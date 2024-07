Odluka Vrhovnog suda SAD-a: „Potkopane osnove demokracije“

Američki vrhovni sud je zajamčio djelomični imunitet bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu. Dok on i njegove pristaše slave, predsjednik Joe Biden i demokrati oštro kritiziraju odluku Suda.

Američki predsjednik Joe Biden oštro je kritizirao odluku američkoga Vrhovnog suda u vezi s imunitetom bivšeg predsjednika Donalda Trumpa. Ta odluka s priličnom sigurnošću znači „da nema granica onoga što jedan predsjednik smije učiniti", rekao je Biden u govoru u Bijeloj kući. „To je potpuno novi princip i to je jedan opasan presedan", naglasio je Biden.

Nitko ne stoji iznad zakona, pa ni predsjednik Sjedinjenih Država, rekao je Biden, obećavši da će on i dalje poštivati granice moći američkog predsjednika kao što je to činio i do sada. „Ali svaki predsjednik, uključujući Donalda Trumpa, sad će imati slobodu ignorirati zakon", dodao je Biden.

Presudu Vrhovnog suda, kojom je predsjedniku zajamčena sigurnost od kaznenog progona kad djeluje kao predsjednik, bivši američki predsjednik Donald Trump je doživio kao kolosalan trijumf. To je pobjeda ustava i demokracije, objavio je Trump na svojoj društvenoj mreži Truth Social. Već prije toga je 78-godišnji Trump u jednom podcastu najavio da će presuda imati veći utjecaj na njegovoga demokratskog suparnika Bidena nego na njega.

Vrhovni sud, u kojem konzervativci imaju većinu, presudio je da su američki predsjednici zaštićeni od kaznenog progona barem kod obavljanja službenih zadaća. Ali, ne uživaju imunitet kod neslužbenog djelovanja za vrijeme predsjedničkog mandata. Je li Trumpov pokušaj utjecanja na ishod izbora bio službeno ili neslužbeno djelovanje morat će odlučiti niži sud. Time sve manje vjerojatno postaje da će Trump prije predsjedničkih izbora 5. studenoga ove godine biti izveden pred sud.

Trump je zadovoljan odlukom Vrhovnog suda Foto: Chris Szagola/AP/picture alliance

Trumpove pristaše slave presudu

I Trumpove pristaše, kao primjerice republikanski senator J. D. Vance pozdravili su presudu Vrhovnog suda. Ona može uništiti tužbu posebnog istražitelja Jacka Smitha protiv predsjednika, napisao je Vance na svom profilu na X-u. Smith vodi istragu protiv Trumpa zbog pokušaja utjecanja na ishod izbora i njegove uloge u jurišu na Kapitol 6. siječnja 2021. godine. Adam Kinzinger, republikanac i oštar protivnik Trumpa, kritizirao je na CNN-u presudu Vrhovnog suda rekavši da je to potpuno oslobađanje optužbi za događaje od 6. siječnja 2021. godine.

Oštre kritike iz demokratskog tabora

Demokrati su sa zgražanjem reagirali na odluku Vrhovnog suda. Vođa većine u Senatu, Chuck Schumer, označio je presudu na svom profilu na X-u „sramotnom odlukom" koja bivšem predsjedniku dopušta da slabi demokraciju kršenjem zakona.

Bivša predsjednica Predstavničkog doma Nancy Pelosi napisala je u izjavi da Vrhovni sud tom presudom odstupa od standarda i krši čvrsto američko načelo da nitko nije iznad zakona. Javila se i bivša ministrica vanjskih poslova Hillary Clinton. Ona je na X-u napisala da će američki narod Donalda Trumpa pozvati na odgovornost u studenome.

„Trump je najveća prijetnja demokraciji"

Harris Dunn je kao policajac bio na dužnosti prilikom juriša na Kapitol 6. siječnja 2021. godine. On ne može vjerovati da suci Trumpu daju djelomični imunitet. Donald Trump je još uvijek najveća prijetnja demokraciji, izjavio je ovaj bivši policajac pred novinarima. To je tako bilo jučer i tako je danas, nakon presude, još više, rekao je Dunn koji za demokrate kandidira na izborima za Kongres u saveznoj državi Maryland. Uvjeren je da je Trump potakao svoje pristaše na juriš na Kapitol. Dunn je naglasio da je osobno bio tamo u vrijeme juriša i smatra da su ljudi koji su ga napali djelovali u ime i po nalogu Trumpa.

Bivši policajac Aqulino Gonnell osobno je došao u Washington, a nakon izricanja presude je izjavio: „Vrhovni sud je upravo dalje potkopao osnove demokracije. To je apsurdno i opasno."

Juriš Trumpovih pristaša na Kapitol Foto: Shannon Stapleton/REUTERS

Presuda nije iznenađenje za praznike

Pravnici kažu da ih ne iznenađuje diferencirana presuda o djelomičnom imunitetu američkih predsjednika. Bivši američki ministar pravosuđa Alberto Gonzales izjavio je na CNBC-u da predsjednik mora donositi najteže odluke. Za to su mu potrebni fleksibilnost, moć i autoritet. Tako dugo dok djeluje u službenoj funkciji on bi trebao biti zaštićen od kaznenog progona, kaže Gonzales.

Povjesničarka Lea Wright sa Sveučilišta Johns Hopkins kaže da se već više od 50 godina uočava sve jače proširivanje ovlasti američkih predsjednika. Ali činjenica da su suci Vrhovnog suda prepustili nižem sudu da odlučuje o svakom pojedinačnom slučaju pokazuje da neki članovi Vrhovnog suda vode računa o neutralnosti i objektivnosti, kaže ona.

Trump bi se u slučaju pobjede mogao sam pomilovati

Dok sljedeći sud odluči kako presudu Vrhovnog suda treba primjenjivati na Trumpa mogu proći mjeseci. Tako će se početak suđenja vjerojatno otegnuti do iza predsjedničkih izbora u studenome. Time je gotovo isključena osuda Trumpa prije izbora. A nakon izbora, ako Trump pobijedi, on bi mogao sam sebe pomilovati.

Trumpovi odvjetnici se trude i oko suspenzije presude suda u New Yorku u kojoj je Trump već osuđen za krivotvorenje poslovnih spisa uoči predsjedničkih izbora 2016. godine, objavili su CNN i New York Times. Stručnjaci sumnjaju u uspjeh toga zahtjeva, ali misle da je moguća odgoda izricanja kazne koja je planirana za 11. srpnja ove godine.