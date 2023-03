Osuđen napad na LGBT aktiviste i novinare u Banja Luci

Nakon što je policija zabranila najavljeno okupljanje aktivista i članova organizacijskog odbora „Bh. povorke ponosa" u Banja Luci, pa i ono na kojem je u zatvorenoj prostoriji trebala biti održana projekcija filma, grupa od 30-tak nasilnika je napala 15 aktivista LGBT. Transparency International BiH ustupio im je prostorije, a nakon što su stigli, policija ih je odmah posjetila.

„Rekli su nam da nismo sigurni ovdje i da moramo odmah napustiti grad. Da nas oni ne mogu zaštititi“, priča jedna od aktivistica, opisujući scene koje su uslijedile. „Pet minuta nakon njihovog odlaska, ugledali smo grupu od 30-ak ljudi s maskama koji su išli prema nama i počeli smo bježati. Uspjela sam pobjeći, ali neki nisu bili te sreće."

Susjedi odbili zaštitu

Sve u nekoliko minuta

Te sreće nije bilo dvoje novinara koji su se našli na licu mjesta kako bi ispratili cijeli slučaj do kraja, s obzirom na raniju najavu zabrana i napada u javnosti koje se u kontinuitetu ispoljava posljednjih nekoliko dana. Vanja Stokić iz portala E-trafika i Ajdin Kamber, dopisnik DW-a, kažu da se sve dogodilo munjevitom brzinom, uvjereni u to da se sve, kako kažu, odvijalo u suradnji s policijom.

„Nakon upozorenja policije, oni nisu više bili tu i sve mi je odmah bilo sumnjivo. Mislio sam da napravim krug da vidim da li ima nekih aktivnosti u okolini i nisam ni završio misao do kraja, vidio sam grupu od tridesetak maskiranih ljudi koji su djelovali vrlo organizirano i na jedan su povik krenuli", kaže Kamber koji je nakon toga primio i prvi udarac.

„Prišao je jedan, udario me bocom u glavu, napravio sam par koraka, nakon čega me drugi udario šakom u glavu. Uspio sam se izvući nekako. Sve to trajalo je nekoliko minuta, nakon čega su se razbježali“, kaže Kamber koji je s kolegicom Vanjom Stokić nakon toga prevezen u Klinički centar gdje im je ukazana medicinska pomoć.

„Kada su krenuli prema nama, ja sam se ubacila u grupu ljudi, susjeda koji su stajali, misleći da će me zaštititi. Međutim, oni su počeli govoriti: ‚ti si njihova' i da zovu i pokazuju, evo, ona je njihova", priča Stokić koja kaže da kaže nakon ovog napada nema ni najmanje vjere u policiju.

„Onda me je jedan od napadača uhvatio i bacio natrag u ovo dvorište iz kojeg su nas istjerali. Nakon toga smo otišli u ulicu pored, gdje je bilo parkiran policijski automobil. Rekli smo im da tuku ljude, no oni ništa nisu učinili“, priča Stokić, nakon čega su telefonom pozvali policiju.

Višesatno saslušanje

Svih 15 aktivista i novinari prebačeni su u policijsku stanicu u Banja Luci, gdje je trajalo višesatno ispitivanje gdje su aktivisti i novinari nastupili kao oštećeni. Iz policije je odmah nakon incidenta priopćeno da je prijavljeno narušavanje javnog reda i mira ispred prostorija nevladine organizacije, tako što je „više nepoznatih osoba fizički i verbalno napalo grupu građana koja se samoinicijativno okupila ispred navedenih prostorija".

„Jednoj osobi je ukazana liječnička pomoć u Službi hitne medicinske pomoći Banja Luci zbog tjelesnih ozljeda, dok su ostali okupljeni građani uz pratnju policijskih službenika pristupili u prostorije Policijske uprave Banja Luka zbog osobne sigurnosti i saslušanja u svojstvu oštećenih osoba", navode iz policije, uz dodatak da poduzimaju „sve mjere i radnje u cilju rasvjetljavanja krivičnog djela nasilničko ponašanje i otkrivanje izvršitelja".

Događaj koji je trebao biti održan u organizaciji ovog neformalnog kolektiva koji okuplja aktiviste iz cijele Bosne i Hercegovine, nekoliko sati ranije zabranila je banjalučka policija. Tome je prethodila i izjava prvog čovjeka grada, gradonačelnika Draška Stanivukovića, koji je stava da ne treba „narušavati tradicionalne vrijednosti".

Policijska uprava Banja Luka

Policija (ne)može osigurati sigurnost

„Težimo patrijarhalnim, tradicionalnim, obiteljskim odnosima i znamo što je naša vjera i identitet našeg naroda. U redu, to neko radi tamo u Sarajevu i neka radi. Ovdje niti je tko pitao za bilo koji gradski prostor, trg ili tako nešto. Ne bismo dopustili tako nešto“, rekao je Stanivuković.

„Ja sam protiv toga i bilo kakve manifestacije. Očekujem da će organi Republike Srpske onemogućiti bilo kakvo održavanje u otvorenim i zatvorenim prostorima", rekao je i predsjednik RS Milorad Dodik nekoliko dana ranije povodom najave da će biti organizirano gledanje filma „Pride“. „Očekujem da će organi RS u skladu sa svojim nadležnostima onemogućiti održavanje takve manifestacije", zaključio je tada Dodik.

Siniša Vukelić iz Udruge BH novinari osudio je napad na novinare i aktiviste zaključujući kako je policija zaista uspjela učiniti ono što se u javnosti danima provlači kao glavna premisa. „Nadam se da ovo nije obrazac, od privođenja novinara preko kriminalizacije klevete i zakona o nevladinim organizacijama, pa do okupljanja građana u privatnom objektu koji može eskalirati u nešto još gore“, kaže Vukelić, pitajući se što možemo očekivati od policije „koja prizna da nije u stanju osigurati sigurnost za 15 osoba".

Međunarodna osuda

„Osuđujemo nasilni napad na aktiviste koji su se mirno okupljali u Banja Luci. Vlasti moraju identificirati i procesuirati one koji su počinili ovaj gnjusni čin", priopćeno je iz Veleposlanstva SAD-a u BiH koji su kao samo jedni u nizu međunarodnih predstavnika koji su osudili incident.

„Šokantni napadi na aktiviste civilnog društva u Banjaluci naglašavaju stvarni utjecaj govora ispunjenog mržnjom. Takvo nasilje je neprihvatljivo. Lokalne vlasti moraju ispuniti svoje obaveze, hitno istražiti i popratiti brzim djelovanjem kako bi počinitelje izveli pred lice pravde", rekao je britanski veleposlanik u BiH Julian Riley.

Delegacija Europske unije u BiH također je najoštrije osudila nasilje huligana. „Najoštrije osuđujemo nasilje u Banja Luci.Riječi imaju posljedice. Kada su aktivisti civilnog društva i novinari redovno mete verbalnih napada političara iz RS-a, to stvara klimu u kojoj mogu uslijediti fizički napadi“, navedeno je u priopćenju Delegacije EU-a u BiH.

