptu, ali je igrala tromo i bezopasno, čak i superzvijezda Luka Modrić se jedva vidio. Albanci su nasuprot tome gubitak lopte Hrvata koristili za opasne protunapade: u 31. minuti je Kristijan Asllani zapravo trebao povećati razliku na 2:0, ali je pokušaj zaustavio hrvatski golman Livaković.“

I tabloid Bild je mišljenja kako je jedan bod potpuno zaslužen za Albance – i jedva što su mogli osvojiti Hrvati s takvom igrom: „Suludi završetak susreta je okončao s 2:2 neriješeno između Hrvatske i Albanije. Nakon promjene stranica su Hrvati povećali udarce, sve češće su dolazili do hitaca prema golu. Dvostrukim udarcem je Dalićev Elf njihovu premoć pretvorio u golove i četvrt sata pred kraj utakmice preokrenuo rezultat. Ali onda su „Vatreni“ propustili neke dobre prilike i tako su od inače bezopasnih Albanaca u produžetku ipak još bili kažnjeni. Igrač Darmstadta, Gjasula – prije toga još nesretni uzročnik autogola je nakon lijepog poteza ipak još postigao izjednačenje. Tako obje momčadi nakon ovog žestokog susreta trebaju još pobjedu kako bi se još ipak mogli nadati doći u osminu finala“, piše Bild Zeitung.

Priredio: A. Šubić