Omikron blokirao Dansku

Omikron varijanta koronavirusa već nekoliko tjedana prevladava kad je u pitanju širenja zaraze koronavirusom zbog čega i brojke rastu vrtoglavom brzinom. Prema informacijama Europskog centra za sprječavanje i kontrolu zaraza (ECDC) incidencija je u Danskoj već u dvotjednom razdoblju od 14. do 21. prosinca iznosila 2.100 na 100.000 stanovnika što je bila najviša vrijednost u Europi.

Istodobno danski državni ured za praćenje zaraza Statens Serum bilježi sedmodnevnu incidenciju od 1.737 (30.12.) što je najviša zabilježena vrijednost na svijetu. I njemačke zdravstvene ustanove bilježe sedmodnevne a ne dvotjedne incidencije kao što to čini ECDC što, po mišljenju stručnjaka, otežava usporedbe s drugim zemljama unutar EU-a.

No i bez ove usporedbe je jasno da diljem Europe brojke divljaju: u Slovačkoj i Češkoj dvotjedna incidencija na 100.000 stanovnika iznosi preko 1.500, slijedi Irska s 1.400 i Nizozemska s 1.300. Slijedi grupa s Francuskom, Belgijom i Ciprom gdje ECDC bilježi incidenciju od 1.000. Njemačka je sa 790 u relativno dobrom položaju.

No Europski centar za sprječavanje i kontrolu zaraza upozorava da će se zbog naglog širenja omikron varijante, broj zaraženih naglo povećati i u ostatku Europe. „Omikron val se ne može zaustaviti, eventualno usporiti", stoji u priopćenju ECDC-a.

Više zaraza, manje težih oboljenja

Cijepljenje i testiranje - središte Kopenhagena

No ako se usporede brojke u slučaju Danske vidljivo je da je prije godinu dana broj zaraženih bio osjetno niži nego danas. No zato je broj teže oboljelih koji su morali biti hospitalizirani bio znatno veći. Početkom tjedna se na odjelima intenzivne njege danskih bolnica zbog koronavirusa nalazilo oko 70 osoba što je upola manje nego tijekom vala početkom godine.

Stopa procijepljenosti u Danskoj je među najvišima u Europi, 78 posto, 42 posto građana je primilo i treću dozu. Prema navodima udruga danskih liječnika osnovni cilj je broj teških oboljenja zadržati na niskoj razini.

Iako se u Danskoj, u usporedbi s ostalim zemljama, provodi mnogo testova, pa su zato i statistike više, i u ovoj zemlji ukazuju na to da je preko božićnih praznika dotok informacija iz ureda za javno zdravstvo diljem zemlje bio ograničen pa stoga i aktualne statistike nisu precizne.

I njemački državni epidemiološki Institut Robert Koch govori o tome da se na svaku dokazanu zarazu koronavirusom testiranjem treba dodati četiri do šest nezabilježenih zaraza. Kakva je situacija u ostalim EU zemljama nije poznato tako da ECDC kaže kako je teško uspoređivati brojke koje dolaze iz zemalja članica.

Ograničenja u svakodnevici ali bez blokade granica

U rujnu su u Danskoj sve mjere bile ukinute, sada se vraćaju

Danska je već uvela neke mjere ograničenja koje bi trebale usporiti širenja omikrona. Kazališta, kina i muzeji su zatvoreni, barovi smiju raditi samo do 23 sata. Ugostiteljskim objektima je pristup dozvoljen samo onima koji su cijepljeni, preboljeli koronavirus ili svježe negativno testirani. Isto tako je ograničena prodaja alkohola te broj mušterija u trgovinama. No kod privatnih kontakata za sada nema ograničenja.

Za ulazak u Dansku vlasti odnedavno uz dokaz o cijepljenju traže i negativni test. No za one koji žive u pograničnom području nema kontrola. To mnogi Nijemci koriste kako bi u Danskoj kupovali pirotehniku koja je i ove godine u Njemačkoj zabranjena. Prema navodima jednog trgovca iz pograničnog gradića Krusaua 80 posto mušterija trenutno dolazi iz Njemačke.

