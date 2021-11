Pregovarači tempo nije bio rekordan, ali SPD. Zeleni i FDP su po svemu sudeći uspjeli u svom cilju – da Njemačka već prije Božića dobije novu vladu, prvu „semafor-koaliciju" na saveznoj razini. Dva mjeseca nakon parlamentarnih izbora koalicijski pregovori su okončani, potvrdio je kancelarski kandidat SPD-a, Olaf Scholz:

„Semafor stoji! SPD, Zeleni i FDP su postigli dogovor oko zajedničkog koalicijskog ugovora a time i oko formiranja nove vladajuće koalicije." Ne radi se o politici najmanjeg mogućeg zajedničkog nazivnika, već o „politici velikog učinka", dodao je Scholz. I naglasio: „Mi želimo više napretka!"

Lider Stranke zelenih Robert Habeck koalicijski je ugovor nazvao „dokumentom hrabrosti i optimizma". Šef FDP-a (Liberalna stranka) Christian Lindner je naglasio: „Ovo je vlada centra koja će zemlju povesti naprijed." Za Scholza kaže da će biti „jak savezni kancelar".

Glavni projekti „semafora"

Olaf Scholz (u sredini) s čelnicima stranaka koje su pregovarale oko "semafor-koalicije"

U koalicijskom je ugovoru između ostaloga precizirano da bi se trebalo produžiti „kočnicu za stanarine", instrument kojim politika ograničava cijene najma stambenog prostora. U regijama u kojima je situacija na tržištu nekretnina takva da je potražnja često veća od ponude, stanarina bi u roku od tri godine trebala porasti za maksimalno 11%, a ne 15% kao do sada. Predviđeno je i formiranje novog resora u vladi za stanovanje i gradnju. Planira se rasteretiti građane po pitanju cijene struje – koja je u Njemačkoj viša nego u drugim zemljama EU-a. Koalicijski partneri žele povećati „minimalac" na 12 eura po satu. Resor gospodarstva ubuduće bi se trebao brinuti i oko zaštite klime. „Semafor-koalicija" želi olakšati mogućnost stjecanja njemačkog državljanstva, ubuduće bi bilo moguće i dvojno državljanstvo za one ljude za koje to sada nije bilo moguće – na primjer za državljane Srbije.

Nova vlada želi povećati investicije u sektor eksploatacije obnovljivih izvora energije. Do 2030 bi uz pomoć vjetra ili sunca trebalo „pokrivati" čak 80% potražnje za strujom u Njemačkoj. Najavljuju se i velika ulaganja u javni prijevoz. Po pitanju vanjske politike, Scholz je rekao da Njemačka i ubuduće želi pouzdan partner na geopolitičkoj sceni.

Podjela resora

Socijaldemokratima bi trebalo pripasti sedam resora: osim šefa kancelarskog ureda, SPD-u ide i ministarstvo unutarnjih poslova, obrane, zdravstva, rada, ekonomske suradnje i novi resor gradnje i stanovanja. Zelenima će pripasti pet resora: ministarstvo vanjskih poslova, gospodarstva i zaštite klime, obitelji, zaštite potrošača i agrara. FDP će dobiti četiri ministarstva: obrazovanje, pravosuđe, promet i ključno ministarstvo – financija.

Imena budućih ministrica i ministara još nisu objavljena, to bi se trebalo dogoditi u idućim danima. Vrlo izglednim se ipak čini da će resor financija voditi liberal Christian Lindner, resor gospodarstva lider Zelenih Robert Habeck, te da će nova šefica diplomacije postati Annalena Baerbock, kancelarska kandidatkinja Zelenih.

Koalicijski ugovor moraju podržati sve tri stranke, SPD i FDP će to obaviti na stranačkim kongresima, a kod Zelenih o tome će odlučiti 125.000 članova. Glasanje digitalnim putem počinje već sutra.

„Ideja napretka"

Boje jeseni i boje nove koalicije....

U tjednu od 6. prosinca zastupnici aktualnog saziva Bundestaga trebali bi izabrati Olafa Scholza za novog kancelara. Time će završiti 16-godišnja era savezne kancelarke Angele Merkel. Pregovori oko formiranja „semafor-koalicije" počeli su 21. listopada, u njima je sudjelovalo oko 300 aktera u okviru 22 radne skupine koje su na koncu i izradile detalje koalicijskog ugovora. Temeljna ideja vodilja novog saveza je „ideja napretka" – SPD, Zeleni i FDP žele modernizirati Njemačku, primarni fokus je na digitalizaciji i zaštiti klime uz istovremeno osiguravanje blagostanja. Najveći aktualni izazov ipak je koronavirus. Tehnička kancelarka Merkel prije nekoliko dana je rekla da je trenutna situacija s pandemijom u Njemačkoj „krajnje dramatična".

dpa/ap/rtr/kna/ARD/ms

