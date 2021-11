Otok vježba energetsku budućnost

I policajci, baš kao i lučka kapetanija i tamošnja služba zračnog prometa su dobili nova službena vozila: električne automobile Volkswagena ID.4. "Dobro voze", zadovoljan je otočki policajac, makar ima malo problema. Ne zbog dometa takvog automobila. Jer domet do sljedećeg punjenja je oko 400 kilometara, a čitava Astipaleja nije velika niti 100 četvornih kilometara, nego jer su im auti - preveliki. Ukupno ima samo četrdesetak kilometara ceste, ali otočke prometnice su prilično uske: kad se susretnu dva takva vozila, onda tu treba biti dobar vozač.

Kao što je to na otocima: ceste baš nisu osobito široke...

Astipaleja je tako "najambiciozniji klimatski neutralan projekt u čitavom svijetu", kako se čuje u njemačkom koncernu Volkswagen koji s vladom Grčke sudjeluje u ovom "laboratoriju budućnosti za Europu bez ugljičnog dioksida". To su riječi direktora uprave VW Herberta Diessa. I njemački koncern i Grčka tu imaju svoje računice: Volkswagen želi prestati biti "crna ovca" zbog skandala s falsificiranjem ispušnih vrijednosti njegovih dizelaša, a Grčka želi postati vodeća nacija u klimatskoj neutralnosti. Premijer Mitsotakis je nedavno najavio kako će još ranije prestati s korištenjem ugljena - 2025., a ne tek 2028. godine. Na Astipaleji će se pokazati kako doista može baš sve biti ekološki.

Slikovit otočić u Egejskom moru želi postati predvodnik u klimatskoj neutralnosti

"Odmah bi kupili!"

Otočić se čini idealan: nekog vjetra ima skoro uvijek, sunca ima možda čak i previše. S druge strane, čitav otok broji tek 1.300 stanovnika, a ukupno ima petstotinjak automobila - i barem tisuću mopeda i motocikla. Pregovori oko početka ovog projekta između gradonačelnika, grčke vlade i Volkswagena su se otegli zbog pandemije, ali od ove jeseni se krenulo punom parom.

Ipak, u glavnom mjestu otoka Hori nije bila prevelika gužva na zajedničkoj promociji projekta otočke uprave i koncerna Volkswagena ovog lijepog dana kasne jeseni. Manifestacija je trajala gotovo tri sata, a više zanimanja su pobudila izložena vozila nego ono što je rečeno - i o vjetroparku i o solarnoj elektrani koji će podmirivati cijelu potrebu za električnom energijom. Naime, mnogi grčki otoci danas ovise o dalekovodu koji energiju dovodi s kopna. Otočani smiju sjesti u eklektična vozila, službenici Volkswagena im objašnjavaju sve ekrane i gumbiće, a neki su se i malo provozali.

Nije došlo mnogo otočana na prezentaciju, ali svi imaju svoje mišljenje...

"Vozi odlično! I tako mirno!" Jedan bračni par je oduševljen i svakako je zainteresiran za kupnju. Tu je i dobra cijena: Grčka i inače potiče kupnju električnih vozila, ali za ove otočane je poticaj udvostručen na 12.000 eura. VW preko svoje banke nudi i povoljne kredite tako da se ta vozila budućnosti čine nadomak ruke. Ovaj bračni par muči jedino to što su oni zapravo stanovnici Atene - tako da ta posebna ponuda za njih ne vrijedi.

"Ma slušajte, sve je to lijepo, ali..."

Makis Printzios jest "pravi" otočanin i drži kafić u luci. "Naravno, elektromobilnost je budućnost, ali ja imam auto i on je još dobar." Zašto da ga sad baca na otpad - čak i uz državnu premiju za uništavanje? I drugi otočani u njegovom kafiću imaju svoje mišljenje, čak i ako nisu bili na predstavljanju projekta.

Jest, to s električnim vozilima je jako lijepo, ali nije njihova najveća muka. Vlasnica susjedne taverne dodaje: zašto se konačno ne učini nešto s otočkom kanalizacijom? To ponekad smrdi do neba! A i na čitavom otoku, primjerice, uopće nema dječjeg liječnika. To je veća briga nego električni automobil. Uostalom, kao i na mnogim drugim grčkim otocima, i tu je veći problem opskrba pitkom vodom nego električna energija.

Postaje za punjenje bi trebale biti posvuda

Još jedan otočanin dodaje: jest, i on ima auto, ali mu ionako uglavnom stoji - kamo će na ovom otočiću? I zašto bi sad kupovao novi, pa makar i električni? Jednoj poduzetnici pak nije jasno, hoće li uopće s tim otočkim autom smjeti na kopno? Jer inače će morati imati dva auta, jedan za otok, jedan za Atenu gdje često odlazi.

Ljudi će vidjeti da je to bolje

A i ta ekologija: hoće li će sad posvuda na otoku podići vjetroelektrane koje će unakaziti izgled otoka? I hoće li u neko doba jednostavno biti zabranjeno imati "obična" vozila?

Istina: nekim turustima će možda baš to biti razlog za dolazak na Astipaleju

Otočka uprava objašnjava kako ne želi nekakve prisile, nego joj je doista cilj unaprijediti javni prijevoz kako bi jednog dana ljudi mogli i bez vlastitog automobila. Od ove godine su uz dva stara otočka autobusa u ponudi i električni Shuttle-kombiji. A tu je još jedan argument: svi pričaju o klimi i ekologiji, pa je ovaj projekt prilika za Astipaleju da privuće turiste kojima bi to mogao biti razlog za dolazak baš ovdje, u "laboratorij klimatski neutralne budućnosti".

Otok trenutno definitivno nije primjer održivosti: koristi se i generator na dizel.

Zaposlenik na otočkoj benzinskoj postaji Kostas Vergoulis sliježe ramenima. Jest, čuo je da su ove godine otočki rent-a-carovi ponudili i 15 električnih automobila za najam, a zna za jedan bračni par iz Francuske koji za to nisu bili čuli, pa su žalili što nisu uzeli električno umjesto običnog vozila. Ali on se ne boji za svoj posao na benzinskoj postaji: ništa se u Grčkoj ne završi za pet godina osim posao za kojeg bi trebalo najviše pet mjeseci. Uvjeren je: on će prodavati benzin tko zna još koliko dugo.

Od malog se počinje...

To su vidjeli i predstavnici Volkswagena: neće im biti lako zamijeniti svih petstotinjak otočkih automobila, ali gotovo tisuću otočkih mopeda i motocikala su svima dojadili. A zna se kako oni izgledaju na otocima: malo koji je čitav i tehnički potpuno ispravan, buče i dime posvuda jer su i glavno sredstvo prijevoza u uskim kalama otočića.

Auto još možda ne, ali skuter...

Električni skuter, kad se zbroje sve potpore i pomoći, bi mještane koštao negdje oko 3.000 eura - toliko košta i novi benzinski. U budućnost se uvijek kreće od malog pa prema velikom: ne samo od male Astipaleje do čitave Europe, nego možda i najprije na samo dva kotača, pa onda jednog dana i na sva četiri.

I gradonačelnik Astipaleje već vozi električni skuter - na otoku koji ne zna za snijeg i zimu je to u pravilu kao prijevozno sredstvo sasvim dovoljno.