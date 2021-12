Osuda zatvaranja novinara u Hong Kongu

Njemačko ministarstvo vanjskih poslova osudilo je uhićenje zaposlenih u prodemokratskom online-magazinu Stand Newsu Hong Kongu. „S naše točke gledišta, ti događaji iznova pokazuju da postoji konstantna erozija pluralizma, slobode izražavanja i slobode medija u Hong Kongu – posebno od kada je stupio na snagu Zakon o nacionalnoj sigurnosti", rekla je glasnogovornica Ministarstva.

Ministarstvo vanjskih poslova također konstatira da se Zakon o sigurnosti i druge odredbe „primjenjuju nasumično i selektivno“, a protiv kritičnih glasova. „Po našem mišljenu, vrlo je jasno da se kritičko novinarstvo ne smije stavljati pod generalnu sumnju", rekla je nadalje glasnogovornica Ministarstva i dodala da je ovo što se dogodilo „još jedan težak udarac" Hong Kongu.

I SAD osuđuje udarac protiv Stand Newsa

Američki državni tajnik Antony Blinken pozvao je vlasti Hong Konga i vlasti kontinentalne Kine da „prestanu ciljati na slobodne i neovisne medije u Hong Kongu i odmah oslobode nepravedno pritvorene i optužene novinare i medijske zaposlenike".

Kina i lokalne vlasti potkopavaju „kredibilitet i opstanak" otočne metropole time što guše neovisne medije, rekao je Blinken i naglasio: „Samouvjerena vlada koja se ne plaši istine pozdravlja slobodne medije. Novinarstvo nije poticanje na mržnju."

Antony Blinken oštro je kritizirao uhićenja novinara

Što se dogodilo?

Nakon pretresa u redakciji i privatnim stanovima, kao i nekoliko uhićenja, ljudi koji vode Stand News su u srijedu (29.12.) najavili prinudno zatvaranje tog medijskog portala. Prema navodima policije, uhićeno je ukupno sedam osoba zbog „zavjere radi objavljivanja buntovničke publikacije“. Dvojica uhapšenih su u međuvremenu službeno optuženi. Pravna osnova za to datira još od vremena kada je Hong Kong bio britanska kolonija.

Šef policije nacionalne sigurnosti Steve Li optužio je novinare da objavljuju članke i postove na blogu koji potiču mržnju prema vladi Hong Konga. Premijerka Hong Konga Carrie Lam, koja je odana Pekingu, u službenoj izjavi je ocijenila da postupci vlasti nemaju „nikakve veze s takozvanim gušenjem slobode medija".

Portal Stand News osnovan je 2014. kao neprofitni online-medij. Međunarodno poznat postao je 2019. kada je direktno prenosio brutalni napad maskiranih nasilnika na prodemokratske demonstrante na postaji metroa. Portal je bio najvažniji preostali medij u Hong Kongu, koji se zalagao za slobodu i demokratske vrijednosti.

Vlasnik lista Apple Daily i demokratski aktivist Jimmy Lai već duže vrijeme je u zatvoru

Zakon o sigurnosti

U lipnju je također prodemokratski list Apple Daily morao prestati izlaziti nakon što je njegova imovina zamrznuta, a čelnici unićeni. 74-godišnji vlasnik i demokratski aktivist Jimmy Lai već duže vrijeme je u zatvoru.

Osnova oštrog obračuna s kritičarima je tzv. Zakon o sigurnosti koji je stupio na snagu 2020. On vlastima omogućava poduzimanje drakonskih mjera protiv svake aktivnosti za koju vjeruju da ugrožava nacionalnu sigurnost Kine. Tokom 2019. u Hong Kongu je mjesecima bilo masovnih prosvjeda protiv rastućeg utjecaja Pekinga. Brojni lideri tamošnje oporbe otada su uhićeni ili su otišli u egzil.

Hong Kong je grad s više od sedam milijuna stanovnika na južnoj obali Kine, a do 1997. bio je britanska kolonija. Nakon toga, suverenitet je prešao na Narodnu Republiku Kinu. Autonomni status mu, doduše, omogućava da ima svoje zakone, ali vlada u Pekingu često se miješa u unutarnju politiku. To uvijek iznova dovodi do prosvjeda.

jj/se (afp, rtr)

Pratite nas i na Facebooku, preko Twittera, na Youtubeu, kao i na Instagramu