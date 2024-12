Odluka o hrvatskom predsjedniku ipak u drugom krugu

Nakon što su gotovo sva biračka mjesta obrađena, njih 99,88 posto, jasno je da je aktualni predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović (SDP) osvojio 49,1 posto glasova. Time je također jasno da će doći do drugoga kruga predsjedničkih izbora u Hrvatskoj, i to 12. siječnja 2025. godine, dakle za dva tjedna. Tada će se Milanović sučeliti s kandidatom HDZ-a i partner, Draganom Primorcem, koji je u ovome prvom krugu osvojio 19,35 posto glasova. Privremeni su to podaci koje je objavilo Državno izborno povjerenstvo (DIP), a prenose mediji u Hrvatskoj.

Ostali predsjednički kandidati i kandidatkinje su svaka i svaki osvojili manje od deset posto glasova. Na trećem mjestu se tako našla Marija Selak Raspudić 9,25 posto, zatim Ivana Kekin s 8,89 posto, a prate ih Tomislav Jonjić (5,08 posto), Miro Bulj (3,82 posto), Branka Lozo (2,41 posto) i Niko Tokić Kartelo (0,88 posto).

Izlaznost u prvom krugu predsjedničkih izbora je iznosila tek oko 46 posto birača.

U drugome krugu će se sučeliti Milanović i Primorac Foto: AP Photo/picture alliance

Agencije: „Populist i EU-kritičar"

Zorana Milanovića novinska agencija Reuters opisuje kao „skeptičnog prema vojnoj pomoći Zapada Ukrajini" i navodi da se on „smatra populistom". Taj 58-godišnjak „također je i kritičar Evropske unije". Njemački „Spiegel" također prenosi agencijsku ocjenu o tome da Milanović kritično gleda na daljnju vojnu pomoć Ukrajini kao i na EU.

Njemački mediji podsjećaju da je Milanović bio i na premijerskoj funkciji (od 2011. do 2016. godine) te da je na mjesto šefa države sjeo 2020. godine. Kao predsjednik, kako navodi njemačka novinska agencija dpa, on je „ubrzo usvojio populističku retoriku, obraćajući se tako ne samo svom biračkom tijelu lijevog centra, već i desničarima i ultradesničarima".

Blamaža za Primorčevu političku formaciju

O drugoplasiranom Draganu Primorcu njemački javni servis ARD na svom info-portalu tagesschau.de piše da je za njegovu političku formaciju (HDZ), koja posjeduje "najveće resurse i najmoćnije mreže u čitavoj zemlji", rezultat ispao poput blamaže.

HDZ, koji stoji iza Primorca, bio je uvjeren u dobar rezultat, ali je očito uslijedilo otrježnjenje Foto: Slavko Midzor/PIXSELL/picture alliance

Dok se o Milanoviću na tagesschau.de također može pročitati da se u tijeku njegovoga petogodišnjeg predsjedničkog mandata mogla čuti „populistička retorika".

O razlogu za lošu izlaznost tagesschau.de piše da su najvjerojatnije „krivi" blagdani i vrijeme između Božića i Nove godine, jer tada mnogi Hrvati putuju.