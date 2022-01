Omikron i pandemija: još malo pa gotovo?

Sve što Christian Drosten kaže o pandemiji tretira se kao važna vijest. Vodeći virolog berlinske klinike Charite ubraja se među najbolje stručnjake u Njemačkoj i najutjecajnije savjetnike vlade. Zato je za mnoge tračak nade njegova nedavna izjava da je novi soj virusa omikron istovremeno „šansa" da se izađe iz kriznog modusa.

Svi će se prije ili kasnije inficirati, rekao je Drosten. „Tim putem se nužno ide, nema alternative", rekao je on za list Tagesspiegel. Dok skoro cijela Europa bilježi rekordan broj zaraza, podaci iz klinika kažu da broj teško oboljelih ne skače jednakim tempom. Omikron je znatno zarazniji, ali, izgleda, i znatno blaži.

Virus će se vratiti, ali možda ne i pandemija

Je li to početak kraja pandemije? Hoće li korona prijeći u takozvano endemsko stanje poput gripe, virusa koji se javlja tu i tamo, sezonski, ali više nema potencijal za masovno ubijanje?

Tako svakako misli i Hans Kluge, direktor za Europu u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji (SZO). „Može se očekivati da Europa ide prema završnoj fazi pandemije", rekao je on.

Drosten: Novi soj virusa omikron istovremeno je i „šansa" za izlazak iz kriznog modusa

U Velikoj Britaniji val omikrona popušta poslije masovnog zaražavanja oko Nove godine. Njemački ministar zdravstva Karl Lauterbach očekuje da rekordan broj zaraza u ovoj zemlji bude dostignut sredinom veljače, poslije čega slijedi pad.

Kluge kaže da će nakon tog vala „na nekoliko tjedana ili mjeseci" u društvu postojati jak imunitet protiv korone „ili zahvaljujući cijepljenju ili jer su ljudi preboljeli koronu". A tu je i pozitivan učinak proljeća i ljeta, kada je ionako manje zaraza.

„Dakle, možemo se pripremiti da ćemo imati jedno vrijeme mira prije nego što se covid vrati krajem godine", rekao je on. No ističe da to što će se covid vratiti ne znači i povratak pandemije.

Prema procjenama SZO-a, do ožujka bi oko 60 posto Europljana moglo biti zaraženo omikronom.

Još je rano za procjene?

Gernot Marx, predsjednik njemačkog Udruženja liječnika intenzivne medicine, kaže da su u njemačkim bolnicama na respiratorima trenutno većinom necijepljene osobe. „Trenutno na odjelima intenzivne njege ne vidimo slučajeve omikrona", rekao je on.

Drugi, doduše, upozoravaju da omikron kruži mahom među mladima koji su puno u pokretu. Valja pričekati da se vide učinci među starijima od 60 godina i među necijepljenima.

Gernot Marx: "Na respiratorima su većinom necijepljene osobe"

U Njemačkoj još postoje zadrške kada je u pitanju popuštanje mjera. Trenutno u većinu restorana ili prodavaonica obuće i odjeće smiju ući samo cijepljene osobe i one koji su preboljele koronu.

Stručnjaci kao moguće rizike vide pojavu sasvim novog soja koji bi davao ozbiljniju kliničku sliku nego omikron. Također je nejasno kakve dugoročne posljedice po zdravlje ostavlja omikron.

„Još je prerano za procjenu omikrona. Ostaje veliki znak pitanja, i to je razlog što još ne možemo reći: ajmo dopustiti sve kao prije", rekla je virologinja Sandra Ciesek sa Sveučilišne klinike u Frankfurtu.

Puno toga ovisi i o procijepljenosti, ponavljaju stručnjaci. Christian Drosten kaže da virusu treba dozvoliti širenje tek kada najveći mogući broj ljudi bude stekao imunitet, inače bi „previše njih moglo umrijeti". I ističe: „Zbog velikog udjela starijeg stanovništva u Njemačkoj moramo stvarati imunitet pomoću cjepiva."

nr (dpa, ard)

