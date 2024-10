Ostavka Kevina Kühnerta – udarac za socijaldemokrate

Samo najuži krug je bio upućen, dok je za najveći dio socijaldemokrata ostavka Kevina Kühnerta, glavnog tajnika stranke od 2021., bila iznenađenje. Kühnert je također najavio da neće kandidirati za Bundestag na izborima 2025. U pismu članovima stranke koje je stavljeno na raspolaganje i medijima ovaj tridesetpetogodišnji političar iz Berlina obrazložio je svoj korak zdravstvenim stanjem. „Za izbornu pobjedu potreban je pun angažman cijele Socijaldemokratske stranke", a u mjesecima koji slijede potrebni su „veliki napori" da bi se „nadoknadio zaostatak koji se jednako pokazuje i u maloj podršci u anketama i u slabom samopouzdanju", piše Kühnert.

Rekao je da su očekivanja ogromna, ali da ih on ne može ispuniti. „Energija, koja je potrebna za moju dužnost i za predizbornu kampanju, nužna mi je da bih u dogledno vrijeme ozdravio. Zato snosim konsekvencije."

Stranačko vodstvo je zahvalilo kolegi Kühnertu i zaželjelo mu ozdravljenje Foto: Michael Kappeler/picture alliance/dpa

Kühnert: mjesecima pod velikim pritiskom

Kühnert nije rekao o kojoj se bolesti radi. Ali on je mjesecima bio pod političkim pritiskom. Prema anketama socijaldemokrati imaju samo 16 posto potpore birača. Na pokrajinskim izborima u Tiringiji i Saskoj socijaldemokrati su imali povijesno loše rezultate. Pribojavali su se čak neko vrijeme da neće prijeći izborni prag. Samo je u pokrajini Brandenburgu toj stranci uspjelo značajno popraviti rezultat u završnici.

Predsjedatelji Zelenih Ricarda Lang i Omid Nouripour su poslije pokrajinskih izbora u Brandenburgu podnijeli ostavke i od tada je Kühnert više puta bio suočen s pitanjem, hoće li i on preuzeti odgovornost za loše rezultate izbora. On je odgovarao da i on sebi postavlja to pitanje i da je spreman podnijeti ostavku, ako bi to pomoglo socijaldemokratima.

U jednom intervjuu je nedavno ukazao na to da su stranački supredsjedatelji Lars Klingbeil i Saskia Esken zajedno s njim „uigran tim“ koji „radi usklađeno i donosi zajedničke odluke“.

Kühnert, Esken i Klingbeil bili su prijatelji, ali to nije pomoglo SPD-u da ostvari bolje rezultate na izborima Foto: Florian Gaertner/photothek/picture alliance

Prijateljstvo sa Klingbeilom i Esken

Kühnert je Klingbeila i Esken informirao o svojoj odluci još prije nekoliko dana. Oboje su bili neugodno iznenađeni, ali su bili i puni razumijevanja i poštovanja prema kolegi. Klingbeil je u Berlinu rekao da zna da Kühnertu odluka nije lako pala, ali da je to ispravan korak. „Sada se radi o Kevinu i njegovom zdravlju." Zamolio je da mu kao prijatelji sada svi daju podršku za put koji je pred njim.

Klingbeil i Esken su odali priznanje Kühnertu za njegov rad na poziciji glavnog tajnika. Klingbeil je rekao da je Kühnert bitno doprinio stabilnosti stranke, a Esken ga je nazvala „važnim stupom naše socijaldemokratske stranke" i dodala da je njezin put do vrha stranke bio prožet bliskom suradnjom s Kühnertom.

Kühnert kao lider mladih socijaldemokrata

Kevin Kühnert je 2017. postao predsjednik socijaldemokratskog podmlatka koji je podržao Esken u kandidaturi za stranačko vodstvo. Kühnert je čak 2019. podržao Esken u stranačkom nadmetanju protiv Olafa Scholza. Prije toga je učinio sve da izbjegne još jednu „veliku koaliciju" socijaldemokrata s kršćanskim demokratima.

Kühnert je često morao stajati iza loših izbornih rezultata SPD-a, kao na europskim izborima u lipnju Foto: Reuhl/Fotostand/picture alliance

Esken je rekla da je bolest privatna stvar. „Zato vas od srca molim da mu date prostora i vremena da ozdravi", apelirala je ona na novinare. Klingbeil je govorio o iscrpljujućem poslu koji politika nameće čovjeku: „Svi znamo koliko je zahtjevan, iscrpljujući politički posao. Svaki dan se angažiramo za socijaldemokrate, svaki dan se borimo i ulažemo puno energije i strasti u naš posao, i u vremenima kada nailazimo na mnogo otpora".

I predstavnici drugih stranaka su poželjeli Kühnertu brzo ozdravljenje.

Matthias Miersch kao Kühnertov nasljednik

Do ponedjeljka navečer zasjedali su stranački organi i dogovorili da Kühnertov nasljednik bude Matthias Miersch. Pedesetpetogodišnji zastupnik socijaldemokrata u Bundestagu i zamjenik šefa zastupničkog kluba pripada lijevom krilu stranke kao i Kühnert. On će najprije preuzeti dužnost kao obnašatelj dužnosti, jer će izborni proces biti organiziran na stranačkom kongresu planiranom za lipanj iduće godine.

Pred novim glavnim tajnikom stoje veliki izazovi. Glavni tajnik je neka vrsta menadžera stranke. Mora biti verziran u svim političkim tematskim poljima i zastupati stranku u javnosti. Ali istovremeno ima i organizacijske zadaće, vodi stranačku centralu, organizira stranačke kongrese i predizborne kampanje.

Na bolji put bi socijaldemokrate trebao izvesti politički veteran Matthias Miersch Foto: Juliane Sonntag/Photothek//picture alliance

Do izbora 2025. nije ostalo puno vremena, a socijaldemokrati već dugo u anketama imaju slabu potporu. Oporbeni kršćanski demokrati su trenutno skoro dva puta jači.

Novi izbori nisu isključeni

Osim svega ovoga, koalicija koju čine socijaldemokrati, Zeleni i liberali doživljava turbulentno razdoblje. Analitičari ne isključuju mogućnost da se koalicija raspadne zbog svađe oko proračuna ili mirovinske politike i da dođe do prijevremenih izbora. Ako se tako nešto dogodi, socijaldemokrati će imati malo vremena da organiziraju predizbornu kampanju i nadoknade zaostatak.

Kühnert je za Spiegel o tome rekao: „Ovaj put branimo titulu, imamo kancelara. Nepromijenjeno stanje do ljeta 2025. naši članovi s pravom ne bi dozvolili. U idućim mjesecima se ne moraju nužno dramatično popraviti rezultati u anketama, ali svakako se mora popraviti naš borbeni duh i ozračje."

Moguće je da će se sada u strategiju predizborne kampanje više uključiti stranački šef Klingbeil. On je bio Kühnertov prethodnik na mjestu glavnog tajnika i organizirao je predizbornu kampanju koja je Olafu Scholzu donijela mjesto kancelara. Klingbeil je u Berlinu rekao: „Čvrsto sam uvjeren da se uspjeh može organizirati."

Ovaj tekst je izvorno objavljen na njemačkom jeziku.